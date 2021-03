Presedintele Biden cere Congresului sa adopte legi de natura sa controleze accesul la arme de foc, dupa ce luni o persoana inarmata a ucis zece persoane, intre care si un politist, intr-un magazin alimentar din Boulder, Colorado.

Biden s-a referit la doua proiecte de lege, aprobate de-acum de Camera Reprezentantilor, unul care extinde procesul de verificare la care trebuie supusi cei care cumpara arme si un altul care interzice arme semi-automate de mare capacitate.

Acestea sint declaratiile cele mai explicite ale presedintelui Biden de cind a preluat Casa Alba, dupa ce in interval de o saptamina au fost doua incidente separate, soldate cu numeroase victime la Atlanta si apoi Boulder.

„Asta nu trebuie sa fie o chestiune partizana. Este o problema a Americii”, a spus Biden, amintind ca pe vremea cind era senator a contribuit la adoptarea unei versiuni a legii vizind interzicerea armelor semi-automate.

Amintind ca ancheta din Colorado e inca in desfasurare, seful executivului american a aratat ca nu mai este dispus sa astepte masuri de bun simt, menite sa salveze vieti. „Trebuie sa actionam acum”, a spus Joe Biden.

Comisia Juridica a Senatului a avut ieri o audiere – care fusese programata anterior incidentelor – cu privire la violenta armata in America. Presedintele comisiei, democratul Dick Durbin a spus ca aceasta reprezinta o „criza de sanatate publica”.

Republicani au ripostat, senatorul de Texas Ted Cruz spunind: „Ori de cite ori se produce un atac armat, jucam acest teatru ridicol, comisia se reuneste si propune un numar de legi, care nu contribuie cu nimic la oprirea violentei”.

Orice lege vizind controlul dreptului la port-arma are nevoie de votul a 60 de senatori, in conditiile in care Senatul este impartit egal – 50 de democrati si 50 de republicani. Biden nu s-a referit la eliminarea procedurii „filibuster” - o tactica de tergiversare cu care minoritatea poate, practic, bloca marea majoritate a legilor in Senat.