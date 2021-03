Aureliu Ciocoi: „Ar putea fi nevoie de un nou lockdown”

Europa Liberă: Premierul interimar Aureliu Ciocoi, șeful diplomației moldave, în studioul Europei Libere de la Chișinău. Mulțumim mult că ați dat curs invitației noastre să avem această discuție, tocmai după ce a fost anunțat și verdictul Înaltei Curți. Curtea Constituțională a spus că guvernul interimar nu-și poate schimba miniștrii, dar poate numi noi secretari de stat și șefi de agenții. Ei sunt multișori, câteva zeci, și cam aici se termină numirile, da?

Aureliu Ciocoi: „E adevărat, guvernul interimar este în drept să numească funcționari publici, secretari de stat care sunt în eșantionul doi al cabinetului de miniștri.”

Europa Liberă: Și aveți de gând să faceți acest lucru?

Aureliu Ciocoi: „Evident, pentru că trebuie de consolidat conducerea Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale care, știți foarte bine...”

Europa Liberă: A rămas un singur om în fruntea ministerului.

Aureliu Ciocoi: „A rămas doar o singură doamnă, Tatiana Zatîc, în fruntea ministerului și ministerul este unul foarte mare, care are o multitudine de dosare, plus pandemia care știm cum evoluează; mai există și alte ministere care au rămas fără secretari de stat, deci evident că o să trebuiască să ne gândim cum să consolidăm ministerele corespunzătoare. Pe de altă parte, este o altă problemă, pentru că eu presupun că funcțiile care vor fi suplinite în condițiile interimatului guvernului actual vor fi valabile până la numirea unui nou guvern.”

Europa Liberă: Așa se subînțelege și din verdictul curții.

Aureliu Ciocoi: „Exact! Și atunci întrebarea mea este: oare câți doritori se vor găsi pentru a se angaja într-o muncă deloc ușoară pentru o perioadă clar definită?”

Europa Liberă: Și atunci?

Aureliu Ciocoi: „Și atunci urmează să vedem.”

Europa Liberă: O să lucrați cu cei care sunt sau totuși o să puteți să-i convingeți pe unii să vină, să accepte aceste funcții?

Aureliu Ciocoi: „Nu, evident că o să căutăm persoane profesioniste cărora să le propunem să preia funcțiile și responsabilitățile corespunzătoare, dar întrebarea mea este dacă persoanele profesioniste vor accepta să lucreze în regim de provizorat.”

Europa Liberă: Adică, asta înseamnă că nici Aureliu Ciocoi nu știe cât de lungă mai este viața actualului cabinet de miniștri?

Aureliu Ciocoi: „Dar Dvs. credeți că cineva știe? Eu bănuiesc că nu doar Aureliu Ciocoi are un mare semn de întrebare cât va dura.”

Europa Liberă: Și dacă Curtea Constituțională nu a oferit executivului împuterniciri mai multe, ar putea deputații în parlament să voteze să aveți mai multe împuterniciri, ținând cont că situația epidemiologică pe zi ce trece devine tot mai dificilă și dacă se ajunge la instituirea unei stări excepționale, Dvs. ați vorbit și despre o posibilitate ca o soluție de ieșire din impas a închiderii frontierei?

Aureliu Ciocoi: „De închiderea frontierei nu a fost vorba.”

Europa Liberă: Instituirea lockdown-ului.

Aureliu Ciocoi: „Lockdown, da. În situația în care suntem astăzi, ați văzut și Dvs., avem 1.800 de cazuri noi de infectare pentru 4 martie, crește numărul...”

Europa Liberă: Da, e cel mai mare număr de când a izbucnit această pandemie de coronavirus.

Evident că nimeni nu poartă mască, în anumite localuri lumea se distrează uitând cu desăvârșire că pandemia.

Aureliu Ciocoi: „Și vedeți, numărul de infectări crește și, din păcate, tulpina cu care ne confruntăm deja în Republica Moldova este una foarte agresivă, care necesită și acțiuni radicale. Mergând acum spre studioul Dvs., chiar am urmărit foarte atent ce se întâmplă pe străzile Chișinăului. Evident că nimeni nu poartă mască, în anumite localuri lumea se distrează uitând cu desăvârșire că pandemia ar putea intra în localurile respective sau lumea consideră că restaurantele, barurile și cluburile sunt scutite de efectele pandemiei, ceea ce este o abordare absolut greșită. Noi ne-am relaxat și relaxarea aceasta se răsfrânge în numărul foarte mare de infectări pe care le înregistrăm zilnic.

Prin urmare, avem două opțiuni: sau înăsprim dur de tot controlul referitor la respectarea normelor sanitare deja existente, sau mergem la măsuri mult mai restrictive, inclusiv de ordin punitiv.”

Europa Liberă: Deci ar putea să fie aplicate amenzi usturătoare pentru cei care nu respectă restricțiile impuse de autorități?

Aureliu Ciocoi: „Exact! Cel mai bun dicționar al disciplinei este amenda.”

Europa Liberă: Dar dacă, totuși, se ajunge la ideea că trebuie să fie instituită stare excepțională, atunci o să aveți mai multe împuterniciri?

Aureliu Ciocoi: „E adevărat, în momentul în care se instituie situație excepțională în Republica Moldova, fie și pe o perioadă foarte scurtă, dar, după mine, absolut necesară în condițiile în care ne aflăm la ora actuală, evident că guvernul, chiar și în condițiile interimatului, preia împuterniciri suplimentare.”

Europa Liberă: Și atunci ați putea doar să gestionați situația din sănătate sau să aveți împuterniciri și pentru a rezolva alte probleme?

Aureliu Ciocoi: „Nu, sunt împuterniciri mai extinse, nu doar cele care se referă la gestionarea pandemiei.”

Europa Liberă: Și în acest caz ați putea să numiți și un ministru, și doi miniștri?

Aureliu Ciocoi: „Nu, nu, în sensul acesta nu se referă la suplinirea funcțiilor vacante de miniștri. Mă refer la luarea unor decizii care vizează, bunăoară, același mecanism de achiziții publice. În loc să așteptăm două luni până la finalizarea procedurilor care sunt conforme legislației actuale, situația de urgență, situația excepțională permite derogarea de la mecanismul tradițional al achizițiilor publice, ceea ce înlesnește substanțial procesul de achiziționare al acelorași vaccinuri atât de necesare la ora actuală Republicii Moldova.”

Europa Liberă: Apropo, de ce a devenit geopolitică problema vaccinului în Republica Moldova?

Aureliu Ciocoi: „Pentru că sunt anumite curente politice la noi, în Republica Moldova, care preferă să politizeze acest subiect, lucru care, după mine, este absolut inacceptabil și chiar cinic, dacă îmi permiteți să utilizez acest calificativ. Viața omului nu are nicio geopolitică.”

Europa Liberă: Dar cât de pregătite sunt autoritățile astăzi ca să întreprindă măsurile necesare ca măcar o bună parte din populație să fie vaccinată?

Aureliu Ciocoi: „Noi suntem pregătiți, autoritățile sunt pregătite, deja este în derulare desfășurarea Planului național de vaccinare. Astăzi, peste câteva minute, bănuiesc că va ateriza la Chișinău primul lot de vaccinuri livrate Republicii Moldova prin intermediul programului COVAX, lucru pentru care le suntem extrem de recunoscători partenerilor noștri internaționali, în special celor din cadrul Uniunii Europene care iată că, în sfârșit, au livrat prima partidă. Suntem în așteptarea altor partide tot pe linia COVAX sau pe platforma GAVI, care depășește spațiul geografic al Uniunii Europene. Deci, solidaritatea internațională este, se vede și noi astă-seară o s-o simțim la modul real.”

Europa Liberă: Putem aici să mai adăugăm și lotul de vaccinuri care a venit din partea României.

Aureliu Ciocoi: „Da, evident.”

Europa Liberă: Dar până acum toate sunt trecute la capitolul gratuit.

Aureliu Ciocoi: „Donații. Mai departe, noi suntem pe calea de a demara achizițiile directe, iarăși prin intermediul programului COVAX, care permite achiziționarea vaccinului la un preț preferențial, deci din punct de vedere financiar este mult mai atractivă cumpărarea vaccinurilor prin intermediul platformei COVAX, totodată, suntem deja în negocieri directe cu producătorii în sensul achiziționării contra cost a numărului necesar de vaccinuri, cota-parte de 30 la sută din necesarul pentru vaccinarea populației Republicii Moldova sau pentru atingerea cotei de imunitate națională a țării.”

Europa Liberă: Cred că aici e bine să precizăm că pe platforma COVAX vor veni vaccinuri care...

Aureliu Ciocoi: „Sunt și donații, dar putem și procura.”

Europa Liberă: Dar donațiile ajung până la 20 la sută din populația țării să fie vaccinată în baza acestor loturi venite gratuit?

Aureliu Ciocoi: „Da, aceste donații acoperă 20 la sută, 30 la sută urmează să le procurăm. Acum nimeni nu ne condiționează, guvernul poate procura atât prin intermediul platformei COVAX, cât și prin mecanismul de achiziții publice, pentru că este vorba de bani publici, inclusiv din bugetul Republicii Moldova și trei: în cazul în care parlamentul va institui starea de urgență sau va permite guvernului o derogare de la mecanismul actual de achiziții publice să ieșim la negocieri directe cu producătorii pentru a urgenta livrarea acestor vaccinuri către Republica Moldova în ritmuri cât mai rapide.”

Europa Liberă: Dar ați putea să ne spuneți o sumă estimativă, câți bani sunt prevăzuți astăzi din partea statului ca să fie procurate vaccinuri?

Aureliu Ciocoi: „Vă pot spune doar că noi am identificat mijloace financiare per total. Deci, aici mă refer atât la ceea ce poate oferi Guvernul Republicii Moldova din bugetul țării, cât și din sursele de finanțare externă, care sunt puse la dispoziția Republicii Moldova. Per total, noi am identificat și am ajuns la cifra de aproape 600 de milioane de lei moldovenești, care pot fi redirecționate exact spre procurarea vaccinurilor.”

Europa Liberă: O să luați din fondul de rezervă al bugetului de stat?

Aureliu Ciocoi: „Doar o parte. Dar aici, după cum am menționat, în suma aceasta pe care am enunțat-o este inclusă și asistența financiară externă destinată anume pentru combaterea COVID-19.”

Europa Liberă: Aveți o înțelegere cu partenerii externi?

Aureliu Ciocoi: „Există un program foarte mare, un program foarte substanțial cu Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, care a oferit Republicii Moldova un credit de 70 de milioane de euro anume pentru combaterea efectelor pandemiei COVID-19, acord care deja este ratificat și prima tranșă a fost debursată bugetului Republicii Moldova, deci primele 10 milioane din această sumă sunt deja disponibile și toți acești bani imediat vor fi direcționați pentru achiziția vaccinurilor, în special pe platforma COVAX, pe de altă parte, suntem acum în așteptarea finalizării procedurilor interne pentru ratificarea unui acord pe care îl avem în același sens, în combaterea efectelor pandemiei COVID-19 cu Banca Mondială. Iarăși este un acord de aproximativ 30 de milioane de euro, plus capacitățile interne.”

Europa Liberă: Dar și în cadrul Parteneriatului Estic erau?

Aureliu Ciocoi: „Păi, COVAX-ul acoperă și Parteneriatul Estic. Totodată, am identificat posibilități financiare din bugetul pe care îl are la dispoziție Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale din suma totală alocată pentru anul curent de 307 milioane lei moldovenești pentru programele naționale de vaccinare, pentru că nu este vorba doar de vaccinurile anti-COVID, vă dați seama că există proceduri tradiționale, care trebuie oricum continuate, indiferent de pandemie, trebuie să fie și vaccinuri anti-gripale, vaccinuri anti-rujeolice, anti-TBC ș.a.m.d. Deci, toate acestea vor continua să fie achiziționate, dar din acest program am putea reorienta o parte din acești bani pentru procurarea vaccinurilor anti-COVID.”

Europa Liberă: De ce atât de mult se discută despre vaccinul Sputnik V și de ce atât de greu se află o informație foarte clară – va fi cumpărat, va fi oferit de Federația Rusă gratuit, va ajunge mai întâi la Tiraspol și la Comrat și, după asta, la Chișinău?

Aureliu Ciocoi: „Nu contează cum va ajunge acest vaccin. Haideți să convenim asupra unui lucru: în situația în care noi ne aflăm acum cu pandemia în Republica Moldova, noi suntem recunoscători oricărui furnizor care ne pune la dispoziție, indiferent care vaccin. Chiar dacă nu este înregistrat de Organizația Mondială a Sănătății până la capăt sau de Agenția Europeană a Medicamentului, deci noi la ora actuală, judecând după numărul mare de infectări pe care le are Republica Moldova zilnic, suntem în situația să acceptăm oricare vaccin, esențial este să fie unul eficient și cu cât mai puține efecte colaterale. Prin urmare, pentru salvarea vieților umane cred că nu contează cum se numește acest vaccin sau care țară este producătoarea vaccinului respectiv, important este să punem capăt extinderii pandemiei în Republica Moldova și să le oferim oamenilor șansa de a reveni la o viață normală.”

Europa Liberă: Dar o înțelegere cu Federația Rusă există la acest capitol?

Aureliu Ciocoi: „Nu există un acord în acest sens sau un schimb de corespondență între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Federației Ruse, dar dacă Federația Rusă va decide să facă o donație Republicii Moldova de vaccinuri Sputnik o acceptăm cu mare drag.”

Europa Liberă: De ce insist să-mi răspundeți la aceste întrebări? Pentru că vin declarații și din afara parlamentului, și din parlament că, chipurile, ar exista înțelegeri tacite și că nu vrea să se vorbească. De exemplu, dl Slusari spunea că dna Greceanîi a dat buzna în birou la premierul Aureliu Ciocoi și i-a ordonat să procure un milion de doze de vaccin Sputnik V.

Aureliu Ciocoi: „Nu, a fost o discuție la dna președintă a parlamentului, dna Greceanîi, dar nu s-a specificat despre care vaccin este vorba. În interesul național la ora actuală este să achiziționăm, într-adevăr, un număr cât mai mare de vaccinuri, fără a fi specificat denumirea acestor vaccinuri. Nu contează care vaccin, oricare este disponibil îl cumpărăm și-l aducem în Republica Moldova, că-i AstraZeneca, că-i Pfizer, că-i Sinopharm, de producție chinezească, nu contează și Sputnik V la fel. Vă dați seama că n-o să fie un milion de vaccinuri doar de la un singur producător.”

Europa Liberă: Dar Sputnik V ar putea să fie importat și vândut contra plată aici?

Aureliu Ciocoi: „Din moment ce dosarul pentru înregistrarea vaccinului Sputnik V la Agenția Națională a Medicamentului a fost depus de o companie farmaceutică privată din Republica Moldova, care este și distribuitor autorizat al Institutului Gamaleya din Federația Rusă, cel care a elaborat vaccinul Sputnik V, bănuiesc că dosarul pentru înregistrarea acestui vaccin a fost depus tocmai din considerentul de a se permite importul acestui vaccin prin intermediul acestei companii în Republica Moldova, dar din moment ce vaccinul este înregistrat, asta automat presupune că vaccinul are acces liber pe teritoriul Republicii Moldova și are undă verde pentru vaccinare la nivel național. Este o diferență, legislația Republicii Moldova specifică foarte clar că donațiile de vaccinuri, indiferent din ce țară provin, sunt acceptate în mod automat de către Republica Moldova. Deci, dacă Federația Rusă să presupunem că în noiembrie sau în decembrie ar fi decis să ne facă o donație de Sputnik V, această donație ar fi fost automat acceptată în Republica Moldova, altceva e că atunci când se înregistrează vaccinul, el nu poate fi procurat și adus în țară atâta timp cât vaccinul respectiv nu este omologat. Diferența o sesizați, nu? Deci, donația se acceptă indiferent dacă vaccinul este sau nu este omologat, procurarea doar cu condiția ca vaccinul respectiv să fie omologat.”

Europa Liberă: Eu am citit pe rețelele de socializare, specialiștii spun că de ce pe bani te poți vaccina cu Sputnik V, iar fără bani – nu? Poate fi vorba despre un conflict de interese sau e altceva?

Aureliu Ciocoi: „Nu-i adevărat. Deci, Sputnik V, care va fi importat în Republica Moldova pe linie comercială, bunăoară de companii private sau compania respectivă care a depus dosarul de înregistrare la Agenția Medicamentului pentru Sputnik V, evident că asta este filiera comercială. Sputnik V, în cazul în care va fi procurat de către guvern, evident că va fi pus gratuit la dispoziția cetățenilor Republicii Moldova, la fel ca și AstraZeneca, dacă va fi procurat de către guvern, la fel ca și Pfizer, deci, toate vaccinurile care vor fi cumpărate din banii din bugetul Republicii Moldova, toate vor fi puse gratuit la dispoziția cetățenilor țării noastre.”

Europa Liberă: Fiindcă majoritatea cetățenilor totuși au contribuții privind asigurările în sănătate?

Aureliu Ciocoi: „Nu-i vorba doar de contribuții, este obligația guvernului să vaccineze gratuit populația, de aceea specific încă o dată: toate loturile de vaccinuri care vor veni, donațiile sine qua non, e foarte clar că nici nu poți percepe bani pentru vaccinurile primite prin donații, dar și vaccinurile care vor fi procurate pe linia guvernamentală toate vor fi puse gratuit la dispoziție cetățenilor Republicii Moldova. Excepție fac vaccinurile care vor veni în Republica Moldova pe linie comercială, adică importate de către companii private.”

Europa Liberă: Dar nu s-ar putea întâmpla ca acele companii private să importe mult și cetățenilor să le apară întrebarea: de ce acelea pot, dar statul nu poate?

Aureliu Ciocoi: „Să vedem când va veni primul lot de vaccinuri importate în Republica Moldova pe filieră comercială...”

Europa Liberă: În sistemul sanitar care e situația? Pe zi ce trece suntem anunțați că în spitale locuri practic nu mai pot fi găsite și că sistemul poate ajunge la colaps dacă se menține acest ritm de creștere a numărului infectărilor.

Aureliu Ciocoi: „Sistemul activează la limită, este adevărat, e o presiune enormă asupra spitalelor noastre la ora actuală din cauza numărului foarte mare de infectări, și nu atât a numărului de infectări, cât e un număr foarte mare de cazuri grave și foarte grave.”

Europa Liberă: Dacă până nu demult pacientul stătea până la 10 zile, acum stă și două săptămâni, și peste două săptămâni?

Aureliu Ciocoi: „Exact. Și asta presupune și cheltuieli suplimentare pentru tratament, deci au crescut, practic s-au dublat cheltuielile statului pentru tratarea bolnavilor de COVID în formă gravă și foarte gravă. E adevărat, însă colegii de la Ministerul Sănătății fac tot posibilul și credeți-mă că este un efort la ora actuală supraomenesc ca să facă față acestui val nou de COVID-19 în Republica Moldova și bravo lor, și mă închin cu pioșenie în fața medicilor noștri, reușesc. De aceea spun și susțin cu fermitate necesitatea intrării Republicii Moldova într-o pauză de o săptămână, maximum două, în speranța ca această autoizolare solidară a cetățenilor noștri le va permite medicilor un gât de aer pentru a stopa valul acesta de COVID-19 în sensul degajării presiunii asupra sistemului medical din țara noastră la ora actuală.”

Europa Liberă: Apropo, puteți să ne spuneți în ce val se află Republica Moldova? Chiar înainte de a intra în studio, am văzut că Ucraina a anunțat că sunt în al treilea val.

Aureliu Ciocoi: „Păi haideți să ne amintim. În primăvara-vara anului 2020 a fost primul val, pentru că și atunci țara a fost în lockdown timp de două luni, dacă nu mă înșel, după care în noiembrie-decembrie a fost iarăși o creștere semnificativă a cazurilor de COVID-19, care iarăși a împins la maximum capacitatea de reacție a sistemului nostru medical și iată acum, practic, dacă e să facem un calcul matematic simplu, asistăm la cel de-al treilea val.”

Europa Liberă: Dvs. o să vă vaccinați?

Aureliu Ciocoi: „Cred că da, dar nu la etapa actuală, pentru că vaccinurile pe care le-a primit Republica Moldova la etapa actuală sunt destinate exclusiv personalului medical care se află în prima linie. Și judecând după numărul personalului medical pe care îl avem în Republica Moldova, sunt peste 70 de mii de lucrători medicali, vă dați seama că fiecare vaccin este la socoteală.

Deci, în primul rând, trebuie să fie vaccinați medicii și abia după valul doi deja, conform Planului național de vaccinare, sunt polițiștii, colaboratorii organelor de forță care de asemenea sunt în prima linie, datorită funcțiilor pe care le dețin și abia după ce persoanele care sunt în prima linie se vor vaccina, atunci evident că mă voi vaccina și eu.”

Europa Liberă: Contează de unde vine vaccinul pe care vreți să-l acceptați?

Aureliu Ciocoi: „Nu contează absolut deloc.”