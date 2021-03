Executivul propune legislativului să declare stare de urgență pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Miercuri, 31 martie, începând cu ora 14:00 parlamentul urmează să se întrunească în ședință unde s-ar putea pune în discuție și propunerea lansată la ședința guvernului, prin care cabinetul de miniștri a cerut să instituie stare de urgență, având în vedere situația epidemiologică complicată. Expertul în drept constituțional Alexandru Arseni sugerează că Hotărâre cabinetului de miniștri prin care cere revenirea la starea de urgență în R.Moldova, e doar pentru a încerca să se evite dizolvarea parlamentului.

Europa Liberă: Guvernul interimar a decis să ceară legislativului instituirea stării de urgență. Cabinetul de miniștri al dlui Ciocoi nu a indicat în solicitarea sa și un termen anume, lăsând acest termen la discreția parlamentarilor, deputaților. Cum trebuie să înțelegem acest pas făcut de către guvern?

Alexandru Arseni: „Este un pas, iarăși, cu stângul, pentru că atunci când se solicită stabilirea stării de urgență, se invocă motive foarte și foarte argumentate, care stau la baza decretării acestei stări de către parlament.”

Europa Liberă: Și ministrul interimar al justiției, dl Nagacevschi, a făcut referire la recomandările Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică, dar și la ceea ce se discută în societate, ca argumente pentru necesitatea luării unei asemenea decizii.

Alexandru Arseni: „Cunoaștem aceste așa-zise argumente în favoare. Argumentele trebuie să fie foarte și foarte plauzibile, în legătură cu ce măsuri au fost întreprinse și nu au dat rezultatele scontate, pe un segment sau pe altul, și numai după aceea se decretează stare de urgență. Or, acest pas al guvernului interimar care, iată, acum am aflat, a fost convocat de către președintele parlamentului, care nu are nicio atribuție în raport cu guvernul la asemenea subiecte, de a convoca ședință de lucru, absolut, dar se audiază guvernul în parlament, cu raport respectiv. În fond, privim mai larg lucrurile acestea. Ei simt și anticipează decizia Curții Constituționale, care va constata circumstanțele întrunite pentru a dizolva parlamentul, decizie care, în ultimă instanță, va aparține președintelui R. Moldova, dna Maia Sandu, care, poate sau nu poate, ea va decide. Și ca să nu se petreacă alegerile anticipate, iată, se solicită această stare de urgență, care nu este argumentată. Da, situația nu e bună, dar de ce nu s-au luat măsuri și care au fost greșelile, eșecurile? Nu se vede nicio analiză.”

Europa Liberă: Dle Arseni, în ultimele 24 de ore, suntem anunțați de Ministerul Sănătății că 42 de persoane și-au pierdut viața, 917 s-au infectat cu Covid-19. Situația chiar este alarmantă.”

Alexandru Arseni: „Nu negăm, ea se vede că e mai alarmantă decât ei au declarat astăzi, eu nu pun mâna în foc și nu pun la îndoială. Și fiecare om, viața fiecărui om contează, dar problema eu o pun din punct de vedere juridic: dar de ce s-a întâmplat lucrul acesta? Asta trebuie pusă ca temei. Eu nu neg necesitatea instaurării stării de urgență, dar ea trebuie să aibă explicație: de ce nu funcționează mecanismul de asigurare a securității și sănătății?”

Europa Liberă: Haideți să vorbim și despre consecvența dlui Nagacevschi, pentru că, cu puțin timp în urmă, acum vreo două săptămâni, el spunea că guvernul interimar nu poate propune stare de urgență. Astăzi și-a schimbat macazul.

Consecvență să nu așteptăm de la politicieni

Alexandru Arseni: „Ați făcut o referință cu bune intenții, dar Alexander Hamilton, unul dintre fondatorii SUA, a spus că nu poți aștepta de la un om imperfect crearea lucrurilor perfecte. De aceea consecvență să nu așteptăm de la politicieni. Ei pot să spună că s-a schimbat situația epidemiologică – dar, iarăși, guvernul interimar trebuie să vină iarăși în parlament, dar șeful statului să explice care măsuri întreprinse nu au dat rezultate. Care? Din ce pricină?”

Europa Liberă: Dar aș vrea să vă întreb, totuși, dacă un guvern în demisie are legitimitate pentru a se adresa parlamentului cu un asemenea demers?

Alexandru Arseni: „Nu are aceste împuterniciri. Nu degeaba este constituită Comisia Națională Excepțională, care prezintă raport șefului statului și în parlament și în baza căruia se face analiză de către specialiști, vreau să repet iarăși, că măsurile măsurile întreprinse... ... unu... doi... trei... nu au dat rezultate pentru că... unu... doi... trei. Iată asta înseamnă stare de urgență. Dar s-o proclami numai că e stare de urgență, dar să nu întreprinzi nimic pentru a salva viața măcar a unui om, atunci aceasta poartă un caracter absolut politic și interes de a se menține la putere.”

Europa Liberă: Dvs. spuneți că ar putea să fie un truc, dacă, eventual, verdictul Curții Constituționale arată că președintele Maia Sandu trebuie să emită decretul de dizolvare a actualului legislativ.

Alexandru Arseni: „Curtea Constituțională doar constată circumstanțele pentru dizolvarea parlamentului, decizia finală îi aparține președintelui R. Moldova.”

Europa Liberă: Dar să admitem că în parlament se găsesc suficiente voturi ca să fie instituit un lockdown pentru o lună, pentru două luni, pentru 60 de zile. Ce va urma?

Alexandru Arseni: „Se interzic multe acțiuni, dar de ce? Din cauză că mor oamenii? Da, e strașnic, e Doamne ferește, dar de ce mor? Eu vă întreb: de ce mor? Măsurile care au fost până acum întreprinse sunt insuficiente, iată acolo nu s-a lucrat etc. Iată asta înseamnă stare de urgență! Când se solicită în parlament stare de urgență, vine și cu propunerea de a îmbunătăți, de a introduce ceva nou, de a modifica, radical de a restructura. Dar numai s-o declari și să nu întreprinzi nimic... Și dacă s-a declarat stare de urgență? Tot vor muri oamenii, Doamne Iartă-mă! Mă bat peste gură, că fac păcat în post, dar aiștia te fac să faci păcate, care guvernează!”

Europa Liberă: Dar dacă se introduce stare de urgență pentru două luni de zile, respectiv, alegerile anticipate ar trebui să aibă loc mai târziu, adică să coincidă cu termenul pe care-l avansează socialiștii, să fie toamna?

Alexandru Arseni: „Pe mine mai puțin mă interesează alegerile anticipate și când vor fi ele. Pentru ce trebuie de introdus starea de urgență? Dacă-i pentru a salva vieți omenești, ea trebuie să aibă un program bine determinat, iar dacă e pentru a amâna alegerile, e cu totul altă mâncare de pește. Deci, trebuie lucrurile foarte bine puse pe tapet și de arătat că acțiunile și a guvernului interimar, și a deputaților, poartă un caracter acțiunile căruia cad sub incidențele codului penal! Ei nu întreprind măsuri de a îmbunătăți situația epidemiologică, măsurile respective, dar să-și protejeze, măcar, după ei, să ardă pământul! Iată în ce constă toată tentativa aceasta de și inițiativa de a introduce starea de urgență.”

Europa Liberă: Noi ne amintim declarațiile pe care le făcea liderul socialiștilor, Igor Dodon, că partidul lui, deputații PSRM, vor folosi toate mijloacele constituționale, așa spuneau ei, legale și politice, pentru a nu admite alegerile anticipate. Iată el, acuma, au mai venit cu un îndemn, ca să fie anulate alegerile din UTA Gagauz-Yeri, alegeri care ar trebui să aibă loc pe 16 mai.

Din punctul meu de vedere, dl Dodon nu are dreptul de inițiativă legislativă

Alexandru Arseni: „Din punctul meu de vedere, dl Dodon nu are dreptul de inițiativă legislativă. Absolut. Sub niciun aspect. De declarat, poate să declare ce vrea. Eu mă minunez și îmi pare rău că presa îl citează în toate părțile. Nu-i dați nicio atenție! Mai mult îi faceți PR! E un om absolut nechibzuit, care nu e la locul lui! Și dacă fracțiunea socialiștilor, în conformitate cu mandatul pe care îl are fiecare dintre ei, ar fi respectat Constituția și ar fi ascultat și învestit guvernul, ar fi fost prezenți cu adresări, cu îmbunătățirea programului, pentru interesul național, era cu totul altceva. Asemenea acțiuni ar fi fost constituționale. Dar restul sunt anticonstituționale, antiumane și cad sub incidența codului penal.”

Europa Liberă: Mai pot apărea surprize? Și care va fi finalitatea acestor surprize și, în general, care va fi mersul în continuare al evenimentelor?

Alexandru Arseni: „Surprize din partea acestor autori, noi ne-am convins, pot apărea în fiece zi, dar surprize de prost gust, neonorabile, am în vedere, în raport cu cetățenii, că față de comportamentul lor, unul Dumnezeu și cetățenii să-i aprecieze. Ei pot, ei au în arsenal încă multe lucruri necinstite și necurate. Noi vom insista și insistăm pentru a pune în capul mesei demnitatea omului, drepturile și libertățile lui, în baza Constituției și a prevederilor legale din R. Moldova.”

Europa Liberă: Va continua această confruntare între președinție și parlament? Până când?

Alexandru Arseni: „Lupta între ramurile puterii a fost, este și va fi. Acesta este un proces inevitabil, dar fie că această luptă are loc în cadru legal, pentru răspundere și pentru a demonstra că instituția respectivă e mai responsabilă, acesta este un lucru pozitiv, motorul ce mișcă societatea și alta ce este în R. Moldova. Deci, dna președinte dorește să ieșim din mocirlă, iar cei care sunt în parlament – înapoi în mocirlă. Asta deja e o luptă acerbă și nu poartă un caracter constituțional și constructiv.”

Europa Liberă: Și ar putea să crească nemulțumirile în rândul cetățenilor?

Alexandru Arseni: „Au crescut conștient și la modul general, și juridic, și al autoaprecierii demnității lor. Respectiv, ce se petrece în raport cu ei, în raport cu fiecare cetățean în parte. Și nemulțumirile în legătură cu acțiunile majorității deputaților, nu e niciun fel de parlamentar, a deputaților, este strigător la cer de înjositoare pentru cetățeni. Și, respectiv, oamenii, cetățenii, contribuabilii, vor reacționa în modul respectiv.”

Europa Liberă: Și dacă această propunere a executivului ajunge în scurt timp în legislativ să declare stare de urgență pe întreg teritoriul țării, deputații în cât timp trebuie să ia și ei o decizie?

Alexandru Arseni: „În funcție de ce suport argumentat va avea acest demers de stare de urgență. Numai de introdus stare de urgență de la orele 6 până la orele 18, seara, și atât? Asta nu salvează cu nimic situația! Concret, măsuri! Care trebuiesc implementate! Pentru asta trebuiesc instituții antrenate sau create structuri, în mod excepțional, cu atribuțiile respective. Este un mecanism întreg! Dar analizând acțiunile majorității deputaților din parlament, din aceste două fracțiuni, ei sunt totalmente incompetenți de a guverna în condițiile normale ale vieții social-economice, nemaivorbind de condițiile în care ne aflăm noi. Nu eu stabilesc că n-am ce face sau am vreun interes, dar rezultatele, statistica, tragică, cu părere de rău, demonstrează acest lucru.”

Europa Liberă: Deci, să vedem ce se va întâmpla în legislativ.

Alexandru Arseni: „Da, trebuie să taxăm orice acțiune, pentru că, dacă va fi o stare de urgență doar de fațadă, situația epidemiologică, sanitară, de ocrotire a sănătății și dreptului la viață al cetățenilor poate fi afectat încă mai grav!”