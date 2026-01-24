Afaceri „pe prima linie”. Cum încearcă micul business să supraviețuiască în Ucraina

ZAPOROJIE, UCRAINA – Mirosul îmbietor al cafelei și al produselor de patiserie se răspândește prin cafeneaua și magazinul Mother’s Farm din orașul Zaporojie, situat în sud-estul Ucrainei, semn că totul decurge normal. Însă, având în vedere că linia frontului se află la doar 25 de kilometri distanță, situația este departe de a fi normală.

Mother's Farm și-a păstrat ușile deschise în ciuda multor situații periculoase. Cea mai recentă a avut loc pe 2 ianuarie, care se poate vedea într-un videoclip postat pe rețelele sociale de proprietara Iulia Matvienko, atunci când tencuiala a căzut de pe tavan, în timpul unui atac rusesc din apropiere.

„Fiecare afacere care rămâne în Zaporojie și se reface, după tot ce se întâmplă, merită respect”, a declarat ea pentru serviciul ucrainean al RFE/RL.

„De-a lungul tuturor acestor ani, am învățat să rămânem puternici. Iar când situația se înrăutățește, devenim o mare echipă. Străinii se susțin unii pe alții” a adăugat ea.

Afacerea lui Matvienko este un exemplu de reziliență economică într-o țară devastată de un război nemilos, care va împlini luna viitoare patru ani de la invazia rusă pe scară largă.

Spiritul de rezistență al cafenelei este întruchipat de ceva la îndemâna tuturor clienților: un set de cești moștenite de la o cafenea din Harkov, un alt oraș de pe linia frontului, situat la 255 de kilometri nord-est, pe care forțele rusești îl bombardează fără milă.

„Fetele [de la cafenea] le-au dat mai departe. Din păcate, localul lor nu mai există, dar ceștile au rămas”, a spus Matvienko. „Cred că acest lucru simbolizează viața, continuarea vieții afacerii care a fost lovită, care a fost distrusă.”

Matvienko a început afacerea înainte de invazia pe scară largă din februarie 2022. Familia ei avea o fermă, unde creștea păsări pentru carne. Dar ea a decis să-și ducă copiii în siguranță și apoi să se ofere voluntară în forțele de apărare teritorială ale Ucrainei.

Mai târziu, s-a întors la afaceri, preparând rații de carne uscată pentru soldați, când frații ei se pregăteau să plece pentru operațiunile militare ale Ucrainei în regiunea Belgorod din Rusia.

În cele din urmă, grație unei subvenții de la autoritățile regiunii, ea a lansat Mother’s Farm. „Copiii mei sunt mereu alături de mine... În două zile am creat un loc confortabil”, a spus ea.

Matvienko vrea acum să-și extindă afacerea, aprovizionând lanțurile de supermarketuri din Zaporojie, de data aceasta cu ajutorul unei subvenții din partea unui fond pentru veterani.

Alte afaceri nu au avut același succes.

Brutăria lui Oleksi Pucikov nu a rezistat condițiilor de război, în special întreruperilor frecvente de curent.

„Oamenii trebuiau să stea în întuneric și să aștepte pornirea generatoarelor pentru a avea curent electric”, a spus el. „Noaptea, acest lucru devenea imposibil. Era dificil să ajungi acolo din cauza restricțiilor de circulație. Chiar și cu permise, angajații nu puteau face asta întotdeauna.”

El a declarat pentru RFE/RL că este optimist în privința reluării activității, dar că, deocamdată, aceasta este suspendată. „Volumul nostru de producție a scăzut în ultima perioadă. În ultimii doi ani, nu am mai avut profit”, a spus el.

„Acest lucru a devenit un fel de tipar”, a declarat Olena Eremenko, șefa unei asociații locale de afaceri, pentru RFE/RL.

„Nu văd nicio relocare în masă a afacerilor în acest moment, se pare că principalele afaceri au plecat deja. Dar au loc închideri, în special în sectorul producției, din cauza pierderii comenzilor, suspendării activităților - cu speranța de a reveni. Și asta se întâmplă de șase luni, ceea ce este un semnal foarte negativ. Situația nu poate decât să se înrăutățească”, a spus ea.

Pucikov afirmă că o altă problemă în zonele apropiate frontului, precum Zaporojie, este exodul populației din motive de siguranță.

„În Lvov sau Cerkasî, situația este mai mult sau mai puțin calmă”, a spus el, referindu-se la orașele din vestul și centrul Ucrainei. „Oamenii noștri merg acolo... cumpără o chiflă, lapte din supermarket, iau prânzul într-o cantină sau cafenea. Și noi nu mai avem acești oameni. Sunt mult mai puțini și puterea lor de cumpărare se diminuează.”

