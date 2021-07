Fost candidat la președinția din Belarus, condamnat la 14 ani închisoare

Un tribunal din Belarus l-a condamnat pe fostul candidat în alegerile prezidențiale de anul trecut, Viktar Babaryka la 14 ani de închisoare, fiind acuzat de corupție. Babaryka, a fost director al Belgazprombank, o banca deținută de Rusia și a fost arestat în iunie 2020, în timp ce încerca să se înregistreze drept candidat împotriva lui Aleksandr Lukașenka .

Scrutinul prezidențial din 9 august 2020 a dat naștere unui val de proteste fără precedent în Belarus, pe motiv că rezultatele au fost măsluite, unei represiuni pe măsură și unui val de critici din partea Occidentului care nu recunoaște victoria lui Lukașenka.

Procurorul Siarhey Hirhel ceruse instanței din Minsk să-l condamne pe Babaryka pentru luare de mită și spălare de bani, la 15 ani de închisoare. Hirhel a cerut, de asemenea, ca ceilalți inculpați din acest caz să fie condamnați la pedepse cu închisoarea între trei și șase ani.

Babaryka a declarat instanței, în pledoaria sa finală pe 28 iunie, că acuzațiile de corupție împotriva sa au fost inventate și a repetat ca este inocent și că întregul dosar este motivat politic.

„Nu îmi pot recunoaște vinovăția pentru o infracțiune pe care nu am săvârșit-o .... Nu mi-e rușine de nimic, pentru că nu am făcut nimic ilegal, nici măcar ceva apropiat de ceva ilegal .... Sunt încrezător . Am fost întotdeauna corect și nu am desfășurat niciodată activități care să încalce legile Belarusului ", a spus Babaryka.

Oamenii din sala de judecată au izbucnit în aplauze după declarația lui Babaryka. Spre deosebire de sesiunile anterioare, publicului i s-a permis să participe la ultima audiere.

Ceilalți șapte inculpați în acest dosar au dat și ei declarațiile finale.

Cu trei zile înainte de arestarea lui Babaryka anul trecut, autoritățile din Belarus au preluat controlul asupra băncii și i-au reținut pe mai mulți directori sub acuzația de evaziune fiscală și spălare de bani.

Procesul a avut loc la Curtea Supremă de la Minsk, fapt criticat de Babaryka și de echipa sa de avocați pentru că-i taie posibilitatea oricărui recurs.

Alexandr Lukașenka a fost declarat învingătorul alegerilor prezidențiale din august 2020, declanșând proteste de masă la care au participat zeci de mii de oameni care au cerut repetarea scrutinului. Occidentul și organizații pentru apărarea drepturilor omului și a democrației nu au recunoscut rezultatul scrutinului, considerându-l pe Lukașenka drept un lider ilegitim.

Regimul de la Misnk a ripostat cu o prigoana la scară largă a opoziției și a susținătorilor ei. Majoritatea liderilor opoziției trăiesc acum în exil sau au fost reținuți.

Peste 30 de mii de oameni se afla in detenție în Belarus, potrivit estimărilor opoziției din exil, pentru că au participat sau au susținut masivele proteste pro-democrație. Campania de reprimare a protestelor a afectat și presa liberă, mulți jurnaliști locali și străini fiind reținuți.