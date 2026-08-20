Bilanț de caniculă trist în vestul Europei: mii de decese „suplimentare” în primele luni de vară

Spania a înregistrat aproape 4.500 de decese cauzate de caniculă în perioada 1 iunie – 19 august, cel mai mare număr din această perioadă începând cu 2022, potrivit datelor furnizate joi de Institutul Public de Sănătate „Carlos III”, consultate de AFP.

Prin comparație, în aceeași perioadă a anului trecut au fost înregistrate 3.073 de decese cauzate de caniculă, iar în 2024, 1.890. În 2022, în această perioadă s-au înregistrat 4.520 de decese cauzate de caniculă.

Franța a înregistrat peste 7.300 de decese suplimentare în timpul valurilor de căldură de la începutul anului până în prezent, au declarat miercuri autoritățile sanitare, în contextul în care țara s-a confruntat, de asemenea, cu un număr record de zile caniculare începând cu jumătatea lunii iunie, potrivit unei analize realizate de AFP pe baza datelor de la Sante France.

Franța a fost lovită de trei valuri de căldură estivale care s-au succedat rapid: unul de 14 zile în iunie, unul de 16 zile în iulie și încă unul, de 22 de zile, care a început la sfârșitul lunii iulie și care, la data de 18 august, nu fusese încă declarat oficial încheiat.

Împreună, acestea înseamnă că țara - în unele zone ale căreia oamenii nu sunt pregătiți să facă față căldurii și unde aparatele de aer condiționat sunt rare - a înregistrat un număr record de 52 de zile de valuri de căldură de la jumătatea lunii iunie, potrivit analizei AFP.

Aproape trei sferturi dintre decesele suplimentare „privesc persoane cu vârsta de 75 de ani și peste”, deși acestea au afectat „toate grupele de vârstă de la 45 de ani în sus”, a precizat Ministerul Sănătății.

Marea Britanie se îndreaptă și ea spre înregistrarea celui mai mare număr de decese cauzate de caniculă din istorie în această vară, după ce Agenția pentru Securitate Sanitară a Regatului Unit (UKHSA) a anunțat că aproximativ 2.877 de persoane au decedat în urma valurilor de căldură din lunile mai și iunie.

Recordul a fost stabilit în 2022, cu 2.985 de decese, iar pentru luna august, care este de obicei cea mai caldă, încă nu s-au făcut totaluri. Ministrul sănătății, Yvette Cooper, a declarat: „Gândurile mele se îndreaptă către toți cei care și-au pierdut persoanele dragi ca urmare a valurilor de căldură îndelungate și intense.”

Germania, țara cu cea mai mare populație din Uniunea Europeană, cu peste 80 de milioane de locuitori, a înregistrat anul acesta aproape 10.000 de decese legate de căldura excesivă, potrivit Institutului Robert Koch, adică cele mai multe pentru această perioadă din 2016 încoace.

Institutul a estimat că, între începutul lunii aprilie și 19 iulie, au avut loc 9.800 de decese cauzate de caniculă. Cea mai mare cifră anuală înregistrată în ultimul deceniu a fost de aproximativ 9.000, în 2018.

Surse: AFP, Guardian, DW

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