Biden: SUA sunt decise să facă față agresiunii Rusiei și Chinei

Președintele american Joe Biden a declarat că Statele Unite se confruntă cu provocări serioase în întreaga lume, adăugând că, în ultimii doi ani, democrațiile au devenit mai puternice, în timp ce autocrațiile au devenit mai slabe.



În prezentarea realizărilor și provocărilor sale în materie de politică externă în discursul său privind Starea Uniunii adresat Congresului pe 7 februarie, președintele a adoptat un ton optimist și sfidător, concentrându-și remarcile asupra Partidului Comunist Chinez și a liderului rus Vladimir Putin.

Făcând referire la discursul său de acum un an privind Starea Uniunii, la câteva zile după ce Rusia a invadat Ucraina, pe 24 februarie 2022, Biden a numit invazia lui Putin un test pentru America, care a arătat că aceasta se va ridica pentru apărarea democrației. „O astfel de apărare contează pentru noi, deoarece menține pacea și împiedică deschiderea porții în calea potențialilor agresori care ne-ar amenința securitatea și prosperitatea”, a spus el.



Unii republicani au fost sceptici față de ajutorul militar acordat Ucrainei, dar nu a fost cazul când republicanii din Cameră, inclusiv președintele Camerei Reprezentanților, Kevin McCarthy, au părut să susțină cu tărie remarcile lui Biden. „Trebuie să spun că am văzut mult mai mult sprijin venind din partea republicanilor atunci când a vorbit despre Ucraina, în special în momentul în care a spus că suntem implicați atât timp cât va fi nevoie”, a declarat Elizabeth Shackelford de la The Chicago Council on Global Affairs pentru VOA. „Acesta este un aspect asupra căruia am auzit că Partidul Republican a ripostat în mod special, spunând că nu trebuie dat un cec în alb pentru Ucraina”, a adăugat ea.



La sfârșitul anului trecut, Congresul a adoptat un buget care includea 45 de miliarde de dolari pentru Ucraina și aliații din NATO. S-au opus mulți republicani din Camera Reprezentanților, inclusiv președintele McCarthy, acestei distribuiri a fondurilor.



Președintele Biden nu a menționat Iranul sau Afganistanul în remarcile sale. Republicanii au criticat politicile administrației sale pentru încercarea de a revigora un acord nuclear cu Teheranul, precum și ceea ce au susținut că a fost o retragere ratată din Afganistan.

„Vom acționa pentru a ne proteja” după incidentul cu balonul chinezesc

La câteva zile după ce un balon de supraveghere chinezesc a traversat în derivă spațiul aerian american, ceea ce a dus la anularea unei călătorii de profil înalt la Beijing a secretarului de stat Antony Blinken, președintele Biden a prezentat modul în care vede acum relația cu Beijingul.

Președintele a declarat că rămâne deschis la colaborarea cu China, „când aceasta poate promova interesele americane și poate aduce beneficii lumii”. „Dar să nu vă îndoiți că (...) dacă China ne amenință suveranitatea, vom acționa pentru a ne proteja țara, cum am și făcut-o.”



Unii republicani l-au criticat pe Biden pentru că nu a ordonat mai devreme doborârea balonului care traversa țara. Este posibil ca acești politicieni să-l preseze în continuare pe Biden să adopte o poziție publică mai dură față de China, a declarat Michael Kugelman de la Wilson Center pentru VOA. „Biden a lăsat deschis un spațiu pentru conciliere și nu-mi vine să cred că acei membri ai Congresului care doreau o poziție mai dură au fost prea mulțumiți de ceea ce a spus în această seară."



Biden a susținut că administrația sa a schimbat opinia că „Republica Populară Chineză își sporește puterea, iar America a eșuat la nivel mondial”. „Nu mai este așa. Am spus clar și am spus clar în discuțiile mele personale, care au fost multe, cu președintele Xi, că noi căutăm competiția, nu conflictul.”



Președintele a evidențiat modul în care politicile sale economice vizează investițiile în industria americană și în tehnologiile viitorului, aceleași pe care guvernul Chinei, a spus el, „intenționează să le domine”.



Biden a promovat, de asemenea, politicile administrației sale care sporesc restricțiile comerciale asupra unor echipamente de înaltă tehnologie, spunând că aceste politici își propun să le dea tuturor certitudinea că tehnologiile avansate „nu sunt folosite împotriva noastră”.