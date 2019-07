Angela Pojoga: „Nu știu cum se face că până la urmă tot noi, femeile, votăm bărbații”

Politica moldovenească are nevoie şi de femei şi de bărbaţi, pentru că deciziile care se iau acolo influenţează viaţa în bine sau în rău. Când discutăm despre femei şi bărbaţi în politică, ne raportăm la egalitate, iar partidele politice care nu susţin candidate femei au un rol foarte important în construirea inegalităţii de şanse, sunt convingerile Angelei Munteanu-Pojoga, preşedinta organizaţiei locale PAS, Buiucani, Chişinău.



Europa Liberă: Să fii ales local nu pare mare lucru nici din punctul de vedere al puterii politice, nici din punctul de vedere al retribuției legale, și totuși, multe persoane își doresc un astfel de mandat, poate pentru influența pe care pot s-o aibă, poate pentru informațiile la care altfel nu ar prea avea acces, poate pentru faptul că o astfel de funcție poate constitui o rampă de lansare în marea politică... De ce această dorință și implicare tot mai activă a femeilor în politică? În caz concret, vorbim la nivel local.

Angela Munteanu-Pojoga: „De fapt, în ultimii trei ani, de când am început să cochetez, pot să spun eu așa, cu politica, am avut plăcerea și chiar și onoarea să particip la foarte multe traininguri dedicate implicării femeii în politică. Ultimul la care încă sunt, de fapt, beneficiară în prezent este Academia de Liderism Feminin „Women 4 Leadership”, unde sunt implicate peste 100 de femei din întreaga țară și am descoperit acolo femei extraordinare, femei care pur și simplu au atâtea capacități, doar le trebuie un pic de curaj, ca să fie sigure că ele pot, pentru că noi, femeile, suntem perfecționiste. Nu întâlnim un bărbat căruia să i se propună o funcție și el să spună că nu este pregătit, o femeie va zice: „Dar cred că încă nu sunt eu pregătită pentru așa ceva” și este o abordare greșită.

Trebuie să ne schimbăm această viziune...

Noi, femeile, trebuie să ne schimbăm această viziune, pentru că femeile chiar ar face mai multe decât bărbații, fiindcă bărbații sunt mai superficiali în abordări, pe când femeile sunt mai cu picioarele pe pământ.”

Europa Liberă: Dar tot bărbații ajunși în funcții-cheie sunt votați inclusiv de către doamne alegătoare.

Angela Munteanu-Pojoga: „Nu știu cum se face că până la urmă tot noi, femeile, votăm bărbații. Eu cred că aici este vorba de mentalitate...”

Europa Liberă: Nu ar trebui cineva să tragă concluzia că sunt discriminați bărbații, că și bărbați sunt responsabili și, uneori, fac lucruri frumoase.

Angela Munteanu-Pojoga: „Adevărul e că majoritatea bărbaților fac lucruri frumoase și au tot dreptul să fie acolo unde sunt. Problema este că majoritatea femeilor celor care nu votăm femei pe undeva rămânem să credem – cred că asta este o mentalitate a noastră încă patriarhală, rămasă în adâncul conștiinței noastre – că o femeie nu va avea timp să se implice, pentru că o femeie are copii, pentru că o femeie are familie, are casă de care trebuie să se ocupe și oarecum nu-i dă acea încredere pe care i-o dă unui bărbat care este liber să se dedice profesiei sau politicii ș.a.m.d. Dar eu vreau să remarc că, spre deosebire de bărbați, noi, femeile – spunea și un mare psiholog –, avem creierul un pic altfel și putem să facem mai multe lucruri odată și chiar și atunci când învățăm un discurs, putem să facem o omletă pentru copil. Eu o spun din experiență. Chiar și atunci când discutăm la telefon să organizăm ceva împreună în cadrul partidului sau altceva, eu pot să fac și altceva automat alături. Deci, această capacitate ne oferă șansa ca noi, chiar dacă suntem implicate în familie, chiar dacă avem copii, să putem face și politică.”

​Europa Liberă: Dar tocmai politicienii sunt cei care au dezamăgit cel mai mult alegătorii și deseori când discuți cu omul de la firul ierbii spune că această dezamăgire vine de la faptul că cei care zic că le place politica, sunt pricepuți să facă politică, se gândesc mai mult la interesul personal, mai mult la interesul de partid și poate că pe ultimul plan ajunge și interesul național, interesul cetățeanului.

Angela Munteanu-Pojoga: „Sincer să vă spun, cu puțin timp în urmă gândeam și eu la fel. Tocmai de asta și m-am implicat în politică, pentru că am fost foarte dezamăgită de politica care s-a făcut în ultimii 28 de ani și mi-am propus să mă implic eu personal în luarea de decizii, pentru că chiar nu am încredere în politicienii de până acum. Dar vreau să vă fac o destăinuire: în momentul în care am descoperit colegii mei din PAS, eu chiar cred că noi, cei de acolo, suntem altfel de politicieni; politicieni care suntem un fel de funcționari publici, oameni care își asumă cu adevărat lucrurile pentru a schimba ce se întâmplă în țară, dar și pentru a reda această încredere. Da, oamenii au dreptate. E și normal să creadă așa, pentru că până acum ce s-a făcut în politică e dezastru.”

Europa Liberă: Care ar trebui să fie interesul politicianului, așa, dacă ar fi să-l descrieți în câteva cuvinte?

Angela Munteanu-Pojoga: „Un politician veritabil trebuie să se conducă în munca sa de câteva principii esențiale. Acestea ar fi: eficiență, competență, transparență, colaborare cu oamenii, implicarea oamenilor în toate deciziile care se iau, atitudine de responsabilitate față de tot ceea ce își asumă și, până la urmă, cel mai simplu – fiecare dintre noi să ne întoarcem în urmă cu mândrie și să spunem: „Da, am pus și eu umărul la schimbarea asta! Și e o schimbare spre bine”.”

Eficiență, competență, transparență...

​Europa Liberă: Aud reproșuri de la oameni că interesele politicianului se intersectează cu ale cetățeanului o dată la patru ani, atunci când vine și-i cere votul și cetățeanul deseori alege răul cel mai mic.

Angela Munteanu-Pojoga: „Da, lumea spune că mereu la toate scrutinele alegem răul cel mai puțin rău sau răul cel mai mic. Așa a fost până acum, eu sunt conștientă de asta, dar totuși vreau să cred că ultima decizie pe care au luat-o oamenii, poate nu toți, dar cei care au dat șanse politicienilor noi vor spune altfel, însă în următorul mandat, pentru că acum e prea devreme ca să facem lucrul acesta.”

Europa Liberă: O să mergeți să cereți votul cetățeanului la scrutinul local din toamnă? Vă tentează această idee?

Angela Munteanu-Pojoga: „Da! De ce nu? Eu, ca să fiu sinceră, această idilă a mea cu politica vreau s-o încep cu rezolvarea problemelor capitalei, pentru că eu locuiesc în acest oraș de mai bine de 20 de ani, pentru că eu îmi iubesc orașul, pentru că chiar vreau ca Chișinăul să fie o capitală europeană în care să vină oamenii cu drag și să se întoarcă toți acasă, și să se simtă acasă. Tocmai de aceea și mi-am propus să mă implic în rezolvarea problemelor capitalei. Cum altfel, dacă nu ai o putere de decizie, dacă nu ai cum să-ți spui păsul, cuvântul în fața celor care trebuie să decidă?

Și de aceea voi candida în calitate de consilieră în Consiliul municipal Chișinău, unde sper să fie cât mai multe femei, pentru că din istoriile anterioare femeile mai puțin sunt prezente, dar iarăși, eu sunt pentru faptul că femeile ar rezolva problemele cotidiene cu mult mai multă dăruire, pentru că femeile au alte priorități – le pasă de familie, le pasă de confortul casei, le pasă de confortul orașului, de siguranța în familie ș.a.m.d. Și ce e mai important când e vorba de un oraș în care lumea să se simtă confortabil?”

Europa Liberă: Spuneați anterior că participați la atelierele de instruire ale Academiei de Liderism Feminin, un program care vă dă imboldul să deveniți mai active și tot mai multe doamne se implică în procesul decizional din Republica Moldova. Apropo, citisem o statistică, de unde am reținut că 4 din 10 femei sugerau că unul dintre principalele motive din care acestea renunță la implicarea în procesele decizionale comunitare este insuficiența de instruire. Cât de prețioase ar fi aceste instruiri?

Angela Munteanu-Pojoga: „Sunt sigură că majoritatea femeilor care participă la proiectul Academiei de Liderism Feminin, la care particip și eu, și alte 100 de femei din întreaga Republică Moldova, majoritatea dintre ele și-au propus să candideze fie la funcția de primar în localitatea din care vin, fie la funcția de consilier, așa că avem șanse ca numărul factorilor de decizie femei să crească după aceste alegeri.”