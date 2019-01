Acordul cu UE privind Brexit-ul, respins de Parlamentul de la Londra (VIDEO)

Camera Comunelor, camera inferioară a Parlamentului de la Londra a respins, cu o majoritate covârșitoare acordul încheiat de șefa guvernului Theresa May cu Bruxelles-ul, care descrie condițiile ieșirii Marii Britanii din Uniunea Europeană. Până la ieșirea oficială a Marii Britanii, mai sunt zece săptămâni (29 martie), iar Theresa May are acum numai trei zile lucrătoare să prezinte o alternativă.

Deputații din Camera Comunelor au votat în număr de 432 împotrivă și numai 202 pentru. Împotriva acordului au votat atât parlamentarii care sprijină Brexit-ul, decis în referendumul din iunie 2016, cât și cei care se opun. Primii, pentru că sunt de părere că acordul negociat cu UE și care prevede și o perioadă de tranziție până la soluționarea problemei graniței dintre regiunea britanică Irlanda de Nord și Republica Irlanda, ar putea ține, de fapt, Marea Britanie în Uniune luni, dacă nu ani într-o situație dezavantajoasă: cu toate obligațiile, dar fără drept de a mai decide, după 29 martie.

Cei care se opun Brexit-ului speară că guvernul May va amâna acum ieșirea din Uniunea Europeană de teama consecnțelor economice și nu numai pe care le-ar implica Brexit-ul fără nici un acord, așa-numitul „Brexit dur”. Sau că guvernul conservator va accepta organizarea unui nou referendum.

În prima reacție la votul de la Londra, președintele Consiliului European, Donald Tusk a declarat că singura soluție constructivă ar fi ca Marea Britanie să renunțe la Brexit. Jean-Claude Juncker pe de altă parte, președintele Comisiei Europene, a declarat că a venit momentul ca restul celor 27 de țări membre să accelereze pregătirile în vederea unui Brexit „dur”, fără acord.

Un Brexit fără acord pe 29 martie, avertizează mulți economiști, ar putea provoca haos în economia Marii Britanii, cu consecințe greu de evaluat, într-o lume globalizată, și pentru restul lumii, nu numai a UE.

Într-o primă reacție din România, țară care deține președinția UE de la 1 ianuarie, fostul președinte al țării, Traian Băsescu a declarat că este „un vis urât din care Marea Britanie s-a trezit”. Băsescu a mai spus, citat de Digi24, că „este o şansă uriaşă pentru Uniunea Europeană să rămână unită şi întreagă”.