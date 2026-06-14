„Fără scăpare”: Rusia trimite soldați grav răniți înapoi pe frontul din Ucraina

Unul avea răni la cap și la piept și își pierduse ochiul stâng și auzul la ambele urechi. Altul era orb la un ochi și vedea doar contururi vagi și neclare cu celălalt. Al treilea avea oase rupte, multiple răni provocate de șrapnel, un nerv radial rupt și un „braț drept complet inutil” care „atârnă pur și simplu acolo, fără vlagă”.

Toți cei trei bărbați ruși, răniți grav în războiul împotriva Ucrainei, au fost trimiși înapoi pe front în ciuda stării lor, potrivit rudelor, prietenilor și activiștilor.

Aceștia spun că în multe cazuri soldații răniți au fost luați din case și spitale și trimiși înapoi, pe front.

Pavel Podgrușnîi, de 38 de ani, s-a înrolat în 2023, după ce a fost eliberat din închisoare, unde fusese trimis pentru opt ani pentru un accident de mașină mortal, potrivit unei rude, Dmitri, al cărui nume complet nu este dezvăluit din motive de siguranță.

În decembrie, Podgrușnîi a fost trimis pe front, iar în aprilie 2024 a fost internat în spital.

„A suferit leziuni la cap și la piept. Și-a pierdut ochiul stâng. Și-a pierdut auzul – timpanele i s-au rupt”, a spus Dmitri, adăugând că Podgrușnîi a fost trimis acasă pentru a se recupera și a fost declarat temporar inapt pentru serviciul militar – dar nu a primit niciodată documentele care să confirme acest statut.

„De ce ești îngrijorat? Vor veni mai târziu”, l-a citat Dmitri pe medicul-șef al spitalului din orașul Volgograd, din sudul țării, unde fusese tratat. „Nu-l pot lua înapoi în armată fără un ochi.”

Dar familia lui se teme că exact asta s-a întâmplat.

„De necrezut”

În septembrie anul trecut, Podgrușnîi a fost chemat la un centru de recrutare. N-a mers, a fost declarat dezertor și a petrecut șase luni luptând prin instituțiii pentru o eliberare oficială din armată. Într-o zi, brusc, a fost reținut și i-a fost confiscat telefonul, iar familia lui nu a mai auzit nimic de el de atunci.

„Pur și simplu nu are cum supraviețui nici măcar o lună” în zona de luptă, a spus Dmitri. „Este de necrezut.”

Cazul lui Podgrușnîi nu este deloc unic, spune Igor, activist pentru drepturile omului. El a dat exemplul lui Mihail, care a crescut într-un orfelinat și a fost grav rănit la trei luni după ce a semnat un contract în iunie 2024, rămânând cu o vedere foarte limitată la ochiul care i-a mai rămas.

După ce s-a luptat să primească chiar și tratament de bază, o comisie medicală „l-a declarat apt pentru serviciu în cinci minute, l-a reținut, iar a doua zi l-au trimis – orb – pe front”, cum a spus Igor, care nu a dorit ca numele său de familie să fie publicat, din motive de securitate.

Potrivit lui Igor, sunt din ce în ce mai frecvente cazurile în care ofițeri militari vin la casele soldaților care au fost lăsați la vatră din motive medicale și îi obligă să se întoarcă la serviciu.

„Îi obligă să semneze un nou contract. De obicei, sunt închiși în arest câteva zile. Sunt pur și simplu lăsați în cazarmă, într-o celulă, fără mâncare sau apă. Și sunt obligați să semneze un document în care declară că ultima [concluzie a] comisiei medicale militare a fost «falsă»”, a spus el. „După aceea, organizează o nouă comisie pentru ei. Aceasta va declara apoi soldatul lăsat la vatră apt pentru serviciu. Nu există nicio scăpare.”

„Răniții și familiile lor sunt pur și simplu șocați când propria lor armată îi scoate din casele lor, orbi și pe cârje. Iar situația se înrăutățește tot mai mult”, a spus Igor: „Pentru a evita căutarea soldaților lăsați la vatră la adrese unde s-ar putea să nu fie înregistrați, comandanții economisesc uneori timp luându-i direct de la spital.”

„Ultima picătură de sânge”

Asta i s-a întâmplat lui Andrei Perevalov, în vârstă de 26 de ani, potrivit unui prieten, Serghei.

„Are fracturi, multiple [răni] de șrapnel pe tot corpul”, printre alte leziuni, iar brațul drept îi atârnă pe lângă corp, a spus Andrei despre Perevalov, despre care a afirmat că a fost rănit grav de două ori și că acum este „pur și simplu incapacitat”.

Cu toate acestea, a spus Serghei, armata „l-a dus direct pe front, în zona de luptă” de lângă Pokrovsk, un oraș din regiunea Donețk pe care Rusia l-a capturat la începutul acestui an, după multe luni de lupte sângeroase. „Îmi înregistrează mesaje vocale – se aud explozii în fundal.”

„În starea asta, nu mai e un luptător, iar ei îi dau ordinul să «înainteze»”, a spus el. „Ce-i asta?! Aruncă pur și simplu cadavre peste tot în Ucraina? Ne storc ultima picătură de sânge?”

Unii soldați răniți nici măcar nu ajung la spital, a spus Igor, că deja li se ordonă să se alăture unui nou asalt asupra forțelor ucrainene.

Soldații răniți își contactează unitățile „dintr-un șanț sau dintr-o clădire distrusă. Își spun numele, vârsta, unde și cum au fost răniți. Comandanții pur și simplu refuză să-i interneze, chiar dacă rănile sunt deschise”, a declarat el pentru RFE/RL.

El a descris un caz recent din regiunea Donețk din Ucraina, unde au avut loc unele dintre cele mai sângeroase lupte, iar Rusia încearcă să cucerească provincia în întregime.

Un tânăr de 23 de ani, cu indicativul «Poet», pe nume Artiom Șirokov, a fost grav rănit – avea schije în picior, braț și spate. «Șchiopătezi și sângerezi, dar te poți mișca? Te duci la asalt!»”, i-a spus superiorul. „Se va întoarce un astfel de «luptător» de la următoarea sa misiune de luptă? Puțin probabil”, anticipează Serghei.

Efective tot mai mici = mobilizare?

Regimul președintelui rus Vladimir Putin a luat numeroase măsuri pentru a menține efectivele militare în contextul pierderilor masive: aproape 500.000 de morți de la începutul invaziei pe scară largă, potrivit unei estimări a serviciilor secrete britanice de la sfârșitul lunii mai.

Armata a recrutat agresiv deținuți, bărbați sub influența alcoolului și persoane fără adăpost și a promis salarii mari și bonusuri pentru soldați și familiile luptătorilor uciși.

Luna trecută, Putin a semnat un decret prin care i-a scutit pe noii recruți de datorii de până la 10 milioane de ruble (137.000 de dolari). Până în prezent, el a evitat însă să ordone o mobilizare în masă, deoarece o mobilizare pe scară largă pe care a decretat-o în septembrie 2022 a determinat sute de mii de ruși să fugă din țară.

Odată cu întreruperea negocierilor de pace mediate de SUA și fără niciun semn de sfârșit al războiului la orizont, Rusia a câștigat teren foarte lent în Donețk și în alte regiuni de pe linia frontului, iar în anumite perioade a pierdut mai mult teren decât a câștigat.

Bato-Munko Țîbenov servea în regiunea sa natală, Bureatia, când Putin a lansat invazia pe scară largă. Asistent artilerist și operator de lansator de grenade, el a fost rănit de explozia unei mine în martie 2024.

„Prima dată, a petrecut o lună recuperându-se, iar în aprilie 2024, l-au dus din nou” în Ucraina, a declarat pentru RFE/RL o fostă vecină, Dașima. „Șase luni mai târziu, s-a întors din nou [în Bureatia]” după o nouă rănire.

„Se spune că i-au fost amputate toate degetele de la piciorul drept. Abia se târa prin sat, cu un baston”, a spus Dașima, al cărui nume de familie nu poate fi dezvăluit. Dar în aprilie următor, l-au luat din nou. „A murit în aceeași lună, literalmente câteva zile mai târziu”.

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