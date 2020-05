Bacalaureatul în pericol

O polemică bizară, creată și întreținută artificial, încearcă să acrediteze ideea că organizarea bacalaureatului în acest an ar fi nu numai periculoasă, ci și inutilă.

Subiectul e vânturat insistent pe câteva canale media, deși de mai multă vreme atât președintele Iohannis cât și factorii răspunzători din Ministerul Educației au declarat că bacalaureatul va avea loc fără doar și poate.

Cei care cer anularea examenului de bacalaureat invocă, bineînțeles, riscurile contaminării cu noul coronavirus. Argumentul e greu de apărat, din moment ce pe 1 iunie se deschid terasele iar pe 15 iunie restaurantele și plajele. Cu condiția luării unor măsuri de precauție, organizarea bacalaureatului nu are de ce să fie pusă la îndoială. Se mai spune că Ministerul nu s-a pregătit cum trebuie și nu are măști, substanțe dezinfectante etc. La aceste acuzații, Ministerul dă asigurări că achizițiile sunt în curs și că toate vor fi în regulă.

Ideea anulării bacalaureatului este susținută, direct și prin intermediari, de către partidul social-democrat și asta nu trebuie să ne mire, pentru că se înscrie printre propunerile populiste și demagogice menite să pună bețe-n roate guvernului Orban. Dacă ar fi tradusă în practică, propunerea ar permite ca zeci de mii de tineri care au ratat bacalaureatul în ultimii ani să se trezească acum cu diploma în brațe. Fără notele de la bacalaureat, universitățile n-ar mai putea face nici măcar o minimă selecție, astăzi când aproape peste tot se intră la facultate doar pe bază de dosar.

Dacă acest an școlar a fost în mare parte compromis, măcar bacalaureatul trebuie salvat

Campania împotriva organizării bacalaureatului s-a desfășurat insidios, cu sprijinul nemijlocit al unor posturi de televiziune specializate în manipulări. Se dau interviuri cu elevi din ultima clasă care declară că nu vor merge la cursurile de pregătire și că le e teamă să nu se îmbolnăvească în sălile de examen. Sigur, răspunderea guvernului e foarte mare, în primul rând a Ministerului Sănătății și a Ministerului Educației: organizarea va trebui să fie impecabilă, va fi obligatorie respectarea strictă a tuturor normelor sanitare, orice incident ar putea deveni sursă de scandal. Dar, dacă acest an școlar a fost în mare parte compromis, măcar bacalaureatul trebuie salvat, dacă vreți și ca simbol al unei lumi în care ar trebui să primeze competiția corectă și ierarhia valorilor, adică normalitatea.