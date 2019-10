Brexit și limburile divorțului: un mod de întrebuințare

Cel mai bine a fost rezumată situația într-o caricatură apărută chiar astăzi pe prima pagină a săptămânalului politico-satiric francez Le Canard enchaîné: Sub titlul „Brexit, serialul care nu se mai termină”, un cuplul de pensionari plictisiți privesc la televizor, iar el sau ea spune: - „În plus, am impresia că dau episoadele în dezordine.”

După noul episod pe fond de dramoletă din Parlamentul britanic, marți seara, Brexitul este acum suspendat o vreme. Până și presa britanică pare să-și fi rătăcit busola după votul contradictoriu de marți seara din Parlament: o scurtă majoritate a deputaților a votat în favoarea planului lui Boris Johnson, ca imediat după aceea să îi respingă calendarul aplicării, făcând imposibilă o ieșire din UE săptămâna viitoare, pe 31 octombrie, și prelungind automat totul cu trei luni, până pe 31 ianuarie... cu condiția ca cei 27 din UE să accepte prelungirea.

Pe scurt, procesul Brexitului este acum suspendat până la decizia Uniunii Europene privind data divorțului, cu toate că doi deputați rebeli expulzați de Johnson din partidul conservator, fostul ministru de finanțe Philip Hammond și cel al cooperării internaționale Rory Stewart și-au exprimat teama că Johnson va profita de perioada de tranziție pentru a efectua totuși o ieșire din UE fără un acord.

Johnson a amenințat deja în mod repetat că ar putea declanșa alegeri generale înainte de Crăciun, ceea ce opoziția în realitate nu dorește. Alegerile anticipate se pot declanșa în două feluri: fie ele sunt cerute de două treimi din totalul parlamentarilor, fie Guvernul e răsturnat printr-un vot de neîncredere, ambele variante fiind irealiste pe moment, întrucât ambele ar necesita participarea și acordul opoziției.



Rămâne faptul că este prima oară când deputații britanici acceptă în majoritate principiul ieșirii din UE, chiar dacă au respins deocamdată calendarul grăbit al lui Johnson.

Președintele încă în exercițiu al Consiliului European, Donald Tusk, le-a recomandat celor 27 din UE să accepte prelungirea cerută de Londra, dar Tusk le-a cerut liderilor europeni să facă asta în scris, fără să mai fie nevoie să se reunească încă o dată la Bruxelles, ceea ce a făcut în mod sigur ca unele piepturi să palpite de ușurare. Nimeni nu dorea un nou summit european, unul special, după ce un altul avusese loc pe 17-18 octombrie, săptămâna trecută. Cu atât mai mult cu cât întreaga agendă europeană este acum răsturnată, totul fiind îngreunat și de absența unei Comisii Europene funcționale.



Cel mai probabil, acum, cei 27 de lideri ai UE vor acorda un răgaz suplimentar Marii Britanii până pe 31 ianuarie, astfel încât Londra să aibă vreme să-și pregătească ieșirea în mod ordonat, știind însă că divorțul poate avea loc și până atunci, dacă pregătirile se precizează și se accelerează.

Pe fundalul acestor incertitudini, Parlamentul European a adoptat marți o serie de măsuri de urgență în caz de „no deal”. Astfel, dacă Guvernul lui Johnson va scoate țara din UE fără un acord, finanțările europene pentru beneficiarii britanici ai unor programe precum Erasmus, dar și cele agricole și regionale, vor continua și în 2020. Pentru asta însă, Londra ar trebui să continue să-și onoreze contribuțiile la buget și să accepte eventualele misiuni de audit și control, ceea ce e incert în caz de ruptură brutală.



De asemenea, deputații europeni au adoptat un fond special destinat lucrătorilor continentali care ar fi afectați de un Brexit fără acord, fond similar celui deja existent destinat victimelor catastrofelor naturale.