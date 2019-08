Biarritz G7: ultima zi, fără comunicat final

26 august 2019: ultima zi a summitului G7:

Cum reuniunea se va încheia fără un comunicat comun, se pare că vizita „surpriză” a ministrului de externe iranian Mohammad Javad Zarif va rămâne punctul culminant al acestei reuniuni. Nu a adus o schimbare radicală dar a deschis șansa unui nou dialog, după cum a declarat duminică seară Steven Mnuchin, ministrul american de finanțe, responsabil cu politica de sancțiuni împotriva Iranului: „Președintele a spus-o și mai devreme că vrem să discută cu Iranul, fără precondiții, dacă Iranul vrea să discute”. După discuțiile de la Biarritz, cu ministrul francez de externe, președintele Emmanuel Macron și diplomați britanici și germani, ministrul de externe iranian Zarif a scris pe Twitter: „Drumul nu este ușor dar merită să încercăm”.



25 august 2019: a doua zi a summitului G7

Actualizat 21.00: Președinția franceză a anunțat între timp că vizita surpriză, la Biarritz, a ministrului de externe iranian, Mohammad Javad Zarif, a avut loc „în acord” cu Statele Unite, președintele american Donald Trump fiind informat de președintele francez Emmanul Macron.

Tot președinția franceză a anunțat că discuţiile asupra programului nuclear iranian între ministrul de externe al Iranului şi oficiali francezi „au fost pozitive" şi „vor continua". Întrevederea a durat în jur de trei ore, iniţial cu ministrul francez de externe Le Drian, apoi cu preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, timp de jumătate de oră, la Primăria din Biarritz. Președinția franceză a precizat că mai mulţi consilieri diplomatici germani şi britanici au participat la o parte a reuniunii.

Actualizat 20.00: Preşedintele american Donald Trump nu a fost avertizat de Franţa că ministrul de externe al Iranului, Mohammad Javad Zarif, ar urma să aibă întrevederi cu oficiali francezi în marja summitului liderilor G7 de la Biarritz, a declarat duminică un oficial al Casei Albe. Zarif a sosit duminică după-amiaza la Biarritz, într-o vizită-surpriză, pentru a discuta asupra dosarului nuclear iranian cu omologul său francez Jean-Yves Le Drian.

Preşedintele francez declarase înainte că țările din G7 au convenit asupra a două obiective în problema iraniană: ca Teheranul să nu obţină niciodată arme nucleare dar și ca stabilitatea regională să fie menținută.

Actualizat 12.00: La numai două zile după ce ordonase companiilor americane, per Twitter, să se pregătească să se retragă din China, președintele Donald Trump a declarat, la Biarritz, că pentru moment „nu are intenția” să recurgă la nici o măsură coercitivă. Potrivit New York Times, Trump a făcut declarația înainte de întrevederea separată cu premierul britanic Boris Johnson.

Liderii din Statele Unite, Marea Britanie, Franța, Germania, Italia, Japonia și Canada discută în această dimineață războaiele comerciale. Iar la prânz este programată o dezbatere despre modalitățile de a depăși marile inegalități sociale, o temă propusă de președintele Emmanul Macron care de luni de zile se confruntă în Frața cu protestele „vestelor galbene”.

Președintele american Donald Trump va discuta separat cu noul premier britanic Boris Johnson despre Brexit și mai ales, despre un acord comercial bilateral amplu, care ar trebui să acopere parțial pierderile pe care Marea Britanie le va suferi ca urmare a ieșirii din UE pe 31 octombrie. Mai ales dacă Brexit-ul se face fără un acord.

Sâmbătă seară, în deschiderea summitului, s-a discutat și propunerea președintelui Donald Trump de a reprimi Rusia în acest grup, din care a fost exclusă după anexarea abuzivă, în 2014, a peninsulei Crimeea. Propunerea este pentru moment respinsă de aliații europeni ai Statelor Unite și de UE, care arată că Rusia nu a făcut nimic în toți acești ani pentru a schimba situația. În acest moment sunt chiar mai puține motive pentru a reprimi Rusia în G7, a argumentat sâmbătă seară Donald Tusk, președintele Consiliului European.

„În urmă cu un an, în Canada, preşedintele Trump a sugerat reinvitarea Rusiei la G7, declarând deschis că anexarea Crimeei de Rusia a fost parţial justificată şi că noi ar trebui să acceptăm această realitate”, a spus Tusk. „În niciun caz nu putem fi de acord cu această logică”, a subliniat preşedintele Consiliului European.

24 august 2019: prima zi a summitului G7

S-ar putea să fie discutată și revenirea Rusiei în acest grup, din care a fost exclusă în urma anexării abuzive, în 2014, a peninsulei ucrainene Crimeea și a sprijinului acordat separatiștilor din estul Ucrainei.

La începutul săptămânii, președintele american Donald Trump declara „că nu s-ar opune” unei astfel de decizii, dacă ar fi propusă, dar pentru moment, aliații occidentali se opun, atrăgând atenția că Rusia nu a schimbat cu nimic circumstanțele care au dus la excludere.

Referitor la războaiele comerciale, înainte de a pleca spre Europa, președintele american a cerut din nou Franței să renunțe la planul de a taxa giganți tehnologici americani precum Google și Facebook.

Ajuns la Biarritz, Trump a avut o discuție informală cu președintele francez Emmanuel Macron, dar nu a făcut nicio declarație clară cu privire la intenția anunțată a administrației sale de a replică la eventualele noi taxe franceze, cu taxe pe importurile de vinuri franțuzești. „Iubesc vinurile franțuzești” este tot ce a declarat președintele american.

La summit-ul G7 participă Statele Unite, Franța, Germania, Italia, Marea Britanie, Japonia și Canada, iar ca invitat special, premierul indian Narendra Modi, care recent a luat decizia controversată de a abroga statutul de autonomie al regiunii Kashmir.

Înainte de deschiderea summitului G7 de la Biarritz, din Franța, președintele Consiliului European, Donald Tusk a avertizat Statele Unite că o continuare a războaielor comerciale va conduce la recesiune. El s-a referit direct și la amenințarea administrației Trump de a impune noi taxe pe importurile de vinuri franțuzești, în replică la impozitarea giganților digitali americani.

„Voi proteja vinul francez cu o sinceră determinare (...) Dacă Statele Unite impun taxe, atunci Uniunea Europeană va răspunde pe măsură”, a declarat Tusk. Referitor la Iran, un alt subiect de pe agenda G7 alături de războaiele comerciale, Tusk a cerut un nou efort din partea liderilor G7, notând că „respingerea acordului nuclear cu Iran de către Statele Unite, nu a adus niciun rezultat pozitiv”, în afară de tensiuni între occidentali, care „joacă în favoarea ayatollahilor iranieni”.

Incendiile din pădurea amazonină ar putea fi de asemenea un subiect controversat la summitul de la Biarritz, dar președintele Emmanuel Macron (care a pus această problemă pe agenda reuniunii) a declarat că speră să-l convingă pe omologul său american să semneze un acord privind protejarea biodiversității. Una din primele măsuri controversate luată de Donald Trump la începutul mandatului său prezidențial a fost de a scoate Statele Unite din Acordul internațional din 2015, privind reducerea emisiilor de dioxid de carbon.