Ana Fotyga: „Abordarea UE față de Rusia este foarte slabă” (VIDEO)

Interviu în exclusivitate cu fosta președintă Subcomisiei de Apărare din Parlamentul European, europarlamentara poloneză Ana Fotyga (ECR)

Europa Liberă: UE a decis după multe deliberări în Consiliu să sancționeze autoritățile responsabile cu încarcerarea liderului opoziției din Federațiia Rusă, Alexei Navalny. Vorbim așadar de sancțiuni individuale doar, nu sancțiuni asupra regimului.

Ana Fotyga: „Am avut dezbateri aprinse după ce dl Înalt Reprezentant pentru Politica Externă, Joseph Borell, a vizitat Moscova. Nu a fost o experiență foarte bună. Am văzut ce s-a întâmplat cu Navalnîi: au încercat să îl otrăvească, apoi l-au închis. Sancțiunile individuale ale UE țintite doar asupra unor persoane din Rusia au fost o dezamăgire pentru noi.

Abordarea UE este, în opinia mea, foarte slabă. Sancțiunile țintite sunt o măsură ineficientă. Sigur, înțeleg că echilibrul politic în Consilu este foarte fragil și asta explică într-o oarecare măsură posibilitatea limitată de a adopta sancțiuni mai dure la adresa Rusiei. De aceea aș fi dorit măsuri mai ferme de sancționare a acțiunilor nu doar agresive, ci chiar criminale a Moscovei în cazul Navalnîi.”

Europa Liberă: Nu doar cazul Navalnîi este pe agenda UE când vine vorba de vecinii din est. Situația din Belarus este în fierbere de aproape un an, iar acum, și Georgia îngrijorează, după ce primul ministru și-a anunțat demisia în semn de protest față de o hotărâre judecătorească care a făcut posibilă arestarea liderului opoziției.

Ana Fotyga: „Pentru UE, Georgia este o țară extrem de importantă. Mai ales din punctul de vedere al securității, Georgia este importantă pentru întreaga regiune. Urmărim cu atenție ce se întâmplă acolo și condamnăm acțiunile care au fost luate împotriva dlui Nika Melia și acțiunile de intimidare a opoziției. Considerăm că opoziția are un aport pozitiv la democrația din Georgia, și am privit cu îngrijorare turnura pe care au început să o ia lucrurile, de la intimidarea media independente, la intimidarea opoziției. Știu că președintele Consiliului, Charles Michel se va angaja să medieze acest conflict. Noi credem că înainte de mediere UE ar trebui să se dea un semnal foarte puternic prin care să indice partidelor de la guvernare din Georgia, că un astfel de comportament de intimidare a partidelor proeuropene și proatlantice de opoziție nu este acceptabil și că noi îl condamnăm.”

Europa Liberă: Georgia a mers decisă pe drumul european cu rezultate excelente până acum. A fost poate cea mai îndrăzneață fostă republică sovietică din regiune: a luat decizia să meargă pe mâna UE și NATO, și asta a făcut, cu orice rist. Ce credeți că s-a schimbat între timp?

Ana Fotyga: „În această perioadă de pandemie și izolare desfășurarea activităților politice este dificilă, deși în Georgia situația sanitară este foarte bună. Georgia rămâne cel mai important partener din regiune, unde reformele democratice sunt foarte avansate. Din păcate, coabitarea diferitelor tabere pare să fie foarte dificilă. În plus, există tentative de destabilizare a Georgiei din exterior. Vorbim despre Rusia, desigur, dar și alți jucători, care încearcă să influențeze situația din Georgia prin intermediul comunicării strategice. Încercăm să ne păstrăm atitudinea pozitivă față de Georgia, dar este dificil când avem de-a face cu astfel de acțiuni dure. Încă o dată: atacarea liderilor politici aleși în mod democratic este pentru noi inacceptabilă.”

Europa Liberă: Vă propun să încheiem interviul cu Belarus. Doamna Țihanovskaia, în exil în Lituania, a chemat oamenii din Belarus în stradă. Dl Austrivicius, colegul dvs de la Renew si raportorul pentru Belarus din partea PE, a spus că, soluția pentru Belarus este simplă: Lulașenka trebuie să plece. Atât. Chiar așa simplu este?

Ana Fotyga: „Nu a fost niciodată simplu în Bielorusia. Dar îl susțin pe colegul meu, Pestras Austrevicius: Lukașenka trebuie să plece. Poporul nu îl mai susține. A comis crime împotriva propriului popor. Avem rapoarte care povestesc despre violuri, tortură, cu toții am văzut cum două tinere jurnaliste au fost judecate abuziv fiind închise într-o cușcă, de parcă erau criminali în serie. Șocant! Am publicat aceste imagineipe toate canalele mele de comunicare publică. Am trăit legea Marțială în Polonia comunistă, dar de așa ceva nu am mai văzut.”

Europa Liberă: Dar ce pârghii de acțiune are UE în Bielorusia?

Da, Lukașenka ar trebui să plece!

Ana Fotyga: „Comunicarea foarte clară cu Rusia, căci desigur că este o componentă rusească acolo, câtă vreme Rusia sprijină regimul mai ales prin cooperarea dintre forțele speciale. Apoi, trebuie să extindem regimul de sancțiuni împotriva lui Lukașenco. Nu în ultimul rând, trebuie să cooperam cu partenerii noștri și să susținem societatea liberă din Bielorusia. Avem nevoie de acțiuni individuale și de oameni dedicați pentru a-i sprijini pe acești oameni are luptă pentru libertate și democrație. Da, Lukașenka ar trebui să plece!