Așteptări de la 2020: „Să aducă bunăstare, să fie familiile întregi, să vină lumea de peste hotare înapoi” (FOTO/VIDEO)

Potrivit Barometrului Opiniei Publice dat publicității la finele lui 2019, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, în legislativ ar ajunge Partidul Socialiștilor, Partidul Acțiune și Solidaritate și Partidul Democrat. Fiind întrebați care sunt cele mai importante trei probleme care trebuie rezolvate, cei mai mulți respondenți au declarat că, în primul rând, este necesar de întărit ordinea în Republica Moldova. Dezvoltarea economiei este în al doilea rând și asigurarea păcii și înțelegerii între oameni, în al treilea rând. Pe cei mai mulți dintre cetățeni îi îngrijorează sărăcia, apoi viitorul copiilor și prețurile. Despre direcția în care merg lucrurile în Republica Moldova discutăm la acest sfârșit de săptămână.

Pentru mai mulți săteni din Ciuciuleni, Hâncești, 2019 a fost un an greu, un an încărcat, un an intens, un an tensionat, un an la capătul căruia au făcut deja bilanțuri, dar mai ales își îndreaptă gândurile către viitor, către ceea ce urmează în 2020 și în ceilalți ani importanți, decisivi pentru evoluția Republicii Moldova. Oamenii își doresc un an prosper și cu multe realizări, dar spun că așteptări de la cei care guvernează țara nu mai au.

– „Ținând cont de conducerea pe care o avem acum, mari speranțe nu putem să avem, fiindcă am avut dar de la Dumnezeu să avem Guvernul Maiei Sandu, de care ne-am bucurat, parcă scăpasem de-o povară mare și ziceam că, iaca, putem să răsuflăm de-acum ușor, liber, însă peste noapte lucrurile s-au schimbat brusc și am ajuns iarăși de unde ne-am pornit.”

Europa Liberă: Anul 2020 va fi un an electoral, urmează să fie ales următorul președinte de țară. Cine ar merita să ajungă în fruntea țării?

– „Eu aș dori ca toți cetățenii Republicii Moldova să înțeleagă odată și odată că trebuie să ne unim, să ne unim și iarăși să ne unim, s-o readucem la guvernare și la conducerea țării pe Maia Sandu.”

Europa Liberă: Are viitor Republica Moldova? Cine face viitorul țării?

– „Viitorul țării noi trebuie să-l facem. Cum o să ne așternem, așa o să dormim.”

Europa Liberă: Dar pe ce cale trebuie să meargă Moldova?

– „Pe calea europeană! Ce să căutăm noi la urșii cei albi, dacă noi suntem alături două țări asemănătoare și după modelul de trai, și după limbă, și după tradiții? Ce să căutăm noi acolo, la ruși, unde vrea să ne ducă Dodon acesta în Uniunea Euroasiatică?”

Europa Liberă: Dar relația dintre Republica Moldova și Rusia cum ar trebui să fie?



– „Mai întâi de toate vreau să spun că relațiile acestea se fac între oligarhi. Cum ar trebui să fie? Ar trebui să fie reciproc avantajoase.”

Europa Liberă: Pe ce cale merge azi Republica Moldova?

– „Merge pe o cale absolut greșită. Și-s vinovate, în primul rând, mințile cele lucide de sus, care ne-au dus într-o râpă, într-un hău din care-i complicat să ieșim înapoi.”

Europa Liberă: Cine ajută Republica Moldova să iasă din prăpastie?

– „Posibil să ne ajute numai Uniunea Europeană, altă rezolvare eu nu văd.”

Europa Liberă: Dar Igor Dodon, în calitate de președinte, spune că politica va fi echilibrată, și cu Estul, și cu Vestul.

– „El față de Est promovează o politică foarte loială, dar cu Vestul... toată vremea vorbește una, dar pe la spate face alta. Și nu e ceea ce vorbește, adică dacă la moment îi iese la socoteală că-i bine cu Vestul, are nevoie de bani... Și toată răspunderea în țara asta pentru ce se va întâmpla îi aparține absolut numai unei persoane și acesta-i Igor Dodon. Păi la un moment el o să spună că da, el vrea cu Vestul, el vrea cu Europa, el vrea ca în Europa și numai o să iasă din impasul acesta care la momentul de față-i un impas foarte mare, nici nu știu cum se va descurca țara asta. Rușii bani să ne ajute nu au, nici capacități și nici posibilități.”

Europa Liberă: Dar Igor Dodon a vorbit despre un credit pe care îl va negocia cu Federația Rusă, 500 de milioane de dolari, e o sumă mare.

– „Eu nu cred, acestea-s vorbe. Eu toată vremea mă supăr când stimații noștri politicieni încep a vorbi înainte de a face. Lasă mai întâi să facă ceva și după aceea să vorbim. Dacă Moscova oferă acest credit, trebuie să mai vedem și condițiile la acest credit, ceea ce ei nu spun, cu care condiții se dau banii. Și în al doilea rând, nu cred că banii vor fi dați, fiindcă rușii au problemele lor, pe care nu le pot rezolva. De unde vor lua bani, ca să ne ajute pe noi?”



Europa Liberă: Dar după cele câteva zeci de întrevederi pe care le-a avut Igor Dodon cu omologul său rus Vladimir Putin ce rezultate în soluționarea problemelor au fost sesizabile de către cetățeni?

– „Cu Dodon n-au schimbat nimic, nicio condiție mai bună pentru exportatorii noștri care duc marfă încolo, cu gastarbeiterii situația-i foarte complicată, situația economică în țara ceea îi foarte complicată și oamenii nu se mai duc să muncească pentru rubla ceea rusească, care-i 25 de bănuți. Și ce să vă mai zic?”

Europa Liberă: Pe dosarul transnistrean o înțelegere poate fi găsită?

– „La sfântu’ așteaptă! Rușii în niciun caz nu vor ceda și să-și retragă de acolo armata. E complicat, poate undeva să facă altă dislocare pentru Armata a 14-a o să găsească, dar cheltuielile-s enorme și interesul lor e ca ei să stea aici, în coastele Uniunii Europene, ca să aibă cu ce-i șantaja. Dacă cumva ceva nu le convine, ei numaidecât ridică rachetele cu vârfu-n sus.”

Europa Liberă: Cetățeanul de rând înțelege care sunt avantajele de pe urma unei cooperări mai strânse cu Moscova sau cu Bruxelles-ul?

– „Mă tem că nu, cetățeanul de rând are alte probleme, el totuși are probleme curat materiale. Problema e că la noi televiziuni care să deschidă ochii la oameni nu-s, ca să fie acoperită toată țara de televiziunea națională, marea majoritate de oameni care au putut să conștientizeze ceva și să lămurească și la altă lume au dovedit să se suie în tren, dar ceilalți au rămas, cei care n-au dovedit să ajungă trenul din urmă, n-au putut să se urce.”

Europa Liberă: În 30 de ani, Republica Moldova a fost ba mai aproape de Est, ba mai aproape de Vest. De ce atât de greu decid cetățenii încotro s-o ia Moldova?

– „În 30 de ani, practic, nu s-a făcut nimic și lumea s-a dezamăgit.”

Europa Liberă: Igor Dodon promite să promoveze o politică echilibrată - și cu Estul, și cu Vestul. Vă este clar cum poate fi promovată această politică?

– „Este foarte clar că Igor Dodon spune minciuni. El îi numai cu Estul. Și gata!”



Europa Liberă: Rusia ar dori să mențină în zona sa de influență Republica Moldova? Și de ce ar dori?

– „Da! Cum de ce? Sub nasul lor, în România se formează o bază militară NATO. Sigur că Rusia nu dorește ca să fie aici și ea se protejează cu Moldova, Ucraina, Gruzia, își protejează teritoriile ei.”

Europa Liberă: Ce credeți despre această politică bună pe care vrea s-o promoveze șeful statului, Igor Dodon, și cu Estul, și cu Vestul?

– „Asta-i o joacă geopolitică și atât.”

Europa Liberă: Cetățeanul simplu înțelege care sunt beneficiile de pe urma apropierii de UE sau de Rusia?

– „Noi suntem manipulați și cetățeanul de rând îi tare-tare rătăcit în toate jocurile acestea politice.”



Europa Liberă: Cine îl scoate din rătăcire?

– „Numai și numai intrarea în Europa și Unirea cu Țara-mamă România.”

Europa Liberă: Premierul Ion Chicu a efectuat prima vizită la Moscova. Acest lucru despre ce vorbește?

– „Asta vorbește despre aceea că el e un pilon al lui Dodon. Și-i tot!”

Europa Liberă: Care sunt forțele pro-occidentale în Republica Moldova?

– „Blocul ACUM, mai sunt...”

Europa Liberă: Și democrații spun că și ei sunt pro-europeni.

– „Dea Domnul și ei să se reformeze pentru a ne uni și pentru a ajunge în Uniunea Europeană.”

– „Eu, de exemplu, întotdeauna am ținut cu toți cei care vor să ne ajute pe noi – fie rus, fie român, fie Europa, pe mine nu mă interesează altceva. Dar vedeți că ei care o iau spre Europa nu țin cu norodul, chiar să vorbim de Sandu, că eu vorbesc napreamuiu (pe de-a dreptul), dar rușii dacă vor să ne ajute, las’ să ne ajute. De ce noi trebuie să ne dezicem de ceea ce ar putea să ne ajute?”

Europa Liberă: Credeți că va veni ajutor de la ruși?

– „Eu socot c-o să vină. 500 de milioane dacă au să aducă, las’ să aducă. Asta-i bine.”

Europa Liberă: Dar și pe timpul lui Vladimir Voronin s-au promis tot 500 de milioane și n-au mai ajuns banii.

– „Dar cu Voronin totuna mai bine am trăit.”

Europa Liberă: Am mers pe câteva străzi de aici, din satul Ciuciuleni, și practic fiecare a doua casă are lacăt la poartă și multe din aceste case sunt scoase de vânzare. Asta vorbește despre exodul populației, că mulți localnici sunt plecați în străinătate.



– „Nu că le scot de vânzare, le dau cu colac și lumânare. Le dau, spun cine vrea să trăiască, să se ducă să trăiască. Dar cine să se ducă să trăiască, dacă nu are cine? Eu am avut în jurul meu o grămadă de vecini, din vale ca s-o iau, în șapte case nu-i niciun om.”

Europa Liberă: Depopularea vorbește tot despre perspectiva acestui sat și stat.

– „Dar ce să vorbim, ce să vorbim? Uitați-vă, copiii s-au dus în școlile din țările europene. Profesorii de acolo au cu cine lucra, că au copii, ai noștri n-au cu cine lucra, profesorii și medicii, și toți au plecat în țările vecine.

Dar la noi cine-a rămas? N-are nici cine lucra, nici cine lecui, nici cine învăța, nici pe cine învăța, nici pe cine lecui. Ce fel de creștere poate să fie fără lume? Dar cei de la guvernare nu văd asta sau o văd și le pare bine că au rămas numai ei în lărgime.”

Europa Liberă: 2020 este și un an electoral, urmează să aibă loc scrutinul prezidențial. Cât de mult depind schimbările în Republica Moldova de cel care stă în fruntea țării?

– „În totul depinde. Și dacă guvernanții nu au suflet, nu au dorință, nu au voință de a face ceva în țara asta nu se face. Deci, noi ne dorim parlamentari, prezident cu suflet, să se gândească la țară, să lase oleacă toate vanitățile acestea ale lor personale și să se uite cum trăiește lumea.”

Europa Liberă: Dar a fost vreun politician până astăzi, în 30 de ani de independență care să spună că nu se gândește la interesul național, că nu are prioritate aducerea bunăstării în țară și în buzunarul cetățeanului?

– „De vorbă-s tare buni, că dacă n-ar vorbi așa de bine, nici nu i-ar alege lumea, dar așa ei știu a vorbi și anume a îmbrobodi lucrurile.”



Europa Liberă: Are viitor Republica Moldova?

– „Of! Eu vreau să aibă, dar nu știu, stau la îndoială, da’ poate-o avea. Să sperăm, hai să sperăm că totuși în 2020 să ieșim din mocirla asta. Pentru a câștiga trebuie mult timp și multe jertfe, și multă dăruire de sine, și luptă, și victorie, și nu trebuie să cedăm, trebuie să mergem înainte.”

– „Nu știu cum va fi, dar noi ne dorim ca totuși să câștige democrația adevărată, nu democrația mimată, nu ăștia care sunt acum la putere.”

Europa Liberă: Ce vreți să aducă anul nou?

– „Să aducă bunăstare, să fie familiile întregi, să vină lumea de peste hotare înapoi, că s-au dus tare mulți. Iaca la mine în mahala nu iese fum nicăieri, iaca, cât te uiți așa, nu trăiește nimeni, toți care-au mai fost s-au dus la copii și toate casele-s pustii. Să vină lumea înapoi...”

Europa Liberă: Anul 2020 va fi și un an electoral, urmează să fie ales președintele țării. Cine ar merita să ajungă în fruntea Republicii Moldova? Persoana asta cum să fie?

– „Persoana asta trebuie să fie mai mare de 60 de ani. După 60 de ani, omul prinde la minte, îi mai deștept oleacă.”

Europa Liberă: Și ce poate face președintele în țară?

– „Dar ce poate să facă, dacă parlamentul hotărăște totul? Tot lumea îl alege, dar nu văd nicio schimbare. În atâția ani, nimeni n-a fost să țină cu poporul. Nimeni!”



Europa Liberă: Dar când ziceți despre schimbarea asta pe care o așteaptă cetățenii, la ce vă referiți?

– „Să fie respectată legea de toți, nu așa, că de ce m-ai dat afară? Și el zice că de-atâta! Până acum, omul acesta mi se părea că-i om de treabă, dar când am văzut ce răspunsuri dă...”

Europa Liberă: Vă referiți al dl Dodon?

– „Da! Parcă mi se părea că nu grăiește așa de mult într-aiurea, dar prea mult într-aiurea grăiește el. Așa mi s-a părut mie.”

Europa Liberă: Dar pe ce drum trebuie să meargă Republica Moldova? Mulți își pun și această întrebare: Moldova să fie mai aproape de Est sau de Vest? Dvs. înțelegeți care sunt beneficiile apropierii de Est sau de Vest?



– „Eu beneficiile o să le văd atunci când omul o să poată să-și vândă marfa și la Est, și la Vest. Omul când are unde vinde marfa începe și a lucra, și a trăi bine. Dar noi dacă n-avem unde vinde marfa, noi nici nu putem să trăim bine.”

Europa Liberă: Dar până acum cine a ajutat Republica Moldova mai mult?

– „Mă gândesc numai la asta, că noi trebuie să trăim singuri, fără să ne ajute, noi trebuie să trăim singuri. De ce ne trebuie nouă ajutoare? Că noi alegem parlamentul acela ca să ceară, că bani o să ne dea acolo, că bani de-amu din Rusia, de dincolo. Dar noi nu ne putem descurca singuri oare?”

Europa Liberă: Până la urmă, e mai mare responsabilitatea politicienilor sau a cetățenilor? E vina celui care guvernează sau și a omului simplu?

– „Acestui care alege, acești care aleg, e vina lor, noi suntem vinovați, pentru că noi îi alegem...”

Europa Liberă: Are viitor Republica Moldova?

– „Nu! Nu văd, cred că au să fugă toți de aici. Nu cred defel, aici câtă lume a fost și acum uitați-vă toate satele-s pustii. La mine în partea ceea, până la magazinul acela 92 de case îs pustii, într-un kilometru și jumătate îs 92 de case pustii. Vă dați seama ce-i aici?! Nu-i nimeni, că lumea fuge, dar lumea de bine nu fuge, lumea fuge numai de greutăți, lume se duce unde-i bine.”

Europa Liberă: 2020 ce poate aduce în casa, în mintea cetățeanului Republicii Moldova?

– „Poate va da Dumnezeu și va învăța poporul acesta, dacă nu din greșelile noastre, poate de la vecini. Mai mult la diasporă mă gândesc, poate ei să facă așa cum au făcut în România, s-au mobilizat, nu trebuie mult să-i convingă nimeni și ar putea să facă un apel la concetățeni, la rude, la prieteni. Cred că asta ar înclina balanța către un alt om.”

Europa Liberă: Gândurile vă duc la alegerile prezidențiale din toamnă?

– „Da, la prezidențiale. Mult înseamnă un președinte local, adică ar putea multe să facă, chiar dacă nu are, de facto n-are multe împuterniciri, dar ar putea multe să facă pentru viitor.”



Europa Liberă: Pe ce drum trebuie să meargă Republica Moldova? Care e direcția bună?

– „Este clar că trebuie de mers în Vest. Noi n-avem lideri, 30 de ani n-am avut lideri naționali, naționali să spunem, lideri de partid, da, de stat au fost, dar naționali noi n-am avut. Mă uit în dreapta, mă uit în stânga au demnitate ucrainenii, au totuși demnitate.”

Europa Liberă: Cu Zelenski?

– „Cu dânsul sau fără dânsul, au totuși demnitate. Ei pot să spună un cuvânt, dar poporul trebuie să vadă în acel lider care sper că o să fie...”

Europa Liberă: Republica Moldova ce viitor are?

– „Republica Moldova eu o văd în Europa. Ne ducem, ne ducem, degrabă n-o să fie nici nu știm când, poate peste cinci sau peste 10 ani, asta o să fie cu țârâita.

Nu știu dacă mai are cineva vreo șansă, un popor, să zicem așa, alături când are Țara-mamă cu aceeași limbă, cu aceeași cultură, absolut cu totul și care-i cu un cap mai sus decât noi și care-i în Uniunea Europeană, noi suntem deodată acolo. Ce se mai discută aici? Chiar îi la mintea nu a cucoșului, dar... nu se ajunge un cap, cred că trebuie ceva mai serios.”

Valentina Ursu, Europa Liberă, am ajuns cu microfonul aici, la Ciuciuleni, și întrebăm localnicii ce așteptări au de la anul 2020. Va fi un an electoral, se va alege șeful statului. Cine merită să ajungă în fruntea țării? Ce așteptări în general aveți?

– „Să fie viitorii conducători cu picioarele pe pământ și să se gândească în primul rând și la populația băștinașă, să ridice pensia la oameni, că ei numai pentru dânșii se gândesc.”

Europa Liberă: Ce pensie aveți?

– „Am dus răspundere de milioane și acum cu 1.200 de lei am ieșit la pensie. Se duce omul și lucrează în străinătate, dar la dânsul în Moldova nu are posibilitate, el se duce și lucrează la negru acolo.”



Europa Liberă a poposit cu microfonul aici, la Ciuciuleni, o localitate altădată populată de aproape zece mii de cetățeni, astăzi s-a înjumătățit, dacă e să cred ceea ce spun localnicii.

– „Sunt vreo patru mii de locuitori acum, încă dac-or fi. Majoritatea au plecat peste graniță și aici au rămas mai mult pensionarii.”

Europa Liberă: Ce așteptați de la 2020? Va fi un an electoral, scrutin prezidențial în toamnă, va trebui ales un nou conducător. Cine ar merita să ajungă în fotoliul de președinte?

– „Am sperat, dar nu-i cum dorim noi, cei de la țară. Ei se aleg între dânșii acolo...”



Europa Liberă: Buletinul o să fie în mâna dvs.

– „În mâna noastră, dar noi când ajungem acolo, șezi și te gândești și nici nu știi care-i mai bun. Care vin mai mult prin sat și cu mai multe cadouri, și cu mai multe promisiuni, lumea noastră, săraca, pe acela îl alege. Unii, care-s mai intelectuali, mai inteligenți, judecă de-amu îs plecați.”

Europa Liberă: Dar cine ar merita? Cum să fie acea persoană?

– „Ar merita o persoană competentă care să nu ne vândă țara, să nu ne trădeze, să meargă pe o cale dreaptă.”

Europa Liberă: Credeți că mai sunt vânzători de țară?

– „Sunt hoți cei mai mulți, care pentru buzunarul lor sunt în stare de orice, să se vândă și pe ei înșiși, și mamă, și tată. Și după ce se îmbogățesc, dispar unii, dar unii continuă să fure mai departe.”

Europa Liberă: Dar, în general, această relație președinte-cetățean cum o vedeți, cum ar trebui să fie?

– „Ar trebui președintele și guvernul, și parlamentul, toți să aibă grijă de oamenii de la țară. Iaca acum am auzit că au să mărească și prețul la bilete și din pensia noastră care se mărește cu 4% sau nu știu cât acolo n-o să mai putem nici ieși din casă, dar majoritatea care mai au de cumpărat câte ceva și se mai duc la oraș și chiar și la copii, eu nu știu ce au să facă cu pensiile acestea și cu salariile acestea.”

Europa Liberă: Dar Dvs. vreți un președinte de acesta tătucă, care să vină și să bată cu pumnul în masă?



– „Nu, eu vreau un așa președinte ca în țară să existe democrația, fiecare să-și poată spune cuvântul și fiecare să poată fi ascultat.”

Europa Liberă: Și cum vedeți viitorul Moldovei peste trei, peste cinci, peste 10 ani?

– „Eu sunt bătrână de-amu, am 72 de ani și din mine politică nu prea, tineretul, viitorul e al tineretului, nu al bătrânilor și țara să meargă pe o cale dreaptă.”

Europa Liberă: Dar pentru Dvs. drumul acesta drept ce înseamnă?

– „Spre Europa. Acolo ni-s copiii și salariile-s mai mari, și legile-s legi, dar la noi e haos și neîncredere în ziua de mâine.”

Voci adunate ocazional pe străzile din Ciuciuleni, Hâncești. Revenim la ultimul Barometru al Opiniei Publice, care arată că printre instituțiile care se bucură de cea mai mare încredere în rândul cetățenilor sunt Biserica, primăria, președinția, armata și mass-media. La întrebarea care este personalitatea politică în care au cea mai mare încredere, aproape 15 la sută din respondenți l-au menționat pe președintele Igor Dodon, alții aproape 12 la sută au încredere în lidera PAS, Maia Sandu, președintele democraților, Pavel Filip, se bucură de încrederea a nici 3 la sută din respondenți, iar liderul Partidului PDA, Andrei Năstase, de puțin peste 2 la sută. Și pentru că în toamna acestui an urmează să fie ales viitorul președinte al Republicii Moldova i-am propus juristului și expertului Ștefan Gligor să ne vorbească despre rolul acestei instituții prezidențiale într-un stat cu regim parlamentar.



Ștefan Gligor: „Funcția asta, utilitatea ei pentru mine este una foarte modestă. Eu nu văd de ce am cheltui noi un milion și jumătate de euro pe an pe administrația președintelui în momentul în care avem un turist foarte scump.”

Europa Liberă: Apropo, sunt voci care își pun întrebarea: de ce ar trebui să existe instituția prezidențială în Republica Moldova, dacă e mai mult un rol decorativ?

Ștefan Gligor: „Da, fiindcă noi suntem atât de săraci, iar funcția asta este una foarte decorativă. Și cheltuielile administrației prezidențiale au crescut de peste două ori de când Dodon este președinte. E un lucru inadmisibil.”



Europa Liberă: Dar facem abstracție. Dacă nu ar fi Igor Dodon președinte?

Ștefan Gligor: „Cheltuielile nu creșteau de două ori, vă asigur. Asta este o chestie direct raportată la persoană. Persoana înseamnă foarte mult, persoana contează. Noi alegem până la urmă persoane și gândim ca persoane și persoanele contează. Integritatea, transparența, eficiența ș.a.m.d. și iată că, nu știu de ce, trebuie să satisfacem niște mofturi din buzunarul personal pentru călătoriile dlui Dodon, un lucru inadmisibil, și modul lui de viață ș.a.m.d.”

Europa Liberă: Dar sunt justificate așteptările cetățenilor care cred că președintele trebuie să mărească numărul locurilor de muncă, că președintele trebuie să se gândească cum ridică pensiile, salariile, cum îmbunătățește infrastructura?

Ștefan Gligor: „Acestea sunt reminiscențele gândirii sovietice în care secretarul de partid era tata și mama statului și societății.

Igor Dodon are atribuții reglementate de Constituție și ele sunt modeste. Faptul că el o face pe tatăl tuturor nu înseamnă că așa și este. Acesta este un PR ieftin. Igor Dodon are o funcție simbolică în acest stat, d-lui reprezintă statul Republica Moldova în relațiile externe, mai are niște atribuții în domeniul armatei și securității, mai dă niște ordine și cam astea-i sunt toate atribuțiile. Noi suntem republică parlamentară.”

Europa Liberă: Dar vedeți că are și inițiative legislative...

Ștefan Gligor: „Are, dar dacă nu sunt susținute în parlament, ele nu sunt valabile și, respectiv, asta-i PR. Sunt inițiative elaborate de PSRM, care sunt puse în gura lui Igor Dodon, ca d-lui să-și poată face PR. Tot ce face Igor Dodon este PR, de multe ori ieftin.”

Europa Liberă: Am discutat cu mai mulți oameni care și-ar dori un președinte al Republicii Moldova asemănător fie cu Vladimir Putin, fie cu Alexandr Lukașenko și tot mai des moldovenii fac trimitere la modele din spațiul ex-sovietic, CSI și nu cu cele din Occident. De ce?

Ștefan Gligor: „Pentru că televiziunea rusă este încă foarte prezentă la noi, pentru că aceste modele de guvernare autoritară, autocratică sunt prezentate ca fiind eficiente, însă pe acei oameni care promovează astfel de modele eu i-aș invita să ridice statisticile, să vadă, de exemplu, ce se întâmplă în Rusia astăzi la capitolul dezvoltare economică, libertăți ș.a.m.d. Și vor vedea cât de mult îi costă pe ruși Vladimir Putin, chiar și în termeni economici, cât de mult îi costă.



La cât de mult se fură din resursele statului, din rezervele statului, câți oligarhi au per capita și câți din ei sunt miliardari și multimiliardari și să vadă cum trăiește în rest populația, dinamica demografică, de exemplu, cu cât scade populația pe an, câte spitale și școli se închid pe an etc., etc. Asta la noi se face mare tam-tam că s-a închis o școală, două, trei și sunt copiii duși cu autobuzul donat de un guvern străin la ore în alt sat, să vedeți câte sute de școli se închid în Rusia și nu numai. Deci, noi avem o situație, toată zona aceasta trece prin turbulențe, oamenii se orientează spre ceea ce este mai simplu – îl alegem pe Vladimir Putin președinte și toate problemele se rezolvă, de exemplu. Acestea sunt cele mai nevalabile , false sisteme de coordonate și concluzii la care poți ajunge.”

Europa Liberă: Percepția multor moldoveni e că, dacă ar exista un lider de acesta tătuc, atunci problemele s-ar rezolva ușor și lumea ar putea să răsufle ușor.



Ștefan Gligor: „În momentul în care ar exista o funcție unde să existe un astfel de tătuc, dar noi nu avem în stat o așa funcție și noi avem parlament unde este decizie colegială prin majoritate simplă, 51 de voturi, noi avem poate prim-ministru. Iată un prim-ministru ar trebui să aibă într-adevăr caracter și verticalitate, disciplină multă în el. Iată poate un prim-ministru ar fi bun în sens că poate o persoană cu caracter mai pronunțat, mai dur ar fi bună pentru funcția de prim-ministru, însă președintele are un rol de coeziune, un rol de echilibru social, un rol de autoritate morală, de mediator, dar el începe și termină săptămâna cu ședințele Partidului Socialiștilor. Deci, omul acesta până astăzi nu și-a înțeles menirea și rolul în funcția pe care o deține, el crede că asta este un fel de turism de lux și prezidarea ședințelor Guvernului Chicu și ale Partidului Socialiștilor. Este absolut sub orice critică și mă surprinde faptul că există încă mulți oameni care cred că ceea ce face acest om este corect.”

Europa Liberă: Dar Ștefan Gligor ar putea să vorbească despre modele de lideri ai țărilor lumii?

Ștefan Gligor: „Cine sunt pentru mine modele?”

Europa Liberă: Și cine ar putea servi drept model și pentru cetățeanul Republicii Moldova?

Ștefan Gligor: „Pentru mine modelul de politician este un om nepopulist, un om care vorbește lucruri neplăcute pentru cetățeni. Barack Obama este un exemplu foarte bun de politician care a făcut tot posibilul să nu mintă. Deci, omul acesta chiar a depus un efort să nu mintă și asta este foarte greu, fiind președintele Statelor Unite, unul din cele mai puternice state ale lumii. De exemplu, când văd un politician care-mi povestește gogoașe, el pe mine mă ofensează. Omul acesta mă înjosește pe mine, fiindcă înjosește inteligența mea. În momentul în care un politician vine și-mi promite cai verzi pe pereți nu are decât să se întoarcă și să plece, pentru că asta este o ofensă. Omul trebuie să vină și să-mi spună: „Uite, noi suntem cel mai sărac stat, avem infrastructura pe locul 128, justiția pe 132 din 137, noi suntem la coada planetei, noi suntem de jale. Pentru ca noi să fim altfel, noi avem nevoie de următoarele reforme”. Și atunci, eu zic că e OK, cel puțin este cinstit, este sincer cu mine și eu ca cetățean îl susțin. Noi politicieni de genul acesta avem unități, în general, dacă avem. Oameni integri noi avem, oameni care știu cu certitudine ce au de făcut cu țara asta nu știu dacă avem.



Nu am văzut un politician cu un program exhaustiv de guvernare, vizionar, realist; eu am văzut oameni care așteaptă alegeri și se vor aleși și am văzut oameni integri printre ei inclusiv, dar n-am văzut să facă politică, să știe să-și aducă punctul de vedere, să convingă și să facă multe alte lucruri.”

Europa Liberă: Care este miza alegerilor prezidențiale din 2020?

Ștefan Gligor: „Construcția unui stat de drept funcțional, în care cetățenii își exercită drepturile și obligațiile. Pentru mine, anul 2020 este încă un an în care va trebui eu personal să fac ceea ce am făcut până acum.”

Europa Liberă: Dar ne referim strict la miza alegerilor prezidențiale.

Ștefan Gligor: „Miza alegerilor prezidențiale este următorul test pentru noi ca societate – vom tolera falsificarea acestui scrutin sau nu, ne vom mobiliza ca societate să-l oprim pe Igor Dodon din concentrarea puterii în mâinile sale, a puterii legislative, executive și judecătorești sau nu? Vom înțelege noi care este modelul de dezvoltare economică pe care noi îl vrem?



Sunt acești politicieni astăzi în parlament capabili, de exemplu, să ne ducă în termeni economici undeva sau nu? Este un an în care va trebui să luptăm pentru valorile noastre, lucrurile în care credem. Iată, eu cred că la noi, în Republica Moldova, există un parlament, în mare parte corupt și traseist și eu îl vreau schimbat. Ca să-l schimbăm, noi trebuie să schimbăm clasa politică, elita politică, asta înseamnă că acei care merită trebuie realeși, acei care nu merită, care ne-au trădat mandatul, nu trebuie să fie realeși. Cum facem asta? Alegerile prezidențiale, printre altele, sunt o miză falsă. Pentru mine întrebarea principală la care trebuie să răspundem în anul 2020 este: cum să facem așa ca să ajungem să avem un parlament cu cel puțin 55 de deputați integri și care vor să implementeze reforme în interesul oamenilor?”

Europa Liberă: În sondajele de opinie, în topul popularității numele lui Igor Dodon rămâne a fi constant primul. De ce îl iubesc moldovenii pe Igor Dodon?

Ștefan Gligor: „Eu nu cred că îl iubesc.”

Europa Liberă: De ce îl simpatizează moldovenii pe Igor Dodon?

Ștefan Gligor: „În politică ai câțiva actori, din acești câțiva actori trebuie să te identifici cu votul tău cu cineva, pentru cine ai vota. În momentul în care nu ai pe altcineva și asta este marea problemă: lipsa de contraofertă. Și odată ce avem politicieni pe dreapta, pentru că pe centru n-avem nimic, care cochetează cu tot felul de idei și concepte, care nu rezonează cu oamenii în grupurile de cetățeni care-l susțin pe Igor Dodon, în momentul acesta el rămâne opțiunea lor în continuare, momentul în care ar exista politicieni care ar da mesaje mai integrate, mai moderate, care ar vorbi despre lucruri importante și care rezonează cu toate grupurile sociale, atunci, probabil, se va schimba și balanța asta.”

Europa Liberă: În 2020, cetățenii Republicii Moldova vor încerca și, mai ales, le va reuși să identifice o persoană care să le fie lider național?

Ștefan Gligor: „Nu există așa ceva, asta este bun pentru secolul XVII, XVIII, XIX. În prezent, statele sunt guvernate de echipe. Îmi pare profund mediocră tentativa veșnico-continuă a noastră, ca societate, să identificăm un salvator. Salvatorul este în oglindă, în capacitatea de analiză critică, de gândire, de colectare, prelucrare a informației și de capacitatea ta de a ajunge la o concluzie corectă, de a te informa corect, de a lua decizii corecte zi de zi.”



Europa Liberă: Uitați-vă, dl Gligor, despre Macron se zice că ar fi liderul francezilor, despre Johannis că ar fi liderul românilor, despre Merkel că ar fi liderul național al nemților.

Ștefan Gligor: „În spatele acestor oameni stau mii și mii de alți oameni integrați în echipe funcționale cu programe elaborate de guvernare, bazate pe analiză, date.”

Europa Liberă: Dar țara se identifică cu un nume?

Ștefan Gligor: „Ceea ce înțelege un neamț sau un francez cu un lider național și ceea ce înțelege moldoveanul, cetățeanul nostru prin lider național, nu că sunt lucruri diferite, astea-s lucruri total opuse. Un lider național, în percepția francezilor, este omul care este expresia majorității oamenilor, iată, este reprezentantul tuturor cetățenilor, în pofida faptului că cineva a votat sau nu a votat pentru el.”

Europa Liberă: Zelenski - pentru ucraineni, Lukașenko - pentru belaruși, Putin - pentru ruși, lista poate fi continuată.

Ștefan Gligor: „Ultimele familii nu știu, nu sunt sigur. Acolo oamenii s-ar teme să dea un alt răspuns decât faptul că ei sunt liderii lor…”

Europa Liberă: Și în Ucraina?

Ștefan Gligor: „În Ucraina este libertate, oamenii pot spune ce vor și nu vor fi închiși pentru asta, pentru un tweets în Ucraina nu se închide, în Rusia se închide, doi ani de închisoare.”

Europa Liberă: Zelenski a ajuns să fie liderul ucrainenilor?

Ștefan Gligor: „Zelenski a ajuns să fie purtătorul încrederii ucrainenilor pe fondul dezamăgirii totale de oligarhi corupți și tot felul de vai și amar. Deci, chestia asta cu liderismul se exagerează, noi avem nevoie de echipe, că noi avem partide până în prezent defecte. Echipele, nucleele acestor partide sunt făcute din cinci-șapte oameni, trei oameni, doi oameni, un om și asta este profund greșit, un partid care nu are un nucleu din 25, 35, 50 de oameni nu poate pretinde asupra actului guvernării și asta este o concluzie la fel autocritică pe care trebuie să o facem. Partidele noastre de centru-dreapta nu au fost gata să preia guvernarea și asta este o concluzie certă.”