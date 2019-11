Ala Nemerenco: este o luptă politică, mai mult pe culoare, care se face murdar (VIDEO)

Ala Nemerenco vorbeşte despre achizițiile dubioase care au fost oprite și sunt investigate de Procuratura Anticorupție, spune că s-a pus capăt monopolului și contractelor pe 25 de ani acordate unei singure companii de dialize şi că se lucrează la metodologia de formare a prețurilor la medicamente cu scopul revizuirii lor, la modificarea metodologiei de selectare a medicamentelor compensate. Ministrul sănătăţii vorbeşte şi despre crearea portalului online al certificatelor de concediu medical şi posibilitatea achiziţiilor comune de medicamente cu România.

Europa Liberă: Mulțumim că ați dat curs invitației noastre, tocmai în aceste momente de tensiune în majoritatea parlamentară care a dat vot de încredere Guvernului. Dna Nemerenco, printre instituțiile criticate de socialiști e și ministerul în fruntea căruia vă aflați. La o sută de zile ați spus că ați încercat să nu vorbiți prea mult, ați trăit dezamăgiri, ați înțeles ce înseamnă și trădare... La cinci luni de când ați preluat mandatul s-a schimbat ceva?

Ala Nemerenco: „Da, s-au schimbat foarte multe. Încerc în fiecare zi să pornesc niște lucruri la care știu că vor veni rezultatele în câteva luni. Primul lucru pe care vreau să-l subliniez și să-l știe toată lumea: ceea ce am preluat noi este mult sub nivelul de așteptare pe care chiar l-am avut, cunoscând realitatea, fiindcă eram parte din această țară, din acest sistem. Deci, practic, e pus totul absolut la pământ, instituții create nefuncționale, bani furați, fraudați, licitații trucate, pur și simplu de groază, oameni care pleacă din sistem...”

Europa Liberă: Dar socialiștii zic că prea mult vă plângeți și deplângeți situația și nu o schimbați.

Ala Nemerenco: „Dar nu mă mai plâng, chiar nu m-am mai plâns absolut nimănui, chiar am tăcut și am muncit, dar deoarece ei atât de mult bat în acest minister, mulțumesc că m-ați invitat și pentru prima dată o să-mi spun și eu păsul. Unu: este o luptă politică care se face, de fapt, mai mult prin culoare și se face foarte murdar. Atunci când un partid dorește să preia un minister sau are interes într-un oarecare sector, aș putea să-i înțeleg, dar asta nu înseamnă că trebuie neapărat să bată în această echipă a ministerului încontinuu. Deci, asta este la noi o practică, dacă vrei să preiei ceva, trebuie la început să distrugi imaginea, să murdărești și după asta s-o preiei.”

Europa Liberă: Deci, lăsați să se înțeleagă că chiar PSRM și-ar dori acest minister să-l conducă?

Ala Nemerenco: „Da, și-l dorește! Am primit mesajele absolut deschis, cunosc lucrul acesta, și-l dorește. Este problema lor, este dorința lor, este o chestie pe care ar trebui s-o discute la nivel politic și nu ar trebui să se ocupe acum cu defăimarea, de fapt, a ministerului.”

Europa Liberă: Ideea era că poate se divizează această instituție și se fac cele două ministere.



Ala Nemerenco: „Da, și aceasta este iarăși o chestie care ține de înțelegerea politicienilor. Deci, în momentul în care vor decide, vor negocia că acest minister ar trebui despărțit, aceasta va fi o decizie asumată politic, dar nu este corect ca un președinte de țară care, de fapt, are cu totul alte funcții, să bată într-un minister sau în mai multe ministere, neținând la mână nicio evaluare a activității acestui minister chiar și pe aceste patru luni. Acesta este un punct care spun eu că este politic – murdărește pentru a distruge și a prelua. Doi: eu m-am despărțit cu toată garnitura de secretari de stat, eu m-am abținut să fac comentarii și, credeți-mă, pentru mine nu a fost un lucru ușor. Partidul Socialiștilor a preluat o parte din garnitura PD-ului și o spun astăzi deschis: oamenii care sunt astăzi consilieri la Partidul Socialiștilor, inclusiv în Președinție sunt foștii secretari de stat din minister.”

Europa Liberă: Acolo a ajuns să muncească dna Dumbrăveanu...

Ala Nemerenco: „Da, și dna Rusu. Eu m-am despărțit cu d-lor nu din cauză că ar avea sau nu ar avea competențe, eu m-am despărțit, deoarece au fost oameni apropiați, au participat în toate acțiunile Partidului Democrat, au făcut campanii electorale, am primit poze foarte multe din teritoriu unde d-lor stau chiar alături de Plahotniuc. Eu vreau să-l felicit pe dl președinte Dodon că a făcut o achiziție atât de bună. Probabil că ar fi foarte bine cumva de mixat aceste poze în care în stânga stă Plahotniuc, acum stă d-lui în dreapta. Eu îmi asum acest curaj ca s-o spun. Acum acest minister este bătut pe două căi, deci este bătut și de Partidul Socialiștilor, prin acești consilieri și, de asemenea, d-lor probabil că mai lucrează și pentru foștii coordonatori. Trei: inițiativele legislative. Ce înseamnă o inițiativă legislativă? Fiecare deputat și, de asemenea, Președinția are dreptul de a veni cu o inițiativă legislativă și eu am o atitudine absolut respectuoasă față de toate inițiativele legislative, indiferent de unde ar veni ele și vreau să confirm că...”

Europa Liberă: Pe dimensiunea socială chiar de la Președinție au venit câteva inițiative?

Ala Nemerenco: „Da, au venit foarte multe.”

Europa Liberă: Dar dl Dodon vorbește, în primul rând, că și-ar dori foarte mult să ducă la bun sfârșit indexarea de două ori pe an și să se facă...

Ala Nemerenco: „Deci, eu vreau să vă spun cu toată certitudinea și vreau să-i transmit direct dlui președinte că eu am exact aceleași dorințe ca și d-lui. Fericirea mea mai mare va fi atunci când vom putea să oferim niște venituri tuturor celor sărmani din Republica Moldova. Și aș vrea să-l rog să nu-și închipuie nicidecum că eu îi sunt un dușman pe această linie. Chiar depunem absolut toată stăruința. Dar vreau să explic care este bucătăria unei inițiative legislative. Deci, inițiativele legislative care au venit de la Președinție au venit chiar într-un număr mai mare decât de la deputați și au venit, așa, într-un bombardament deschis, referitor la indexații. Noi trebuie să le analizăm pe toate...”

Europa Liberă: Și Dvs. le interpretați ca un fel de atac?

Ala Nemerenco: „Da, inclusiv.”

Europa Liberă: Sau regretați că se dublează activitatea Dvs. cu activitatea echipei prezidențiale?

Ala Nemerenco: „Ceea ce era să facem, dar vreau să explic partea tehnică. Atunci când dorești indexarea, cei care sunt autorii oricărei inițiative legislative ar trebui să se gândească ce tip de indexare propun, cum ea se va reflecta în buget, cum va fi calculată, cum va fi preluată informația istorică, fiindcă indexarea este într-o oarecare măsură legată de inflație, cum se va raporta pe inflația care va fi în toamna acestui an sau peste un an. În momentul în care, de exemplu, vin trei inițiative legislative care sunt la diferite subiecte, dar în punctul 1 se referă la un tip de indexare, în a doua inițiativă legislativă se referă iarăși la alt tip de indexare...”

Europa Liberă: Inițiativele care vin de la Președinție?

Ala Nemerenco: „Da. După asta mai bine o inițiativă legislativă în care punctul 1 iarăși e despre un alt tip de indexare, care tot indexare se numește. Atunci, eu aș vrea să transmit un mesaj: „Stimați colegi, apreciați-vă, care este indexarea pe care dvs. o vedeți transpusă în cadrul legal”. Doi: atunci când noi ne dorim să majorăm pensii, alocații sociale, salarii, nu putem să facem că

Lucrăm foarte intens și fiecare inițiativă legislativă care vine, indiferent de la care grup de autori și de la care culoare politică, noi o comensurăm cu capacitățile acestui buget. Asta înseamnă că întâi și întâi facem absolut toate calculele, nu așa cum le fac de foarte multe ori autorii unor inițiative superficiale.



seara am visat și dimineață am venit la minister și am spus: „Hai să majorăm salariile sau pensiile”. Acestea se raportează la bugetul pe care îl avem. Noi acum suntem în exercițiul bugetar, noi pregătim acum bugetul pentru anul viitor, atât bugetul asigurărilor sociale, cât și bugetul asigurărilor medicale. Deci, noi lucrăm foarte intens și fiecare inițiativă legislativă care vine, indiferent de la care grup de autori și de la care culoare politică, noi o comensurăm cu capacitățile acestui buget. Asta înseamnă că întâi și întâi facem absolut toate calculele, nu așa cum le fac de foarte multe ori autorii unor inițiative superficiale. Noi deja venim cu calcule profunde, inclusiv cerem datele de la Casa Națională de Asigurări, după aceasta noi discutăm cu Ministerul Finanțelor, fiindcă noi trebuie neapărat acești bani să-i eliberăm din altă parte sau să-i găsim cu totul în altă parte ca să-i aducem în acest buget. Deci, fiecare inițiativă legislativă care a venit noi am tratat-o cu respect, dar nu am putut să dăm un aviz nici pozitiv, nici negativ, fiindcă Ministerul Sănătății își formează părerea prezentând, de fapt, în acest aviz poziția Guvernului.”

Europa Liberă: Dar poate e lipsă de comunicare între Guvern și Președinție?

Ala Nemerenco: „Dar nu e lipsă... Acesta e un exercițiu. Este o minge care vine la noi, noi trebuie să examinăm absolut tot, după aia venim cu un răspuns. Vreau să vă dau un exemplu, chiar alaltăieri am semnat avizul pozitiv al Guvernului pentru o inițiativă legislativă care a venit de la Președinție, fiindcă i-am găsit locul în buget, a corespuns cu toate calculele, am găsit că nu distorsionează.”

Europa Liberă: La ce se referă inițiativa?

Ala Nemerenco: „Se referă la majorarea pensiilor pentru persoanele cu dizabilități. A fost inclusiv propunerea dnei premier, deci nu vedem absolut nici o problemă. Acum lucrăm la alte inițiative, la o parte din ele va exista un răspuns de genul: „La pct. 1 am făcut așa calcule, este o chestie de viitor, trebuie să mai găsim resurse; pct. 2 avem un aviz foarte pozitiv, mergem înainte; pct. 3 haideți să întrebăm poziția altora”. Asta este bucătăria inițiativelor legislative, a tuturor, fiindcă noi chiar acum suntem la exercițiul bugetar.”

Europa Liberă: Dar Dvs. știți bine, politicienii fac promisiuni în campania electorală, ridică așteptările cetățenilor, cetățenii pun accent pe aceste promisiuni, că li se vor ridica pensiile, salariile, indemnizațiile... Și, eventual, dacă se ajunge la declanșarea unor alegeri anticipate sau se apropie alegerile prezidențiale, acești actori politici trebuie să vină în fața oamenilor și să spună ce s-a întâmplat cu acele promisiuni.

Ala Nemerenco: „Dnă Valentina, mie îmi pare foarte rău că persoane foarte influente în stat, care au deținut anterior în alte guverne funcții de miniștri, care cunosc foarte bine și este absolut clar scris și în Constituție: inițiativele legislative care nu au acoperire financiară nu pot fi promovate și susținute. Pentru noi este important acum să îmbrăcăm fiecare inițiativă legislativă care vine într-un fond, deci să avem haină financiară, să îmbrăcăm, că altfel sunt doar vorbe goale pe care le aruncă politicienii. Și doi: foarte des vin propunerile care țin de majorarea pensiilor. Noi nu putem distorsiona totalmente acest sistem care a fost creat pe parcursul mai multor ani, aruncându-l peste cap. Mai mult decât atât, de foarte multe ori când vin astfel de inițiative, noi mai avem deseori misiunile Fondului Monetar Internațional pe care le consultăm, pentru că există și niște condiționalități pentru țară. Nu este atât de simplu. Dumnealor li se pare ușor, au aruncat mingea și așteaptă răspunsul. Eu vreau să răspund tuturor politicienilor că eu chiar sunt omul care îmi doresc să avem pensii mai

Îmi pare foarte rău, fiindcă în anii ‘90 noi am avut niște programe, susținute de către donatorii internaționali, care vorbeau despre eradicarea sărăciei și au trecut aproape 30 de ani și noi astăzi vorbim în aceiași termeni. Eu vreau să întreb toți guvernanții trecuți: ce s-a întâmplat în acești 30 de ani, că noi am rămas iarăși astăzi să eradicăm sărăcia?



mari, alocații și vreau să-mi oferiți puțin timp ca să spun ce am introdus suplimentar în acest buget, pe care l-am numit un buget de solidaritate, fiindcă la momentul actual este foarte important să susținem cele mai nevoiașe pături ale societății. Și mie îmi pare foarte rău, fiindcă în anii ‘90 noi am avut niște programe, susținute de către donatorii internaționali, care vorbeau despre eradicarea sărăciei și au trecut aproape 30 de ani și noi astăzi vorbim în aceiași termeni. Eu vreau să întreb toți guvernanții trecuți: ce s-a întâmplat în acești 30 de ani, că noi am rămas iarăși astăzi să eradicăm sărăcia? Deci, mă întorc la ceea ce am făcut. Noi avem în jur de 10 mii de persoane care astăzi nu beneficiază de pensii, deoarece nu au putut demonstra o vechime în câmpul muncii de până la 15 ani. Acestea adesea sunt femei care au crescut foarte mulți copii și au muncit, dar nu au putut demonstra; sunt oameni care au lucrat undeva în afara țării, în fosta Uniune Sovietică, au pierdut documentele ș.a.m.d. Asta nu înseamnă neapărat că acești oameni nu au muncit, dar ei primesc doar o alocație de la stat egală cu 215 lei. Cum poți să supraviețuiești cu această alocație? Oamenii aceștia sunt bătrâni, ei au atins vârsta de pensie deja. Noi am majorat această alocație și acum ea a devenit de două ori mai mare, este egală cu 539 de lei. Nu este foarte mare, nu este suficientă, dar este un prim-pas pentru a demonstra că vom încerca cumva să susținem aceste pături. Doi: majorăm substanțial pensiile pentru grad de dizabilitate, absolut la toate trei categorii se majorează cu 40% din cuantumul fiecărui grad separat. De asemenea se majorează ajutorul social care există pentru perioada rece a anului, el a fost 350 de lei, acum el este 500 de lei. Totodată, noi avem în sistemul nostru de pensii circa 400 de mii de persoane care astăzi primesc o pensie mai mică de 1.500 de lei. Deci, pentru toate aceste persoane se va aloca o susținere financiară egală cu 50 de lei pentru electricitate în fiecare lună, 12 luni ale anului. În momentul în care își va primi pensia, alocația va fi „cusută”, ca să zic așa, de pensie, o va primi împreună și atunci la poștă acolo unde își ridică pensia va putea achita această factură și îi va fi de un oarecare ajutor, în special în perioada rece a anului. De asemenea am majorat indicatorii care țin de ridicarea bunăstării. Noi cunoaștem că acum sunt foarte multe persoane care se plâng că atunci când se introduc acești indicatori care se numesc proxy, care indexează veniturile lor, starea lor de bunăstare, inclusiv dacă au televizor sau mai au unele echipamente, noi am majorat acești indicatori care cresc marja, deci se vor încadra mult mai multe familii în rândul beneficiarilor de aceste ajutoare sociale. Avem foarte multe inițiative și eu sunt foarte bucuroasă că acei bani care au venit din afară am putut să-i aducem pentru oamenii care au într-adevăr nevoie. În sistemul medical, de asemenea, am inițiat foarte multe schimbări...”

Europa Liberă: Dar aici nemulțumirile cetățenilor cresc ca pe drojdii, dna ministră, pentru că permanent...

Ala Nemerenco: „...acești bani, în trei luni sunt necesare miliarde și miliarde. Bugetul pe care l-am aprobat astăzi dimineață și pe care îl facem public ca să avem comentariile tuturor este egal cu 23 de miliarde. Pentru a majora aceste bugete avem nevoie de sume colosale de bani și noi lucrăm pentru a găsi aceste sume, pentru a le obține, pentru a le produce în țară și prioritatea Guvernului este ca să nu avem oameni atât de săraci, pentru ca să ridicăm aceste venituri.”

Europa Liberă: Oamenii critică foarte dur sistemul sănătății, pornind de la această poliță de asigurare și terminând cu prețul la medicamente.

Ala Nemerenco: „De ce nu este foarte vizibil poate în sănătate? În sănătate, de asemenea, ca și aici cu bugetul, cu pensiile, totul este legat de contractele care vin pentru anul următor. Exact acum sunt toate negocierile pe care le începe Compania Națională de Asigurări cu instituțiile medicale pentru a semna contracte, exact acum schimbăm regulile de joc. Ați văzut inclusiv cu BB-Dializa, ați văzut alte inițiative, deci acum lucrăm pentru a face schimbări la medicamente...”

Europa Liberă: Nemulțumirea oamenilor e că polița de asigurare nu le asigură acest acces la sănătate.

Ala Nemerenco: „Eu sunt de acord și subsemnez la ceea ce declară oamenii. Ani de zile această poliță de asigurare a fost un instrument doar declarativ și despre asta trebuie să-i întrebăm pe toți cei care au fost, marea majoritate stau astăzi în Parlament și au condus cu această țară. De ce până acum această poliță? În principiu am ajuns la faptul să recunoaștem că este un subiect mort, care nu-i ajută pe oameni, oamenii plătesc contribuțiile... Eu am fost într-o instituție terțiară zilele trecute în Chișinău și m-am speriat de condițiile în care stau pacienții. Sincer vă spun, eu nu am crezut că într-o instituție de nivelul trei în Chișinău mai există așa condiții.”

Europa Liberă: Și cum schimbați această situație? Ce le spuneați oamenilor care așteaptă o îmbunătățire, o redresare a acestei situații precare?

Ala Nemerenco: „Vreau să fiu onestă cu oamenii și să le spun foarte corect că această îmbunătățire n-o poate crea nimeni imediat, peste noapte. Eu, de fapt, lucrez foarte intens asupra acestor schimbări și oricât de mult nu ne-ar ajunge acești bani, pentru pacienții care suferă de maladii oncologice și au nevoie să treacă tratamentul radioterapeutic, am obținut să procurăm un aparat liniar radioterapeutic nou. Țineți minte, vara cel care exista s-a defectat și 3-4 luni absolut nimeni nu a putut urma tratamentul, ceea ce desigur a creat inclusiv nemulțumiri, a creat rânduri de așteptare și de asemenea a agravat boala acestor pacienți aflați în așteptare.”

Europa Liberă: Dar nu ne-am dus gândul până la sfârșit cu aceste polițe de asigurare și atitudinea medicului față de pacient atunci când prezintă această poliță.

Ala Nemerenco: „Deci, polița de asigurare este o cheie cu care se deschide ușa sistemului medical atunci când omul a plătit contribuțiile. Vreau să rog foarte mult oamenii să fie insistenți, să ajungă oriunde pot, să înceapă de la conducătorul de instituție medicală, să citească acest Program unic de asigurări medicale. Dacă nu pot ei să-l citească, să întrebe de copiii lor care poate au mai multe studii, să ajungă până la minister și să deschidă aceste uși, doar împreună vom putea să le deschidem ca să raporteze aceste neregularități atunci când sistemul medical le închide obraznic ușa.”

Europa Liberă: Dar de ce e defectuoasă această relație medic-pacient, când e vorba anume de prezentarea poliției de asigurare?

Ala Nemerenco: „Relația medic-pacient este defectuoasă, în primul rând, dacă am fi avut astăzi un sistem informațional în care medicul de familie dintr-un sat oarecare ar fi programat direct pacientul la o investigație și i-ar fi dat acest tichet de acolo, el n-ar mai fi călătorit prin raion, prin altă parte, să-l trimită nu știu cine, să-l întoarcă înapoi ș.a.m.d.”

Europa Liberă: Ați promis să faceți ordine și aici.

Ala Nemerenco: „Facem și aici, dar trebuie să declar că s-au furat, de fapt, milioane de euro, creându-se diferite module, diferite bucățele de sistem care nu sunt operabile, nu sunt interconectate între ele... Chiar ieri ne-am întâlnit cu reprezentanți de la Agenția E-guvernare, am pus lucrurile la punct, ne mișcăm foarte rapid și chiar am să am cu ce bucura cetățenii pentru a simplifica lucrurile. Doi: există această condiționalitate din partea unor colegi de-ai noștri: cu cât mai mult porți pacientul pe drumuri, cu atât mai repede vei avea ocazia să vină cineva să-ți mulțumească. Nu vreau să declar nicidecum că ar fi o practică pe care o utilizează absolut toți lucrătorii medicali. Nici pe departe! Dar avem și așa clienți în sistemul medical și atunci noi siguri ar trebui cumva...”

Europa Liberă: Clienții fiind doctorii sau personalul medical?

Ala Nemerenco: „Personalul medical. Nu contează cine, uneori chiar și un registrator ar putea cumva să condiționeze atunci când are acces la a elibera un tichet sau o permisiune pentru un serviciu medical. Respectul față de pacient. Eu spun și o să spun mereu: în lipsa aceasta de comunicare între medic și pacient, eu foarte frecvent și mult mai frecvent voi da dreptate pacientului. Chiar și atunci când el este puțin deplasat în comunicarea sa, noi, medicii avem mai multe studii, uneori chiar și mai multă cultură, trebuie să avem mai multă răbdare și să înțelegem că pacientul adesea este mai irascibil inclusiv din cauza bolii și a problemelor cu care se confruntă. Medicamentele, medicamentele sunt foarte scumpe. Și vreau să vă spun, am făcut o analiză, adică nu am făcut-o eu, au făcut-o doi experți foarte buni ai Organizației Mondiale a Sănătății. O s-o aducem acuși la cunoștință tuturor, dar nu aceasta mă interesează - să aduc raportul la cunoștință, ci mă interesează mecanismele

Pe parcursul anilor trecuți s-au făcut declarații că s-au coborât prețurile la medicamente. Fals!



pe care ni le-au pus ei la îndemână ca să le implementăm. Pe parcursul anilor trecuți s-au făcut declarații că s-au coborât prețurile la medicamente. Fals! A existat, într-o oarecare măsură, o metodologie de formare a prețurilor care parcă, într-adevăr, micșora prețurile la medicamente, dar care, de fapt, a adus pe piață mai mult medicamentele neînregistrate. Pentru medicamentele neînregistrate pe piață există niște reguli foarte stricte. Ca excepție, statul poate să aducă medicamente neînregistrate doar în cazul excepționale sau în cazul când are nevoie de câteva cutiuțe. N-o să treacă cineva procedura asta foarte rigidă de depunere a dosarului la Agenția Medicamentelor când este nevoie de câteva cutii pentru o boală rară. Deci, s-au simplificat regulile, toată lumea a venit aducând medicamente

Pe parcursul ultimilor cinci ani au crescut plățile, din totalul plăților pentru servicii de sănătate au ajuns la 70% plățile din buzunarul pacientului pentru medicamente, care au fost înainte 63-65.



neînregistrate, companiile serioase, care nu lucrează într-o așa modalitate s-au retras de pe piața noastră. De pe piața noastră, de fapt, au dispărut medicamentele calitative, originale și medicamentele cu accesibilitate mai înaltă. Dacă ne uităm la declarații și la unele prețuri care au scăzut, parcă ar trebui să-i credem pe cei care au guvernat anterior, dar dacă ne uităm la rapoartele, nu ale mele, ale Organizației Mondiale a Sănătății și ale altor parteneri internaționali, spun foarte clar că pe parcursul ultimilor cinci ani au crescut plățile, din totalul plăților pentru servicii de sănătate au ajuns la 70% plățile din buzunarul pacientului pentru medicamente, care au fost înainte 63-65. Deci, vă dați seama care este încurcătura aici.”

Europa Liberă: Spuneți-ne și despre lista asta a medicamentelor care se compensează.

Ala Nemerenco: „Noi acum iarăși cu aceiași experți lucrăm asupra perfectării acestei liste a medicamentelor compensate, în care este o încurcătură foarte mare și, de fapt, declarativ, s-a majorat lista cu foarte multe medicamente, dar au fost introduse medicamente care până la urmă... noi când introducem un medicament în lista medicamentelor compensate, urmărim ca cât mai mulți pacienți să aibă acces la acest medicament și doi: ca cota de rambursare din partea pacientului la farmacii să fie foarte mică. Deci, statul, sistemul de asigură în medicină să preia partea leului. De exemplu, dacă costă 100 de lei medicamentul, să acoperim undeva 98 de lei, cota-parte a pacientului să fie 2 lei. Acum nu este așa. În realitate, pacienții la unele medicamente plătesc 50 la sută din sumă.”

Europa Liberă: Chiar și mai mult...

Ala Nemerenco: „Chiar mai mult... De aici vine povara foarte grea. Funcția medicamentului compensat nu este pentru a promova medicamentele pe piață și a salva companiile și a le ajuta să facă profit.”

Europa Liberă: Dar Dvs. acum dați garanții cetățenilor că nu mai ajung medicamente necalitative pe piața farmaceutică a Republicii Moldova?

Ala Nemerenco: „Noi acum încercăm să soluționăm problema aceasta și vreau să vă spun că acum nu mai există cazuri ca să vină aceste medicamente neînregistrate. Ce s-a mai făcut cu insuline, cum s-au procurat, în ce cantități mari s-au procurat (că noi avem rezerve pentru ani de zile), asta-i o poveste separată. Și faptul că ei mă întâlnesc la câteva zile cu anchetatorii anticorupție iarăși e o poveste separată, dar pe care o s-o aduc mai târziu la cunoștința cetățenilor ca să cunoască de ce, de fapt, nu au acces la multe servicii medicale, pentru că banii nu s-au utilizat eficient. Banii s-au dus direcționat în buzunarele unora care...”

Europa Liberă: Apropo, care alte cazuri mai sunt în vizorul procurorilor anticorupție atunci când discutați cu ei?

Ala Nemerenco: „Sunt: ambulanțe, medicamente, echipamente. Acestea sunt cele mai grave și aici problema a fost în comisiile pe care le-a creat ministerul

Ministerul spune astăzi că avem nevoie pentru un program național, de exemplu, de 20 și ceva de milioane de lei pentru medicamente și tot același minister peste două zile spune că avem nevoie de 120 de milioane. Vreau să știu din al cui ordin s-a ridicat peste noapte această sumă exact pentru aceleași medicamente, pentru aceleași categorii de pacienți de 6, 7, 10 ori. Au venit ordine de undeva. Păi, oamenii aceștia trebuie trași la răspundere!



în schimbarea caietelor de sarcini, în favorizarea unor companii, în majorarea sumelor peste noapte. Deci, ministerul spune astăzi că avem nevoie pentru un program național, de exemplu, de 20 și ceva de milioane de lei pentru medicamente și tot același minister peste două zile spune că avem nevoie de 120 de milioane. Vreau să știu din al cui ordin s-a ridicat peste noapte această sumă exact pentru aceleași medicamente, pentru aceleași categorii de pacienți de 6, 7, 10 ori. Au venit ordine de undeva. Păi, oamenii aceștia trebuie trași la răspundere! Iată unde sunt banii, iată de ce nu avem echipamente. Acum am discutat cu reprezentanții Guvernului României și ei ne oferă un ajutor de 10 milioane de euro nerambursabili din acest proiect de susținere a Guvernului nostru și procurăm echipamente; procurăm ca să le ducem în zone depărtate de Chișinău și să asigurăm și copiii. Până astăzi, dna Valentina, noi nu avem o rezonanță magnetică pentru copiii din Republica Moldova. Centrul Mamei și Copilului nu-l are, deci procurăm rezonanță pentru ei, procurăm două rezonanțe pentru zona de sud și cea de nord, două tomografe computerizate pentru zona de sud și cea de nord și două mamografe moderne tot pentru zonele sud și nord, nu pentru Chișinău.”

Europa Liberă: Reforma spitalicească mai este o prioritate?

Ala Nemerenco: „Da, reforma spitalicească este o prioritate foarte mare. Eu m-am întâlnit la mai multe subiecte cu directorii de spitale, pentru că ei trebuie să-și reprofileze unele paturi pe interior și trebuie s-o facă împreună cu autoritățile locale, deoarece nu este normal să menținem o maternitate dacă ea are 50, 100, 200 de nașteri pe an. Degradează medicii și sunt cheltuieli. Avem astăzi maternități care primesc, conform contractelor de la Compania de Asigurări 1 milion 200 de mii și cheltuiesc 5 milioane din contul altor secții.”

Europa Liberă: Dar când va putea fi aplicată această reformă?

Ala Nemerenco: „Am discutat cu băncile europene, avem acordul Ministerului Finanțelor, avem acordul Guvernului, deci noi purcedem deja și am început discuțiile tehnice pe construcția a două spitale în regiunea de sud și de nord, două spitale absolut moderne, cu secții înalt tehnologizate care corespund standardelor internaționale , care vor prelua majoritar populația rurală și în care vom deconcentra multe servicii care sunt doar în Chișinău. Nu vom avea acolo paturi pentru pacienți cronici, aceasta este funcția spitalelor raionale, ele vor prelua tot ce este nevoie pentru nivelul 1 comunitar, aceste două spitale mari. Deja eu personal lucrez și echipa la pregătirea pachetului tehnic, ei au spus că putem semna aceste contracte maximum în februarie-martie, eu i-am rugat foarte mult să avem aceste contracte semnate pentru ianuarie. Eu îmi doresc foarte mult în ziua când plec, indiferent care va fi ea, să avem căușul excavatorului în fundamentul măcar al unui spital.”

Europa Liberă: Dar dacă cade acest Guvern, toate aceste intenții se stopează?

Ala Nemerenco: „Aceste lucruri nu depind de mine, indiferent ce se va întâmpla, eu vreau să sper că oricine va veni după mine va prelua acele inițiative care sunt pentru oameni și sunt bune, și sunt așteptate și chiar discutate de foarte, foarte mulți ani.”