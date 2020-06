Aliații europeni vor ca președintele Trump să renunțe la planul retragerii trupelor americane din Germania

Aliații europeni ai Americii încearcă să convingă administrația Trump să nu dea curs intenției de a retrage efective militare staționate în Germania, ca parte a garanțiilor de securitate oferite Europei.

Argumentul europenilor este că Statele Unite au nevoie de prezența militară acolo la fel de mult ca și europenii. În aceste zile, miniștrii de externe din țările NATO au o întâlnire virtuală cu omologul american Mark Esper, unde încearcă să prezinte aceste argumente fără ca însă să pericliteze și mai mult relațiile tensionate cu Washingtonul.

Oficialități europene spera că administrația Trump își va reconsidera sau măcar recalibra planurile. Ei susțin că reducerea efectivelor ar semnala adversarilor, inclusiv Rusiei că angajamentul american pe continent slăbește. Săptămâna trecută, secretarul general NATO, Jens Stoltenberg i-a spus președintelui Trump că prezența militară americană în Europa folosește, de asemenea, Americii de Nord și Statelor Unite.

Președintele Trump a insistat pe durata mandatului său de până acum că țările europene trebuie să-și mărească cheltuielile militare, raportate la Produsul National Brut, acest nivel fiind încă sub cel american. Trump susține că, ținând cont de nivelul de dezvoltare economică în Europa, nu se justifică faptul că America acoperă atât de mult din povara fiscală a angajamentului militar, ținând cont de faptul că are alte priorități interne semnificative. În plus, aducerea acasă a militarilor americani este un angajament de campanie pentru șeful executivului. Președintele Trump a confirmat luni că intenționează să retragă 9,500 de militari din Germania până în septembrie și să limiteze numărul celor staționați la 25 000, reiterând critica la adresa Germaniei că nu respecta procentul de cheltuieli militare, stabilit de NATO de cel puțin 2% din produsul national. „Până când vor plăti, ne retragem o parte din efectivele militare” – a spus Trump.

Ministrul german de externe a elogiat prezența militară americană în Europa, spunând că aceasta a menținut pacea în anii războiului rece. Ea a amintit că militari germani au fost trimiși recent în Afganistan, în sprijinul operațiunilor de acolo. „NATO nu este o organizație comercială și securitatea nu este un produs bursier” – a spus ministrul, adăugând: „Militarii americani din Germania și Europa servesc intesele de securitate ale întregii alianțe și servesc interesele Americii”.

Presiunile lui Trump de până acum au dus la sporirea cheltuielilor militare ale celorlalte țări din alianță

O oficialitate din NATO a spus că aliații se feresc însă de o confruntare cu Statele Unite, cel mai important contributor, pentru că nu este în interesul nimănui. Presiunile lui Trump de până acum au dus la sporirea cheltuielilor militare ale celorlalte țări din alianță. Bazele militare din Germania sunt folosite ca centre pentru operațiuni în Orientul Mijlociu și Africa de Nord, iar una dintre ele – cu specific medical – tratează mii de militari americani activi în Afganistan și Irak. Comandamentul European și cel pentru Africa sunt la Stuttgart, în Germania, iar armata americana are cel mai mare centru de pregătire NATO din Europa în sudul Germaniei.