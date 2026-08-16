A jucat vreun rol Rusia în „criza migranților” de la Ceuta? Poate că nu, dar cu siguranță i-a plăcut

Ambasadorii țărilor membre în UE din cadrul blocului au fost chemați înapoi din vacanțe pentru o reuniune online pe 3 august, în vederea pregătirii unei alte reuniuni online a celor 27 de miniștri de interne ai clubului, programată pentru ziua următoare. Până atunci, criza fusese deja în mare parte depășită, întrucât Spania, criticată inițial aspru de alte state membre, trimisese întăriri, respingând deja aproape 70.000 din cele 72.000 de persoane care reușiseră să ajungă în Ceuta. Aproape 90 de persoane și-au pierdut viața în incidentele haotice, care au copleșit paza de coastă spaniolă.

Se consideră că niciunul dintre migranți nu a reușit să ajungă pe continentul european. Deși Ceuta, împreună cu exclava sa soră, Melilla, fac parte oficial din spațiul Schengen al UE, în care circulația se face fără pașaport, cele două teritorii sunt supuse unor norme speciale care prevăd efectuarea unor controale de identitate la plecarea de acolo către destinații din Europa continentală, ceea ce face aproape imposibilă îmbarcarea pe feriboturile care traversează Strâmtoarea Gibraltar.

Rețeaua de contrabandă

Deci, ce anume sau cine a stat în spatele acestui aflux masiv de migranți? În declarația comună emisă după reuniunea de la începutul lunii august, miniștrii de interne ai blocului au dat vina pe „rețelele de trafic de migranți” și au sugerat, de asemenea, că UE trebuie să îmbunătățească „conștientizarea comună a situației, ceea ce ar putea fi realizat prin dezvoltarea în continuare a sistemelor de avertizare timpurie, cum ar fi informațiile pre-frontaliere și monitorizarea rețelelor sociale”. Înainte ca migranții să înceapă să sosească în Ceuta, pe internet s-au răspândit zvonuri conform cărora Spania i-ar primi cu brațele deschise.

În căutarea unui motiv, unii politicieni europeni au evidențiat atât decizia Madridului de a regulariza statutul migranților, cât și o hotărâre recentă a Curții Supreme din Spania. Prima măsură, și anume programul de regularizare a statutului juridic, s-a adresat însă în mare parte migranților latino-americani care lucrează în Spania și s-a aplicat persoanelor care puteau prezenta dovezi privind rezidența pe o perioadă de cinci luni consecutive înainte de începutul acestui an.

Iar a doua cauză sugerată a acestui aflux a fost o hotărâre judecătorească extrem de tehnică de la începutul lunii iulie, care stipula că procedura de returnare imediată a migranților aplicată de Madrid nu se aplica persoanelor interceptate în timp ce încercau să traverseze înot din teritoriul Marocului către Ceuta și Melilla. Conform hotărârii, aceasta se aplica doar în cazul în care migranții încălcau o barieră fizică, ceea ce însemna că cei care încercau să traverseze înot urmau să treacă printr-un proces juridic mult mai lent, în loc să fie trimiși înapoi imediat. Hotărârea judecătorească, însă, abia a fost menționată în presă în Spania atunci când a fost emisă, pe 8 iulie.

„Mâna marocană”?

Care a fost, așadar, factorul de atracție? Deși rețelele de contrabandă par să fie până acum răspunsul oficial preferat la Bruxelles, unii oficiali europeni s-au întrebat, cel puțin în privat, care este rolul Marocului în acest proces. Spania afirmă deschis și în mod repetat, atât în public, cât și în spatele ușilor închise, că Rabatul nu are nicio legătură cu acest fenomen și că țara a fost de mare ajutor în ceea ce privește returnarea migranților.

Relația dintre Maroc și Spania este una delicată. În 2021, Marocul a permis unui număr de 8.000 de migranți să ajungă în cele două exclave spaniole, după ce Madridul a permis liderului unei mișcări de independență din Sahara Occidentală să primească îngrijiri medicale în țară. Sahara Occidentală a aparținut Spaniei până în 1975, dar Marocul revendică teritoriul și îl controlează de facto în mare parte. Deși Madridul susținea anterior că statutul regiunii ar trebui stabilit printr-un referendum organizat sub egida ONU, și-a schimbat radical poziția după criza migranților din 2021, afirmând că Sahara Occidentală ar trebui să fie un teritoriu autonom sub controlul Rabatului.

Unii observatori au afirmat că Marocul a reacționat negativ la demersul Spaniei de la începutul lunii iulie de a-și îmbunătăți relațiile politice cu Algeria - unul dintre marii rivali regionali ai Rabatului, care militează pentru independența Saharei de Vest.

Având în vedere că Spania - și, prin extensie, UE - se arată reticentă în a arăta cu degetul spre Maroc, declarația comună a miniștrilor de interne s-a încheiat cu o remarcă intrigantă: „comunicarea în momentele de criză ar putea fi consolidată și mai mult printr-o coordonare oportună și ar trebui să fie mai coerentă, în special pentru a contracara actorii externi răuvoitori implicați în manipularea informațiilor și în interferențe din străinătate.”

Scenariul din Belarus

Dar cine ar putea fi acești „actori externi răuvoitori”? O alegere evidentă la Bruxelles este Rusia, care are un istoric de încurajare a migranților să se îndrepte spre granița UE. Criza din Ceuta a prezentat într-adevăr unele similitudini cu încercarea Belarusului și a Rusiei, în special în perioada 2021-2022, de a împinge mii de persoane, în mare parte din Afganistan, Irak și Siria, către Letonia, Lituania și Polonia. (Această încercare de aflux continuă și în prezent, Letonia fiind recent nevoită să-și închidă temporar granița cu Belarusul, după o creștere bruscă a încercărilor de trecere a frontierei.)

La acea vreme, Bruxellesul s-a grăbit să arate cu degetul către regimul lui Aleksandr Lukașenko și către sprijinul acordat lui de Kremlin, atât din punct de vedere logistic, cât și prin manipularea și interferența informațională externă (FIMI). Cadrele de sancțiuni au fost extinse pentru a include acte de „instrumentalizare a migranților”, iar interdicțiile de viză și înghețarea activelor au fost impuse oficialilor care au facilitat rutele migranților către frontierele UE, operatorilor de turism și hotelurilor care au fost utilizate în timpul călătoriei și chiar companiei Belavia, transportatorul aerian național al Belarusului, pentru că a dus persoanele respective în Belarus, în primul rând.

Situația din Ceuta pare însă diferită. Funcționari ai UE care cunosc atât incidentele din Ceuta, cât și pe cele din Belarus au declarat pentru RFE/RL că acesta din urmă a fost o operațiune hibridă complexă, instigată de Moscova și Minsk, care a avut un caracter pe termen lung și a fost în mod evident de natură politică.

Ceea ce s-a întâmplat în Ceuta, potrivit oficialilor UE, pare să fi fost un eveniment mai brusc și mai spontan. Și, deși oficialii UE afirmă că nu văd nicio dovadă că Rusia ar fi instigat acest aflux, Moscova a exploatat situația în mediul online, vizând diverse segmente de public din Europa, Africa și America Latină.

Diplomații UE care urmăresc activitatea FIMI rusească au declarat pentru RFE/RL că „amprenta digitală” a Moscovei era evidentă în tot incidentul de la Ceuta. Aceștia au descris o așa-numită operațiune de „luptă pe portaluri”, în cadrul căreia diverse site-uri web ale ziarului rus „Pravda”, în diferite limbi și cu conturi Telegram asociate, au amplificat știrile alarmiste privind afluxul de migranți.

Narațiunea mass-media ruse a abordat teme familiare și uzate: în special faptul că Occidentul se afla în declin, parțial din cauza elitelor europene incompetente; că migranții erau invadatori și ocupanți; și că Statele Unite și Israelul se aflau în spatele incidentului pentru a pedepsi guvernul de stânga al Spaniei pentru sprijinul acordat Palestinei. Aceste narațiuni sunt promovate în mod obișnuit și de diverși populiști europeni de extremă dreaptă, dintre care unii au legături politice directe cu Kremlinul.

Un succes limitat... cu excepția diviziunii din cadrul UE

Deși diplomații UE cu care a discutat RFE/RL au afirmat că încercarea Rusiei de a manipula situația a fost semnificativă, aceștia au pus totuși sub semnul întrebării amploarea reală a impactului acesteia. De fapt, principala consecință ar fi putut fi adâncirea diviziunilor în cadrul UE, întrucât multe state membre păreau să se alieze, la început, împotriva Spaniei.

Italia, al cărei guvern de dreapta a făcut din combaterea imigrației non-europene o prioritate centrală, a suspendat rapid și temporar legăturile maritime și aeriene cu Spania și a fost inițiatoarea unei scrisori - semnată de alte 21 de state membre ale UE (deși, în mod semnificativ, nu și de vecinii imediați ai Spaniei, Franța și Portugalia) - care a adoptat o poziție destul de dură față de Spania.

Dar când miniștrii de interne s-au reunit și Madridul a reușit să controleze situația, blocul și-a strâns rândurile, lăudând Spania, iar oficialii din țările care fuseseră anterior critice au recunoscut în particular că reacțiile lor inițiale fuseseră prea isterice și orientate către publicul intern.

Și, în ciuda faptului că ministrul ucrainean de externe, Andrii Sîbiha a criticat public Kremlinul, se pare că diplomații UE nu doresc să acorde Rusiei prea multă importanță. „Kremlinul dorește să obțină publicitate pentru diversele sale acțiuni spectaculoase, ceea ce poate exagera importanța FIMI-ului rus”, a declarat un diplomat al UE pentru RFE/RL.

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