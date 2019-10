Alexandru Slusari: „Cât se poate să avem aceste scheme dubioase care se fac în interesul cuiva?”

Vicepreședintele Parlamentului, Alexandru Slusari, acuză fostul guvern al PDM că ar fi nesocotit în mod premeditat legea când a acordat în arendă, printr-o hotărâre, la trei zile după alegerile parlamentare din 24 februarie, peste 10 hectare de teren agricol, proprietate publică a statului, unor firme și unei persoane fizice. Deputatul blocului ACUM a solicitat CNA și Procuraturii Anticorupție investigații în acest caz, iar Guvernului - să revadă acea hotărâre. Alexandru Slusari, cu mai multe explicații, invitatul emisiunii matinale a Europei Libere.

Europa Liberă: Așadar, ați denunțat drept dubioasă și ilegală o hotărâre a Guvernului Filip, din 27 februarie anul curent, prin care peste 10 hectare de teren agricol, proprietate publică a statului, domeniul public, au fost transmise în arendă în favoarea a două firme și a unei persoane fizice. Cele trei loturi date în arendă fac parte din extravilanul suburbiei Codru, în apropiere de str. Grenoble din Chișinău. O escrocherie, din punctul Dvs. de vedere. Ați putea explica și ascultătorilor postului nostru de radio, pe scurt, pe ce vă bazați în aprecierile Dvs.?



Alexandru Slusari: „Încerc să fac o explicație cât mai simplă, pe înțelesul tuturor, fără multe referințe la diferite articole din lege. Pe 27 februarie, la trei zile după alegeri, parlamentarii guvernului vechi, la propunerea șefului Agenției Proprietății Publice (APP), Vladimir Baldovici, transmite peste 10 ha de terenuri agricole – agricole! – separate în trei loturi în arendă la două firme și o persoană fizică. Hotărârea a fost contrasemnată, spre mirarea mea, nu de ministrul Economiei, dar de Ion Chicu, care a fost pe atunci ministru al Finanțelor, actualul consilier al lui Igor Dodon.

Terenurile au fost transmise fără licitația publică obligatorie. În nota informativă am citit un fel de bâlbâială, precum că licitația cândva a avut loc, în 2008-2009 și, după mine, e o explicație foarte dubioasă; hotărârea a fost aprobată de Guvern, deși, conform legislației, acest lucru, transmiterea în arendă este prerogativa APP. Două terenuri cu destinație agricolă au fost transmise, chipurile, pentru amplasarea complexului agroindustrial pentru infrastructura agricolă, dar legislația nu prevede așa formulă, iar art. 36 din Codul Funciar indică exhaustiv ce fel de obiecte pot fi construite pe terenuri agricole. În caz contrar, urmează schimbarea destinației terenului cu compensări de zeci de milioane de lei în buget, ceea ce nu s-a făcut. Iar al treilea teren era transmis unei persoane fizice pentru amplasarea unei pensiuni turistice, dar acest lucru contravine articolului 38/1 din Codul Funciar, care permite acest lucru doar pentru proprietarii terenurilor și nicidecum pentru arendași. Concluzionăm și din informația care parvine la noi că în spatele acestei „arende” se află nu altcineva decât Vladimir Plahotniuc. Și noi tot mai multă și mai multă informație primim, deoarece o firmă din cele două, la o anumită perioadă fondatorul acestei firme a fost „Finpar Invest”.”

Europa Liberă: Anume asta v-a făcut să scoateți în evidență anume acest caz?

Alexandru Slusari: „Nu doar asta.”

Europa Liberă: De ce vă întreb? Pentru că mașinațiuni cu terenuri au fost numeroase, presa a dezvăluit o parte din ele și toate probabil merită să ajungă în atenția instituțiilor abilitate să investigheze așa ceva.

Alexandru Slusari: „În primul rând, se adresează tot mai mulți cetățeni. Aceste trei terenuri se află în extravilanul suburbiei Codru. Cine nu cunoaște unde se află i se pare că e undeva în pădure, dar în realitate acest teren se află pe str. Grenoble, adică aproape de centrul Chișinăului, la hotar cu cartierul Botanica, nu departe de Vila Verde și 10 ha de teren agricol, fără compensare în buget, acolo nu sunt condiții bune pentru construire, au fost defrișați toți copacii de acolo, zilnic vin camioane cu nisip și lumea este îngrijorată vizavi de construirea unor obiecte acolo, bugetul n-a încasat nimic. Deci este o chemă foarte suspectă, foarte dubioasă și făcută în baza unei hotărâri de Guvern.”

Europa Liberă: În raportul anticorupție prezentat de CNA, de altfel, dle Slusari, și ați remarcat și Dvs., deci în raportul asupra respectivului proiect de hotărâre guvernamentală cu o zi înainte de adoptare, la 26 februarie, au fost semnalate mai multe nereguli și riscuri pe care nu avem timp să le enumerăm aici... Ignorate până la urmă, din câte înțelegem. Curajoși cei care le-au ignorat?

Alexandru Slusari: „Exact! Asta este încă o dovadă a faptului că această schemă a fost promovată în mare grabă. Din nota informativă vedem că acolo îs studiile de prefezabilitate, că nu-i clar ce e cu aceste terenuri, înțelegem că pe aceste terenuri sunt instalate și mai multe clădiri care de asemenea au fost transmise în proprietate privată, adică așa o încurcătură, ca să nu mai înțeleagă nimeni ce a fost acolo. Prin hotărârea de Guvern repede-repede s-au dat aceste trei terenuri cu destinație agricolă. Asta pentru mine, cu „proveniența” mea agricolă, este cel mai grav lucru. Noi am văzut ce s-a întâmplat cu Arena sportivă, dar acolo, cel puțin, a trecut prin Parlament această schemă dubioasă și a fost schimbată destinația, pe când aici, peste 10 ha de terenuri agricole, fără compensări în buget, iată acolo urmează să fie construite niște obiecte comerciale contrar legislației. Pierde bugetul, pierd locuitorii zonei respective, care sunt categoric împotriva acestei construcții și construcția, dacă cunoașteți relieful de acolo, construcția este foarte periculoasă, ea nu este una argumentată sub aspect tehnologic.”

Europa Liberă: Conexiunile cu afacerile fostului lider al PDM, Vlad Plahotniuc, care ar fi?

Alexandru Slusari: „Prima informație care a parvenit la noi e că fondatorul uneia din cele două firme a fost o bucată de timp „Finpar Invest”, pe urmă ei au făcut niște schimbări, dar asta nu înseamnă că a dispărut de acolo Plahotniuc și faptul cât de obraznic, cât de dubios a fost promovat acest proiect trezește multe-multe suspiciuni vizavi de persoanele care stau în spatele acestei scheme. Urmează noi să investigăm, problema e luată sub control parlamentar și, profitând de această ocazie, rog și presa noastră independentă să se ocupe cu acest subiect.”

Europa Liberă: Ați remarcat cu nedumerire că proiectul de hotărâre a fost contrasemnat atunci de ministrul de Finanțe, Ion Chicu, actualul consilier al președintelui Dodon. Considerați că domnia sa ar datora explicații în acest sens acum?

Alexandru Slusari: „Eu nu prea înțeleg de ce anume el a contrasemnat. De regulă astfel de proiecte de lege legate de proprietate, de înstrăinarea obiectelor, bunurilor se contrasemnează de ministrul Economiei, fiindcă Agenția de Proprietate Publică e mai aproape de Ministerul Economiei și de regulă contrasemnează ministrul Economiei. De ce a contrasemnat ministrul Finanțelor, pentru mine rămâne un mister, nu prea am înțeles care e motivul și pur și simplu am relatat acest lucru ca încă un semn de întrebare.”

Europa Liberă: Și ați solicitat cabinetului să revizuiască respectiva hotărâre. Ce așteptări aveți în acest sens, inclusiv de la CNA și Procuratura Anticorupție? Cu ce ar trebui să se finalizeze un asemenea caz, dacă s-ar confirma concluziile Dvs.?

Alexandru Slusari: „În opinia mea, după ce m-am documentat, această hotărâre a Guvernului încalcă câteva norme legale și în mod normal Hotărârea nr. 140 din 27 februarie 2019 ar trebui să fie abrogată. Și în acest context am înaintat un demers în adresa dnei Maia Sandu și chiar și telefonic i-am comunicat această informație. Dincolo de asta, am solicitat CNA și Procuraturii să examineze această tranzacție foarte dubioasă prin prisma Codului Penal, să vedem dacă au fost încălcate normele legale, cine a comis aceste ilegalități, de ce s-a făcut acest lucru în grabă, de ce a fost ignorată expertiza anticorupție. Noi trebuie să ne deprindem societatea că persoanele care au comis, Baldovici care a prezentat această hotărâre, alte persoane cu funcții înalte să fie responsabilizate pentru acțiunile lor. Cât se poate să avem aceste scheme dubioase care se fac în interesul cuiva, iar semnăturile le pun unii funcționari? Atâta timp cât acești funcționari nu vor răspunde pentru asta, noi nu vom merge mai departe.”

Europa Liberă: Cazul readus de Dvs. în actualitate ar arăta – dacă se confirmă prin anchete – o situație incredibilă pentru mulți, dle Slusari, că însuși Guvernul poate fi subordonat sau manipulat în interesele unor persoane sau grupări, că însuși Guvernul ca instituție face favoruri cuiva în prejudiciul statului. Percepția aceasta este corectă sau exagerată?

Alexandru Slusari: „Stimate domn, cu părere de rău, nu este o noutate pentru societate faptul că toate organele de stat până nu demult au fost subordonate unui singur clan. Guvernul nu a făcut excepție. Noi știm ce a fost cu Procuratura, cu Centrul Național Anticorupție, cu Parlamentul; așa timpuri noi am trăit, un stat capturat...”

Europa Liberă: Dar acum aveți încredere? Pentru că solicitați presei să urmărească, să investigheze cu atenție acest caz. Credeți că CNA, Procuratura Anticorupție mai au nevoie de stimulente în plus?

Alexandru Slusari: „Eu cred că noi suntem pe calea reformelor, eu cred că și Procuratura, și CNA activează deja mai bine; eu sunt un om autocritic, nu vreau să spun că reformele veritabile deja au fost efectuate, noi suntem pe calea reformării, aceste instituții încă nu sunt libere, dar oricum progresul se simte. În orice caz este foarte important ca asupra autorităților statale să existe monitorizarea din partea presei libere și independente. Eu consider că primul lucru pe care noi l-am obținut după 8 iunie este că am dat frâu liber presei independente. Tot mai multe mass-media libere apar și eu am încredere în presă și consider că atâta timp cât reformele încă sunt în proces rolul presei este unul substanțial.”

Europa Liberă: Unele escrocherii, dle Slusari, ies la suprafață, altele e de presupus că nu. N-ar fi cazul să se procedeze la o verificare generală a tot ce ține de afacerile cu terenurile aflate în proprietatea publică a statului, domeniul public?

Alexandru Slusari: „Cel puțin la nivelul primăriei acest lucru se propune. Din câte cunosc, unul dintre primele ordine ale lui Andrei Năstase urmează să fie inventarierea municipiului Chișinău și inventarierea tuturor contractelor de arendă în municipiu și legalitatea cel puțin pe ultimii doi ani a tuturor documentelor permisive pentru construcții în Chișinău. Probabil că nu ar fi rău ca și la nivelul Guvernului să fie analizate toate tranzacțiile funciare cu terenurile sau imobilele proprietate de stat. Noi cunoaștem că am avut și altă schemă legată cu Casa Presei, cu un monument istoric, cu cantina Guvernului, probabil este necesară revizuirea mai multor decizii, hotărâri ale Guvernului, pe cel puțin, după mine, pentru ultimii trei ani ca să vedem cum au fost gestionate terenurile și clădirile proprietate de stat.”