Belarus: trei ani de la alegerile prezidențiale și marile proteste de stradă

Votul, contestat imediat de opoziție dar și de Occident, a provocat cel mai mare val de proteste din istoria recentă a țării și o campanie, tot fără precedent, de represiune.

Într-o declarație video pe YouTube, Țihanovskaia a spus că ziua de 9 august 2020 ar fi putut marca „începutul unui nou Belarus”, „fără deținuți politici și persecuții împotriva disidenților”.

Țihanovskaia a fost principalul candidat al opoziției în alegerile prezidențiale din 2020, care i-au oferit lui Lukașenko un al șaselea mandat consecutiv. Opoziția și Occidentul nu numai că au refuzat să recunoască rezultatele, dar au cerut și reluarea scrutinului, sub monitorizare internațională.

În urma alegerilor, au izbucnit proteste masive de stradă împotriva presupuselor fraude, la care regimul Lukașneko a răspuns cu o campanie brutală de represiune. Temându-se pentru siguranța familiei sale, Țihanovskaia a plecat din Belarus imediat după anunțarea rezultatelor și locuiește în prezent în Lituania.

„În 2020, am înțeles că luptăm cu sistemul care a existat de zeci de ani, cu regimul care punea autoritățile mai presus de oameni. Dar orice ar fi, am făcut un pas înainte. Pentru că știam că adevărul este de partea noastră", a spus Țihanovskaia, adăugând că la trei ani după alegeri, regimul lui Lukașenko încă „încearcă să-i priveze pe belaruși de speranță, de cei dragi, de libertate, de patria lor și de independență”.

„(...) Oricât de mare a fost durerea, am crezut întotdeauna în noi (...). Pentru că am rămas fermi. La violență și represiune, am răspuns susținând deținuții politici și familiile lor. La încercările de a ne anihila istoria și limbă, am răspuns trecând la limba belarusă și publicând cărți”, a spus Țihanovskaia.

Țihanovskaia s-a referit și la invazia neprovocată a Rusiei în Ucraina și la faptul că Lukașenko este aliatul președintelui rus Vladimir Putin în actualul război, spunând: „(...) la eforturile de a priva țara noastră de suveranitate, am răspuns prin acțiuni de gherilă și vitejie pe câmpurile de luptă din Ucraina”.

Potrivit presei ucrainene, un grup mare de voluntari din opoziția belarusă - cunoscut sub numele de Regimentul Kastus Kalinouski - luptă alături de forțele ucrainene împotriva trupelor ruse de ocupație încă din primele zile ale invaziei.

„Cu fiecare nouă provocare, devine mai greu să rămânem fermi. Depinde numai de noi, dacă alegem să pierdem tot ceea ce am realizat în ultimii trei ani, să fim dezamăgiți de noi și de națiunea nostră sau să ne păstrăm valorile, să păstrăm vie memoria celor pe care i-am pierdut și să mergem înainte”, a mai declarat Țihanovskaia.

Organizatorii Premiului Anna Lindh din Suedia au declarat pe 9 august că Țihanovskaia a primit prestigiosul premiu pentru drepturile omului, numit după regretata ministră de externe suedeză, ucisă în 2003.

Premiul îi va fi decernat oficial pe 11 septembrie în cadrul unei ceremonii la Stockholm care marchează 20 de ani de la moartea Anei Lindh.