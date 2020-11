Astăzi, în Moldova și în lume

Începe o zi cu cer noros și precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare, mai ales în centrul și sudul țării. Temperaturile maxime peste zi vor fi cuprinse între 0 grade în nordul țării și +3 grade în sud. La Chișinău se anunță o maximă peste zi de 3 grade cu plus și precipitații slabe sub formă de lapoviță și ninsoare. Vremea se prevede să continue cam în aceeași notă toată săptămâna, cu o oarecare încălzire spre finalul săptămânii, când precipitațiile vor fi mai ales sub formă de ploaie.

Din agenda internă, prezentată de IPN, evenimente mai ales online:

Asociația pentru Democrație Participativă ADEPT organizează online conferința de presă cu tema: „Pregătirea pentru alegerile în Adunarea Populară a Găgăuziei”;

Fundația est-europeană ține conferința de presă cu tema: „ Coaliția pentru Incluziune și Nediscriminare (CIN) - un nou nucleu al societății civile în combaterea discriminării își lansează activitatea și îndeamnă actorii interesați la aderare”;

Curtea de Conturi se întrunește în ședință online pentru examinarea raportului auditului conformității achizițiilor publice la Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale;

Parlamentul organizează o conferință de presă în contextul Zilei mondiale de luptă împotriva HIV/SIDA;

Institutul pentru Inițiative Strategice (IPIS) în parteneriat cu Fundația Konrad Adenauer Republica Moldova, organizează o discuție publică online cu tema: „Moldova în perioada crizei pandemice - impactul socio-economic”.

Din agenda internațională, prezentată de Reuters:

La Viena are loc a 180-a adunare a Conferinței OPCE;

La Bruxelles, secretarul general NATO Jens Stoltenberg ține o conferință de presă înaintea unei întâlniri a miniștrilor de externe din țările membre;

Tot la Bruxelles se întâlnesc miniștrii de finanțe din zona euro.