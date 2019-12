Astăzi, în Moldova și în lume

Din agenda internă:

Masă rotundă de prezentare a raportului „Discursul de ură și instigarea la discriminare în spațiul public și mass-media din Republica Moldova, anul 2019: perioada de monitorizare 01.09.2019 – 30.11.2019”.



Conferința de presă organizată de Centrul analitic independent „Expert-Grup” cu tema „Top 10 evenimente economice ale anului 2019 și top 10 provocări pentru 2020”.

Ședința Consiliului Superior al Procurorilor.

Ședința Consiliului de Presă din Republica Moldova și Gala de decernare a premiilor „Jurnaliștii anului 2019”.

Si desigur trebuie să notam vizita pe care o face începind de joi, 19 decembrie, președintele Moldovei, Igor Dodon la Moscova. Pe agenda sunt programate întrevederi cu președintele rus Vladimir Putin și cu conducerea companiei Gazprom.

Președintele moldovean mai are programată o întâlnire cu vicepremierul rus Dmitri Kozak, responsabil de relațiile economice cu Moldova și de dosarul transnistrean, și ar urma să fie primit de Patriarhul Rusiei Kiril. „În aceeași perioadă, la Moscova, va avea loc ședința informală a liderilor CSI, dar şi a Uniunii Eurasiatice, unde am planificate mai multe întrevederi”, anunța Igor Dodon, luni, după ședința săptămânală de la Președinție.

Vizita survine după eșecul ultimelor runde de discuții privind reglementarea transnistreană și înaintea semnării unui nou contract de livrare a gazelor cu monopolistul rus Gazprom.

Din actualitatea internațională: stirea care ține capul de afiș este legată de declanșarea procesului de „impreachment” împotriva președintelui american Donald Trump, acuzat de democrații din opozitie de abuz de putere și de obstrucționare a Congresului.

Senatul - camera superioara a Congresului American – care este dominata de republicanii președintelui Trump ar urma să înceapa procesul de impeachment.

În istoria recentă a Statelor Unite, chiar pe 19 decembrie , în 1998, Camera reprezentanților l-a pus sub acuzare pe președintele democrat al Statelor Unite, Bill Clinton - dar Senatul – atunci controlat de democrati - l-a achitat. Si Bill Clinton a fost pus sub acuzare pentru obstrucționarea justitiei și pentru că ar fi mințit sub jurămînt în legatură cu relația sa cu interna Monica Lewinsky .

Secretarul de stat American Mike Pompeo va rosti joi un discurs despre situatia drepturilor omului în Iran.

Președintele Rusiei, Vladimir Putin îsi va ține conferință anuală de presă cu public.