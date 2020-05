Coronavirus: protestul elevilor din România

În România, patru asociații de elevi au anunțat ca vor sesiza Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii dorind astfel să facă dreptate elevilor fără acces la internet, considerând că aceștia sunt privați de dreptul constituțional la învâțătură de către Ministerul Educatiei.

Inițiativa aparține asociațiilor de elevi din Constanța, București și județul Ilfov, Maramures și asociației „Vâlceana”, relatează ziare.com.

„Reprezentantii elevilor considera ca instituirea obligativitatii participarii la orele de curs desfasurate in mediul online, tinand cont doar de elevii ce detin un dispozitiv ce se poate conecta la Internet, este o dovada clara a interesului scazut pe care autoritatile il acorda problemelor din mediile dezavantajate in care se afla sute de mii de elevi", se arata in comunicat.

Ministra Educației, Monica Anisei a reafirmat luni, 4 mai, că „decizia este deja luată și anume examenul de Evaluarea Națională începe pe data de 15 iunie și cel de Bacalaureat pe data de 22 iunie”.