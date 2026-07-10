Anchetă penală la Lvov, după ce mulțimea a atacat o mașină a recrutorilor armatei

Incidentul a stârnit reacții critice din partea înalților oficiali ucraineni, inclusiv a președintelui Volodimir Zelenski, care l-a calificat drept „foarte grav”.

Ucraina a înregistrat o creștere constantă a confruntărilor dintre cetățeni și poliția de recrutare a armatei de la invazia Rusiei din 2022, autoritățile raportând peste o sută de astfel de incidente numai în acest an.

Tulburările cele mai recente au izbucnit după ce ofițerii au reținut un bărbat suspectat de sustragere de la serviciul militar și l-au dus la un centru de recrutare, au declarat autoritățile.

„A fost demarată o anchetă privind circumstanțele unui incident care a avut loc la Lvov, în care au fost implicați militari ai forțelor armate ucrainene, ofițeri de poliție și aproximativ 200 de civili”, a declarat Parchetul Ucrainei.

Forțele de ordine au identificat rapid un suspect. „Serviciul de Securitate și Poliția Națională au identificat și reținut la Lvov, în decurs de 24 de ore, un bărbat suspectat că a lovit un ofițer de poliție pe 8 iulie”, a declarat Serviciul de Securitate (SBU).

Înregistrările video publicate pe rețelele sociale au arătat mulțimi care înconjurau și atacau un vehicul la Lvov miercuri seara, strigând „rușine” și filmând cu telefoanele mobile.

„Enervați-vă pe Rusia, nu pe armată!”

Un polițist sosit pentru a calma mulțimea a fost ulterior atacat, potrivit procurorilor.

În urma revoltelor, primarul orașului Lvov, Andrii Sadovi, a îndemnat cetățenii să-și îndrepte furia împotriva Rusiei și nu împotriva armatei.

Problema mobilizării – serviciul militar obligatoriu pentru bărbații cu vârsta de peste 25 de ani – este extrem de sensibilă în Ucraina, mulți fiind împărțiți în privința celor care ar trebui chemați sub arme și a modului în care ar trebui să se întâmple acest lucru.

Violența împotriva ofițerilor de recrutare era aproape inexistentă la începutul războiului, dar s-a intensificat în ultimii ani, pe măsură ce luptele s-au prelungit și oboseala s-a instalat în rândul populației.

Poliția a raportat doar cinci cazuri de atacuri împotriva ofițerilor de recrutare în 2022, în timp ce anul trecut numărul acestora a ajuns la 341, a informat agenția de știri Interfax-Ucraina.

Incidentele din acest an depășesc deja 100.

Ministrul apărării al Ucrainei a anunțat luna trecută contracte militare mai flexibile pentru recruți, pe fondul criticilor publice la adresa sistemului actual de serviciu militar pe durată nedeterminată.

Scris cu informații de la AFP

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