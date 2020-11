„Când o să înceapă să-i vâre pe câte unul în pușcărie, toți au să fugă ”

Proaspăt aleasa președintă a Republicii Moldova, Maia Sandu, ar urma să fie învestită pe 24 decembrie, dată la care expiră mandatul actualului președinte, Igor Dodon, de la care se cere sprijinul necesar în procesul de tranziție a administrație prezidențiale. Ce așteptări au alegătorii de la acest mandat pe care l-a câștigat Maia Sandu? Căutăm răspuns la acest sfârșit de săptămână.

* * *

Primul pas către reforma vieții politice trebuie să presupună un sprijin acordat președintei recent aleasă, Maia Sandu. Ea a câștigat alegerile nu pentru că a fost considerată un politician mai bun decât Igor Dodon, ci pentru că reprezintă ideea de schimbare. E nevoie de modelul onest de a face politică. Marea problemă a Republicii Moldova ține de blocajul clasei politice, iar o reformă începută de la vârf trebuie să ducă la alegerile parlamentare anticipate. Sunt opinii adunate de la trecătorii întâlniți la întâmplare pe străzile din Cahul. I-am întrebat, ce așteptări au ei de la Maia Sandu-președinta.

– „Schimbările cele mai principale ar fi să scăpăm de bandiții ăștia, de toți, de acești care și-au strâns iar gașca asta și iar vor să ne învârtă cum ne-au învârtit. Nu-i interesează pe dânșii părerile poporului, pe dânșii îi interesează buzunarele lor. Asta-i cel mai principal și să ne vină copiii acasă, nu să-i numească diasporă. Diaspora ceea care-i acolo au părinți aici, au mame, au feciori, au fiice... Ei nu se gândesc? Ei se gândesc numai la ai lor. Ne-au pus măștile și trebuie să tăcem?”

Europa Liberă: Se insistă foarte mult pe ideea declanșării alegerilor parlamentare anticipate. Ar merge lumea să mai voteze o dată?

– „În folosul poporului, lumea s-ar duce. Ceea ce ne va spune președinta să facem, aceea noi o să facem, cred că...”

Europa Liberă: Aveți încredere în ea?

– „Avem încredere! Avem, că femeile mătincă mai mult fac decât bărbații.”

Europa Liberă: Cum ați câștigat această încredere în Maia Sandu?

– „Așa avem noi încredere! De data asta, dacă va fi deșteaptă să nu mai facă alianță cu nimeni, să facă alianță cu poporul, în toate ea trebuie facă alianță cu poporul, să fie și la noi în țară schimbări.”

Europa Liberă: Dar primele schimbări în ce domenii ar trebui să fie făcute?

– „De curățat procuratura! Să-i scuture, de unde au averile și pe ce le-au făcut, dacă nu au dovezi, să-i închidă și să vedeți că n-au să mai trebuiască mătincă nici anticipatele, au să fugă singuri. Când o să înceapă să-i vâre pe câte unul în pușcărie, toți au să fugă. Justiția de schimbat și când o să înceapă în justiție, și când au să vadă că-i ia de fund unul câte unul și vor vedea că nu pot să demonstreze de unde au atâtea averi, de unde au atâtea case prin toată Europa..., diaspora nu le place, dar în toată Europa au case, iar noi aici nu avem nici pâine. Dacă Maia Sandu o să schimbe justiția asta, eu vă spun, ei singuri, nu trebuie niciun parlament, nici nimic de schimbat, ei singuri vor pleca, că au să vadă că îi iau de fund și să vedeți cum au să plece, ca Plahotniuc, unul câte unul.”

Valentina Ursu, Europa Liberă, a făcut un popas astăzi aici, la Cahul, și întrebăm localnicii despre schimbările pe care le așteaptă să fie făcute în continuare.

– „Așteptăm să scăpăm de banditism, de tâlhari și să pornească pe pasul corect, pentru că eu 11 ani am fost peste hotare, m-am întors înapoi acasă...”

Europa Liberă: Unde ați fost?

– „La Italia... Cu familia, am copii născuți acolo, m-am întors acasă și aștept să se pornească înainte.”

Europa Liberă: V-a deranjat acea declarație care s-a făcut în timpul campaniei electorale, când s-a spus că diaspora este un electorat paralel?

– „Dar noi persoane incompetente care nu știu să vorbească și să se adreseze cu propriul popor nici nu ascultăm, nu ne influențează absolut. Noi știm ce dorim. Am participat la toate alegerile parlamentare și prezidențiale atât în țară, cât și peste hotare, am fost de fiecare dată la vot și, în sfârșit, de această dată am reușit schimbarea. Sperăm în schimbare, până la capăt.”

Europa Liberă: Se insistă pe ideea să se ajungă la un scrutin parlamentar anticipat. Credeți că alegerile legislative anticipate ar rezolva problemele?

– „Alte șanse nu avem. Aceasta-i unica! Măcar să pornim încetișor procesul de modernizare pentru copiii noștri; noi ca noi, dar măcar pentru ei să facem un viitor la dânșii acasă.”

Europa Liberă: Schimbarea pornește de la o persoană sau agenții schimbării ar trebui să fie toți cetățenii Republicii Moldova?

– „Toată speranța-i la dna Maia Sandu, la dânsa-i, mai departe o să vedem ce o să facem. E important că a câștigat, mai departe o să vedem ce o să fie.”

Europa Liberă: Ce schimbări așteptați să aibă loc în Republica Moldova?

– „Mai rău o să fie, dar bine nu așteptăm, nu așteptăm...”

Europa Liberă: De cine depinde binele?

– „De cine?... De cei de prin parlament, tot bardakul ei îl fac.”

Europa Liberă: Și dacă se ajunge la alegeri parlamentare anticipate, se schimbă situația?

– „Nu se schimbă nimic! Pe toți suntem supărați, pe toți! Ia uite, țăranul nu poate să-și vândă munca lui.”

Europa Liberă: Dvs. unde vindeți producția de la animale?

– „Unde? Ia uite, pe drum stau și-o vând. Pe drum, da... Am cumpărătorii mei și oamenii mă știu și eu îmi vând producția, dar îmi pare rău că pe țăran nu-l stimează nimeni. Eu am pierdut încrederea.”

Europa Liberă: Dar în ce condiții puteți recâștiga încrederea?

– „Dă Doamne să facă Maia Sandu ceva schimbări, pentru că-s mulți tare care umblă cu furatul, îs mulți care țin cu Dodon, țin cu mafia. O grămadă de ruble s-au luat și s-au ascuns, n-au ridicat pensiile. Eu am lucrat toată viața și am ieșit la pensie cu 600 de lei.”

Europa Liberă: Ce schimbări așteptați să se producă în Republica Moldova?

– „De la Maia Sandu?...”

Europa Liberă: În general, de la toți?

– „Eu am trăit pociti (aproape) toată viața în Rusia. Dacă n-au să-i încurce, o să facă multe femeia asta, eu mă gândesc. Eu am votat pentru dânsa și în 2016, și acum am votat.”

Europa Liberă: Se discută mult dacă trebuie sau nu să se ajungă la alegeri parlamentare anticipate. Vreți alegeri parlamentare anticipate?

– „Trebuie de gonit hoții ceia, că acolo sunt toți numai hoți. Nu vedeți că nu fac nimic?..”

Europa Liberă: Cine sunt hoți?

– „Parlamentarii. Și n-au făcut nimic, așa că dacă îi gonește pe aceia, eu cred că au să aleagă poate oameni mai buni, mai onești. Dar nu înțeleg cei de la sate. Nu vedeți că le povestește, dar ei că Dodon... Dar ce a făcut Dodon, hoțul ista atâția ani și câți au fost acolo, tem bolee (cu atât mai mult) cu Plahotniuc? Că ei comandă și până acum.”

Europa Liberă: Dacă se ajunge la anticipate, cine ar merita să vină în parlamentul următor?

– „Păi, partidul Maiei Sandu dacă ar veni, ca să aibă ea mai mulți acolo, cum a avut aista, Dodon. Că el de ce făcea prostii? Pentru că avea majoritatea în parlament. Democrații, krahoborii (nerușinații) ceia, în loc să facă ceva, amu ei s-au luat cu aiștia iarăși.”

Europa Liberă: Credeți în viitorul Republicii Moldova?

– „Cred, dar eu de-acu îs bătrân, ce să mai... Eu nu mai aștept. Pentru copii dacă ceva, dar eu...”

Europa Liberă: Dar cum vedeți viitorul Moldovei?

– „Păi să intre în Europa, mai ales dacă ne unim cu România, asta-i scăparea deodată.”

Europa Liberă: Dvs. ați spus că mulți ani ați lucrat în Rusia și cunoașteți că încă foarte mulți cetățeni ai Republicii Moldova cred că binele vine de la Kremlin.

– „Dar nu înțeleg mulți... Ei, vine... De la ruși nu vine nimic niciodată, că rușii trăiesc cel mai rău ca moldovenii în ziua de azi. Eu am lucrat 41 de ani acolo.”

Europa Liberă: Cine îi dorește mai mult bine Republicii Moldova?

– „Partidul ista al lui Sandu...”

Europa Liberă: Dar din exterior cine îi dorește mai mult bine?

– „Păi, România văd că ne ajută. Și ei ne înțeleg că-s frații noștri, avem o limbă, avem o istorie, dar ei tot împreună, tatăl meu tot a slujit la români.”

Europa Liberă: Ce vă doriți cel mai mult acum?

– „Să ne unim cu Europa, că în Rusia niciodată nu a fost poreadok (ordine), nici în vremea țarismului, nici a socialismului. Când au trăit rușii vreodată bine? Niciodată! Dar dacă oamenii nu înțeleg, mai ales aiști de la sate, trebuie să umble să-i aghiteze aiștia care înțeleg...”

Europa Liberă: Dar Dvs. de ce înțelegeți altfel decât înțeleg cei de la sate?

– „D-apoi eu am lucrat între dânșii și am văzut cum trăiesc acolo.”

Europa Liberă: Ce așteptări aveți? În general, ce schimbări e nevoie să fie făcute?

– „Vrem ca toată lumea - bine, dar să vedem începutul, că-i dezastru ce-a fost până acum. Întâi de acolo, de sus, de la parlament și justiția, în primul rând, să înceapă de la dânșii.”

Europa Liberă: Dar parlamentarii de ce v-au dezamăgit?

– „Dar ce au făcut pentru oameni, ce au făcut? Nimic n-au făcut! Pentru dânșii, da, dar pentru noi - nu.”

Europa Liberă: Și dacă se ajunge la anticipate, o să mergeți să mai votați o dată?

– „Da, da, da! Cum au mers data asta la vot, cred că tot au să meargă și o să fie ceva mai bine.”

– „Frica asta-i la oameni că n-au să-i dea pace să lucreze cum trebuie, iaca ce-i.”

Europa Liberă: Cine?

– „Doamna asta care o să fie acum, dna Sandu. De-atâta c-au să-i pună piedici și chiroane în piept, iaca ce. Poate Dumnezeu îi mare și o să aibă susținere...”

Europa Liberă: Dar cine poate să-i pună piedici?

– „De la parlament. Nu li-i rușine, stau acolo toți de rând și se sfădesc. Chiar asta-i mare rușine, măi, râd și ciobanii râd de dânșii.”

– „Cum dl Dodon să spună așa despre ea? D-apoi, el a ofensat toate femeile care n-au copii, toate femeile, nu numai pe Maia Sandu. Asta-i o tragedie, dacă nu are copii. Dodon n-are șapte ani de acasă, are o cultură până la genunchiul broaștei.”

– „Greșelile acestea le văd pe care le fac, dar totuna nu-și apleacă capul. Oare de ce, Doamne, Dumnezeule? Și cred toți în Dumnezeu. Toți! Unicul nostru președinte zice că crede în Dumnezeu, dar văd că nu i-i frică de Dumnezeu.”

Europa Liberă: Ce schimbări așteptați să se facă în Republica Moldova?

– „Tineretul mai bine să trăiască. Cum spune Maia Sandu că o să schimbe, tragem nădejde într-un viitor mai bun pentru copii.”

Europa Liberă: Și cele mai mari schimbări în ce domenii trebuie făcute?

– „Să aibă de lucru oamenii la noi în Moldova, ca să nu se ducă din țară. Unde-s mulți puterea crește. În primul corupția, care-s bogătași ei se tot ridică, dar aiștia nu mai dau înainte. Stau cu o găină ca să-mi fac pentru lumină, acolo se duc și-i ștrăfuiesc (amendează).”

Europa Liberă: Se discută foarte mult că ar trebui dizolvat parlamentul

– „Anticipate numaidecât! D-apoi cum?”

Europa Liberă: De ce?

– „Parcă mi se pare că Maia Sandu îi o femeie cinstită care n-are legătură cu mafia și lor nu le place. Numaidecât trebuie de dizolvat ca să aibă cu cine lucra.”

Europa Liberă: Și pe cine o să alegeți, dacă ăștia pleacă?

– „Noi suntem oile, oile nu aleg ciobanul; ei singuri trebuie să aleagă.”

Europa Liberă: Dar sunt partide în care aveți încredere?

– „Parcă Maia Sandu vorbește frumos, că are să facă așa, are să facă așa... Tragem și noi nădejde.”

Europa Liberă: Și e unicul politician în care aveți încredere?

– „Da, unicul, că vorbește așa frumos și are să facă așa, cu toți are să trăiască bine și cu America, și cu toate țările. Nouă ne trebuie să trăim bine și cu românii, și cu ucrainenii, dar dacă numai cu rușii, de unde putere, nu-i putere. Credem că cu toți împreună vom face să fie bine.”

Europa Liberă: Și încotro, Moldova? Pe ce drum să meargă?

– „Spre Europa!”

Europa Liberă: De ce?

– „Pentru că Europa îi mai bogată ca noi, noi suntem foarte săraci. Și dacă ne unim cu cei bogați, și noi vom fi, tragem nădejde.”

Valentina Ursu, Europa Liberă, a poposit aici, în zona de sud a Republicii Moldova la Cahul și întrebăm localnicii despre schimbările care sunt așteptate de Dvs.

– „Eu nu am nicio așteptare bună. În primul rând, cu pandemia asta ce se face pe fața pământului, în al doilea, bunătate nu aștept niciun gram, deloc, că pleacă un hoț și vin alții doi în locul lui.”

Europa Liberă: Dacă se ajunge la alegeri parlamentare anticipate, mergeți să votați?

– „Mă duc, desigur! D-apoi trebuie de dus, că alții dacă ceva pentru mine au să pună acolo că...”

Europa Liberă: Dar câte partide trebuie să fie în parlament?

– „Aș spune că vreo două partide, ca în America ar trebui.”

Europa Liberă: Ce așteptări aveți de la dna Sandu în funcție de președintă a Moldovei?

– „Vrem ceva mai bun, vrem ca oamenii să trăiască mai ușor, mai bine.”

Europa Liberă: De unde bani? De unde forțe? De unde putere?

– „Aici trebuie nu numaidecât bani și forțe. Trebuie cap și trebuie o conducere bună.”

Europa Liberă: Se insistă mult pe ideea - a fi sau a nu fi dizolvat parlamentul. Dvs. de ce părere sunteți?

– „Eu nu văd un parlament funcțional, trebuie de demis.”

Europa Liberă: Și credeți că în următorul legislativ vor veni alte forțe?

– „Da.”

Europa Liberă: Și câte partide ar trebui să ajungă în parlament?

– „Trei: PAS, nici nu se discută, Partidul Nostru al lui Usatîi ar intra și socialiștii.”

Europa Liberă: Și raportul acesta de forțe ar fi mai bun pentru o adevărată schimbare?

– „Trebuie un raport proeuropean mai mare, dar eu cred că toate celelalte partide mai mici se vor alătura la PAS. Trebuie de pus legea în capul mesei. Dacă ar lucra legea și ar fi toți în fața legii egali, da, atunci schimbările vor fi majore. Eu cred în Maia Sandu.”

* * *

Voci adunate în sudul Republicii Moldova, la Cahul. Oamenii spun că au votat pentru Maia Sandu, pentru că ea a promis o Moldovă fără corupție, fără hoți protejați de lege și politicieni, fără impostură și incompetență. La nici două săptămâni de la victoria la alegerile prezidențiale, Maia Sandu și-a anunțat prioritățile pentru începutul de mandat, amintind că corupția este un pericol pentru securitatea națională. Lupta împotriva corupției și reforma justiției sunt cele mai importante lucruri în planul ei imediat.

L-am întrebat și pe scriitorul și comentatorul politic Mircea V. Ciobanu despre așteptările de la președinta aleasă, Maia Sandu.

Eu sunt critic literar și de fiecare dată comentez rezultatul, nu faptul produs

Mircea V. Ciobanu: „Lumea așteaptă ca ea să-i bage la pușcărie pe toți hoții, să ne integreze în Uniunea Europeană ori, pentru alții, să realizeze Unirea. Foarte simplu, nici măcar nimeni nu zice că vrem salarii mai mari sau pensii. Adică, așteptările sunt evidente, dar, mă rog, dacă simplificăm puțin această formulă, ar fi așteptările unei schimbări cardinale, lucru pentru care au și votat-o. Și, de altfel, așteptările sunt așteptări, deși eu am părerea mea. Eu sunt critic literar și de fiecare dată comentez rezultatul, nu faptul produs. Eu aș zice: ne retragem, ne ocupăm de câmpul nostru de activitate și peste patru ani comparăm ceea ce a făcut ea cu ceea ce a făcut Dodon și, după asta, luăm o decizie.”

Europa Liberă: Și totuși, nu se pun prea multe sarcini pe umerii ei?

Mircea V. Ciobanu: „Asta este, că așteptările sunt de parcă ea ar fi un magician. În primul rând, eu aș fi optimist, dar există și un anume optimism rezervat. Ea deja a obținut niște lucruri absolut importante. Însuși succesul în alegeri ne scoate pe noi, așa, de pe lista ceea neagră, nu mai suntem niște paria, niște leproși sovietici în nenorocitul acesta de Est al Europei, dar înțelegerea de întâlnire cu Klaus Iohannis și cu Volodimir Zelenski este deja în produs, există înțelegerea și deja e în față.”

Europa Liberă: Mai are o invitație și de la Varșovia, președintele polonez a invitat-o...

Mircea V. Ciobanu: „Da, exact! Și la care se adaugă și declarațiile ei foarte ferme, așa, pentru cei care mai aveau îndoieli, de exemplu, că nu recunoaștem datoria Transnistriei față de „Gazprom”, pentru că parcă acolo-i totul limpede, dar îi făcută inclusiv pentru a tulbura apele toată înțelegerea asta și trebuie odată să spună cineva ferm, și eu sper că se va ajunge și la asta, sau cu retragerea armatei ruse, mă rog, e un refren pe care era nevoie să-l spună. Așa că în aceste tendințe, dar, pentru că pe Dvs. vă interesează care-i percepția mea, adică, ce s-ar putea întâmpla...”

Europa Liberă: Exact!

Mircea V. Ciobanu: „Mie mi se pare că ar exista o soluție civilizată și ar exista o soluție moldovenească. Adică, prima: mie mi se pare absolut firească o cerere de demisie a guvernului. Eu nu spun acum ce se va întâmpla, pentru că a fost un guvern care a avut un program exact până acum, până la alegerile prezidențiale, un guvern format în proporție de 90 la sută din consilierii fostului președinte, în mod normal ei ar trebui, cel puțin, să vină în parlamentul care deja nu mai are majoritatea care i-a votat...”

Europa Liberă: Igor Dodon nu a întârziat să spună că Partidul Socialiștilor ar fi gata să sprijine un eventual cabinet de miniștri propus de Maia Sandu, deși tot el consideră că actualul executiv, condus de Ion Chicu, ar trebui să-și continue activitatea.

Mircea V. Ciobanu: „Pe noi totuși ar trebui să ne intereseze nu ceea ce declară, că el, fiind președinte cu toate puterile, nu prea contau declarațiile lui, dar eu mă refer acum la un guvern în exercițiu. Deci, nu este guvernul care a picat, este guvernul care ar trebui, cel puțin, să-și ceară în parlament un vot de încredere, să-și testeze dacă el este cel, nu pentru că îmi place mie, pentru că este voința poporului exprimată în alegerea președintelui. Deci, alegerea poporului Republicii Moldova - iată, o spun și eu foarte grav -, în cazul de față, la alegerile prezidențiale, deja nu mai coincide nu cea de patru ani în urmă, dar nici cu cea de un an în urmă. Înseamnă că se schimbă ceva pe scena politică și ar trebui să țină cont politicienii de aceste schimbări și tendințe din societate.”

Europa Liberă: Dar Igor Dodon de ce și-ar fi schimbat așa brusc macazul, spunând că deputații socialiști sunt gata să susțină un eventual guvern propus de Maia Sandu?

Mircea V. Ciobanu: „Cam de fiecare dată când Igor Dodon declară ceva, eu mă gândesc care ar fi podleanka pe care vrea s-o facă el, care ar fi planul lui ascuns, pentru că azi avem un prim-ministru pe nume Ion Chicu, dar este guvernul lui Dodon. Și atunci, primul lucru pe care ar trebui el să-l facă drept dovadă că este sincer, este chiar să ceară acestui guvern să-și depună mandatul. Și atunci, discutăm despre variantele care ar fi posibile, pentru că este foarte important, este esențial, după mine, chiar și acest vot care ar putea să-l obțină, un vot de încredere. Dar trebuie să se limpezească această situație, ca să-și asume responsabilitatea cei care vor susține acest guvern care continuă să lucreze deja neavând majoritatea. În toată lumea bună, când s-a pierdut această majoritate, guvernul își dă demisia, demisia de onoare, chiar dacă a doua zi tot el poate fi votat. Nu e o problemă, dar este o situație foarte dubioasă. Și încă ceva, demisia guvernului, nu declarațiile lui Igor Dodon, ar fi ceea ce ar scoate cu adevărat tensiunea de pe scena politică și din societate, adică noul președinte ar putea guverna eficient doar împreună cu un guvern proeuropean. Aici haideți să vedem dacă chiar toată lumea ar vrea să-l susțină.”

Europa Liberă: Printre prioritățile Maiei Sandu, enunțate chiar de ea, e și nevoia consolidării societății atât de dezbinate. Ea spunea că, mai mult ca oricând, Republica Moldova are nevoie de solidaritate socială pentru rezolvarea multor probleme complicate. Va putea ea să devină președintele tuturor?

Mircea V. Ciobanu: „Vedeți, iaca, aici, poate încoace ar trebui să înclinăm, nu ce trebuie să facă Maia Sandu, dar ce ar trebui să facem și noi. Pentru că este nevoie, și ea va avea nevoie de o susținere din interior, cea la care face referință ea întotdeauna, că acești 1.600.000 de oameni contează, trebuie să conteze în politica Republicii Moldova, căci va trebui să aibă această susține a societății, nu doar ea trebuie să unească, ci societatea să vrea să se unească. Și, bineînțeles, din exterior, de la care avem toate semnele bune, deci de la partenerii de dezvoltare. Numai că eu v-am spus despre soluția, să zicem, ideală, care ar fi trebuit să se întâmple, doar că la noi va fi cealaltă, moldovenească. Eu îi zic acum „marșul de la sud al lui Igor Dodon”, care are în intenție ideea continuării războiului, un fel de: „noi nu ne predăm, bem 50 de grame și continuăm lupta”. Este mai important decât ceea ce declară el acum despre o posibilă susținere a unui guvern. Guvernul chiar nu are gând să plece, deși și-a epuizat toate resursele - și morale, și tehnice, și planul de activitate. Parlamentul are o majoritate de taină, care va lupta și el ca partizanii împreună cu Dodon și cu ceilalți care vor face să deraieze trenurile care duc spre Europa sau din Europa. Și în aceste condiții, sigur că marja de manevră a Maiei Sandu va fi mai mică. Putem să presupunem că, totuși, vor fi alegeri anticipate. Nu cred că vor fi atât de devreme, se vor opune pe cât posibil, până când vor muri de moarte naturală... Nu știu. În cel mai bun caz, eu văd parlamentarele anticipate, poate, la toamna viitoare.”

Europa Liberă: Asta spune și PSRM, că socialiștii pledează pentru alegeri parlamentare anticipate, dar că, în viziunea lor, ar fi optim dacă ele s-ar petrece în toamna anului viitor. Mai devreme și Igor Dodon a declarat că anticipatele ar trebui să aibă loc în octombrie-noiembrie în toamna anului viitor.

Mircea V. Ciobanu: „Da... Dar, dna Ursu, de fapt, ce am vrut eu să spun? Dacă în timpul cel mai apropiat ar avea loc niște alegeri, valul acesta s-ar păstra, adică cel care a votat pentru Maia Sandu și pentru orientarea aceasta atât de evidentă proeuropeană, deci cu toate, să zic așa, ramificațiile - fiecare în felul lui vede această integrare. Dar s-ar putea întâmpla ca lucrurile acestea să nu se păstreze. Deci contează foarte mult să nu mizeze nici echipa Maiei Sandu și toți susținătorii ei, nici ea să nu mizeze pe un blitz teig, așa cum s-a întâmplat anul trecut, deci cu un plan de scurtă durată, punem repede niște procurori buni și cu asta am rezolvat prima etapă a problemei. Să-și facă un plan de lungă durată, pentru că în cazul în care aceste alegeri vor fi mai târziu, va fi foarte important și care este starea în societate...”

Europa Liberă: ...și ce succese livrează.

Cred că nu poți să pui la îndoială faptul că lumea vrea schimbare

Mircea V. Ciobanu: „Da, și ce va reuși în timpul acesta foarte scurt, încordat, cu această opoziție, cu această luptă de partizani despre care spuneam eu, în aceste condiții și cu spațiul de manevră foarte mic pe care i-l dă Constituția, ce va reuși să facă Maia Sandu, astfel încât să păstreze această dorință și speranță, dacă vreți, a oamenilor că lucrurile să se schimbe. Pentru că cred că nu poți să pui la îndoială faptul că lumea vrea schimbare. Dacă l-ai întreba pe Dodon, și el ar spune că vrea schimbare, că țin minte că era chiar și o lozincă și lumea se întreba: „Oare despre ce schimbare vorbește el?”, că parcă spunea și el că vrea o schimbare în mai bine. În cazul de față, ar trebui înseamnă că să mizăm pe această stare de lucruri și să o susținem, dar să o susținem în măsura în care este necesar și în măsura în care suntem solicitați. Eu sunt dispus să ofer sfaturi doar celui care mi le cere.”

Europa Liberă: Și care le aude...

Mircea V. Ciobanu: „Și care le aude, și care crede chiar că contează opinia mea.”

** *

Opinia scriitorului și comentatorului politic Mircea V. Ciobanu. „Victoria Maiei Sandu în alegerile prezidențiale demonstrează maturitatea cetățenilor moldoveni care își doresc un viitor prosper”, a declarat Europei Libere Liliana Palihovici, care, după 10 ani de activitate politică, a inițiat Academia de Liderism pentru Femei „Women 4 Leadership”. Liliana Palihovici, care a fost deputată și vicepreședintă a parlamentului, se arată convinsă că victoria Maiei Sandu este un început încurajator pentru o adevărată schimbare.

Liliana Palihovici: „Eu cred că rezultatul se datorează nu atât schimbării peste noapte a mentalității societății, care pe loc a început să creadă în capacitatea unei femei de a fi un bun conducător, dar eu cred că rezultatul acesta se datorează și schimbărilor care s-au produs în timp în urma campaniilor de informare, a explicației de ce femeia trebuie tratată și văzută ca partener egal cu bărbatul în procesele de dezvoltare. Aceasta este o parte a contribuției, dar, în același rând, Maia Sandu a fost votată nu doar de femeile care susțin cauza, dar și de bărbații care consideră femeia partener egal în procesele de dezvoltare și demnă de a fi conducător, dar și de partea cealaltă de societate sau de alegători care poate încă mai au anumite rezerve referitoare la egalitatea între femei și bărbați, dar au fost supărați de alte mesaje, cum ar fi, spre exemplu, că o parte din cetățenii țării nu sunt la fel ca și ceilalți, mă refer la diaspora, că nu este...”

Europa Liberă: „Electoratul paralel”, că așa a fost numit de Igor Dodon.

Liliana Palihovici: „Sigur că a fost numit „electoratul paralel”, dar care are o atât de mare contribuție în dezvoltarea Republicii Moldova și în existența ei. A fost votată și de cei care au fost supărați de mesajul misogin adresat candidatei femeie în care se făcea referință la diferite aspecte: că nu are familie, că nu are copii... Fiecare om este în drept să decidă cum își construiește viața, cum trăiește, nimeni nu poate să știe toată istoria altuia, dar și nu are dreptul nimeni să judece un candidat ținând cont de astfel de criterii. Analiza candidatului/candidatei se face strict în baza programelor electorale, principiilor promovate de acel candidat, experienței care stă în spatele candidatului și este timpul când, de fapt, oamenii ar trebui să calculeze și să analizeze care este echilibrul dintre promisiuni și realizări pe parcursul experienței profesionale a persoanei.”

Europa Liberă: Și după această victorie pe care a obținut-o detașat Maia Sandu în fața lui Igor Dodon urmează exercitarea mandatului. Ce așteptări trebuie să aibă cetățenii și de ce insist să aflu răspuns la această întrebare? Pentru că deseori electoratul spune că investește mari așteptări, ca după asta să trăiască marea dezamăgire.

Liliana Palihovici: „Mare dezamăgire se întâmplă atunci când tu aștepți că cineva are să facă tot și, uite, ție o să-ți pună pe farfurioară lucrurile gata făcute. Nu se întâmplă așa nicăieri și chiar dacă analizezi, să facem așa o paralelă în viața unei comunități, a unei familii - nu se mișcă lucrurile până nu pui și tu mâna. Deci, pentru a nu avea o dezamăgire mare, fiecare trebuie să se implice, să fie activ și să vină cu partea lui de contribuție. Când vorbim de partea lui de contribuție pe care ar aduce-o fiecare cetățean? Spre exemplu, în comunitatea ta, atunci când ai o alegere să gândești echilibrat, corect și să înțelegi că prin votul tău tu contribui, de fapt, la atingerea unei promisiuni mari sau la eșecul acelei promisiuni. Dacă promite președintele țării că va duce o campanie anticorupție, păi nu o poate duce doar un om și fiecare om în parte, nu da mită și nu ești parte a acelui proces, reacționează, nu rămâne indiferent atunci când ești martor la așa o situație sau când vorbim despre...”

Europa Liberă: Dar se iau în calcul și anumite atitudini ostile din partea unor instituții care nu neapărat o să facă ceea ce se cere de la președinție?

Liliana Palihovici: „Deci, din punctul meu de vedere, succesul viitoarei președinte sau președintei alese depinde de fiecare din cetățenii acestei țări. Eu tare îmi doresc ca acel entuziasm cu care a mers lumea la alegeri și a votat să nu scadă și lumea să fie la fel de dedicată și implicată și în ceea ce înseamnă schimbarea în continuare.”

Europa Liberă: O schimbare până la capăt înseamnă ca să se declanșeze alegeri parlamentare anticipate, ca acest guvern să-și depună mandatul sau să fie demis și lucrurile se țin lanț...

Liliana Palihovici: „Păi la fiecare din etapele acestea cetățeanul își are rolul lui și implicarea lui pentru a contribui la această schimbare. Eu nu știu dacă următoarele alegeri parlamentare vor fi ordinare sau vor fi anticipate, dar ceea ce trebuie să facă cetățeanul este să ceară celor care dețin astăzi pâinea și cuțitul să facă ceea ce au promis în campaniile electorale, să redreseze situația social-economică în țară. La etapa dată, ținând cont de ceea ce se întâmplă în perioada pandemică, nu avem altă șansă decât să venim cu acțiuni foarte concrete de susținere a businessului mic și mijlociu, să încurajeze lumea să rămână aici, să muncească și să plătească taxe și, în felul acesta, să genereze venituri și să dezvolte sectorul social. Deci, acestea se întâmplă doar printr-o implicare activă a cetățeanului, printr-o monitorizare strictă a ceea ce face guvernantul. Un singur om, cum ar fi președintele, el are instrumente, dar instrumentele astea au nevoie de susținere. Și atunci când poți să te aștepți că o parte din instituții ar bloca anumite procese, atunci rămâne cetățeanul.”

Europa Liberă: Dvs. ați fost ales al poporului, ați fost și vicepreședintă a legislativului. Forma de guvernare în Republica Moldova ar rămâne a fi cea parlamentară, atribuțiile președintelui sunt foarte clar stipulate de Constituție, dar oricum lumea așteaptă o relație frumoasă între președinție și parlament, și guvern, și alte entități.

Liliana Palihovici: „O relație frumoasă între președinție, guvern și parlament ar însemna una de colaborare care ar aduce roade în implementare diferitelor reforme și programe. În ultimii ani, dar, de fapt, întreaga perioadă a istoriei Republicii Moldova a fost caracterizată mai mult de perioade de bătălii politice între aceste trei instituții, care nu au venit în interesul societății și, de fapt, este un exercițiu democratic pe care, uneori, unii îl înțeleg altfel, și nu întotdeauna cei care l-au apreciat și l-au înțeles altfel au fost penalizați de către societate.”

Europa Liberă: Dar acest rol de împăciuitor, de mediator...

Liliana Palihovici: „...Nu trebuie să-i împace pe toți, fiindcă fiecare are viziunea lui de dezvoltare, dar el trebuie să găsească modalitatea de a uni toate forțele politice pentru un anumit scop, nu politic, dar un scop de dezvoltare a țării, de asigurare a bunăstării. Dacă este să vorbim care este perspectiva de lungă durată de dezvoltare economică a Republicii Moldova, aici ar trebui să se discute...”

Europa Liberă: În general, se zice că nu ar exista un proiect de țară...

Liliana Palihovici: „Așa se creează impresia acum.”

Europa Liberă: Și dacă lipsește acest proiect de țară, atunci cineva trebuie să și-l asume, să-l elaboreze?

Liliana Palihovici: „Da, sigur! Eu îmi pun speranța că președinta aleasă, Maia Sandu, va veni cu astfel de inițiative care să unească societatea. Eu am urmărit mesajele ei și apreciez faptul că ea nici nu a fost promotoarea mesajelor de segregare a societății, dar acum sunt de unitate, foarte mult le apreciez.”

Europa Liberă: Pe parcursul acestor trei decenii s-a spus că este foarte greu ca un politician să ajungă să fie președintele tuturor, pentru că dezbinarea a fost vădită.

Liliana Palihovici: „Dna Ursu, dacă urmărim care au fost mesajele de dezbinare a societății promovate, atunci când unii politicieni doreau să sustragă atenția de la problemele grave ale economiei care trebuiau soluționate, pe care societatea aștepta să fie discutate, se întorcea de fiecare dată la: vorbim româna sau se numește altfel limba, ce istorie avem; de fiecare dată se puneau în atenția societății alte probleme.”

Europa Liberă: Problema identitară a fost mereu actuală. Iată, de exemplu, și acum fracțiunea socialistă insistă pe un statut care trebuie să-i fie oferit limbii ruse.

Liliana Palihovici: „Nu este prima dată în istoria parlamentară când s-a discutat acest subiect și eu sper că parlamentul va avea suficientă inteligență și înțelegere a acestui subiect și că ar trebui să păstreze lucrurile așa cum sunt și să se concentreze pe subiecte cu adevărat super-importante la acest moment: dezvoltarea economică a Republicii Moldova. Oamenii așteaptă salarii, cei care și-au pierdut locul de muncă în perioada pandemică așteaptă să-și găsească un loc de muncă și să aibă un venit. Toate partidele politice au promis pensii mai mari. De unde vor veni pensiile acestea dacă nu este dezvoltare economică și nu este creștere de salarii?”

Europa Liberă: Geopolitica ar putea să continue să scindeze societatea?

Liliana Palihovici: „Mesajul geopolitic scindează societatea în funcție de cum politicienii o promovează. Dacă spui că, de fapt, Republica Moldova trebuie să promoveze o politică externă echilibrată, de parteneri egali și cu Rusia, și cu alte țări, atunci care ar fi supărarea unei părți a societății? Nimeni nu s-ar supăra, ar zice: da, corect este, trebuie să avem relații economice, politice și cu Rusia, corecte și cu respectul reciproc și a integrității teritoriale, și a relațiilor economice. Republica Moldova a avut doar de câștigat în urma semnării Acordului de Asociere și de Liber Schimb. Republica Moldova a sporit exporturile de producție pe teritoriul Uniunii Europene atunci când Moldova, practic, nu avea piață de desfacere pentru produsele ei. Deci, mesajul că Uniunea Europeană este dușmanul Republicii Moldova nu are cum să prindă! Numai în cazul când anumiți politicieni care urmăresc scindarea societății pe motiv geopolitic manipulează și transmit publicului mesaje, date și cifre eronate. Iar aici trebuie societatea civilă să fie mai activă și să pedepsească, să dezmintă toate aceste lucruri. Eu observ deja schimbare în mentalitatea electoratului moldovenesc și pentru prima dată în istoria Republicii Moldova societatea a ieșit mai unită după alegeri decât a fost înainte. De obicei, după alegeri nu vorbeau părinții cu copiii, frații între ei etc. Aici noi am observat o altă reacție și eu dau partea leului în acest lucru mesajului pe care l-a avut Maia Sandu în calitate de candidată.”

Europa Liberă: Victoria Maiei Sandu ar putea să însemne că vor prinde la curaj femeile să se implice mai activ în viața social-politică a țării?

Liliana Palihovici: „Îmi pun mari speranțe în aceasta și, de fapt, alegerile prezidențiale de anul acesta au fost un fel de oglindă a ce s-a întâmplat în alegerile locale din 2019 vizavi de femeile candidate. Peste tot unde existau femei candidate cu șanse mari de a fi în turul doi sau de a lua mandatul de primar din primul tur al alegerilor, ele erau ținta atacurilor, mesajelor misogine, clevetirilor pe motive personale, de viață de familie, de copii, de educație, ceea ce nu se întâmpla în cazul cu candidații bărbați. Și aceasta demonstrează, cu regret, că încă partidele politice nu și-au schimbat comportamentele lor și sper că asta nu este la nivel de politică a partidelor politice, dar nu au lucrat suficient cu membrii lor de partid ca să contribuie la educarea lor și la explicarea că, de fapt, trăim într-o societate în care și femeia, și bărbatul trebuie să aibă aceleași oportunități de a se implica în creșterea copilului, de a se implica în viața politică ș.a.m.d.”

Europa Liberă: Există Legea egalității șanselor...

Liliana Palihovici: „Există, dar înțelegerea este foarte diferită.”

Europa Liberă: Exact! Pe hârtie e scris frumos, în realitate lucrurile arătau altceva, deși chiar partidele erau obligate să respecte o proporție de a include femeile pe listele formațiunilor politice.

Liliana Palihovici: „Ele și sunt astăzi în Codul Electoral. Da, avem în Codul Electoral astăzi obligativitatea aplicării cotei de gen de 40 la sută din lista candidaților pentru toate alegerile parlamentare. Această prevedere a influențat într-o mare măsură prezența femeilor pe listele de candidați pentru alegerile locale din 2019, dar rezultatul final nu a fost influențat, fiindcă există un element interpretativ al legii, deci se pune obligativitatea respectării cotei de gen atunci când înregistrezi partidul în campania electorală. Dar, ce se întâmplă? Știți că partidele au dreptul să modifice lista mai aproape de ziua alegerilor...”

Europa Liberă: Pe ultima sută de metri...

Cu demnitate trebuie să răspunzi la aceste atacuri și să te plasezi mai sus de toate aceste mesaje misogine

Liliana Palihovici: „Pe ultima sută de metri, și acolo nu se vorbește nimic despre păstrarea cotei de gen și iată acolo mai multe partide au pus în aplicare această scăpare a legiuitorului și ne-am pomenit cu faptul că, chiar dacă la începutul campaniei electorale listele respectau cota de gen, și plasarea pe lista electorală nu a fost reflectată în rezultatul alegerilor în măsura în care noi ne-am dorit acest lucru. Dar eu sunt optimistă și sper că pas cu pas vom ajunge și acolo, iar încrederea femeilor cred că va crește. Marea majoritate a femeilor când refuzau sau la jumătate de campanie electorală abandonau pur și simplu cursa din cauza că nu mai suportau mizeria care se turna pe ele, eu cred că această campanie dusă de Maia Sandu va fi pentru multe un model că, da, ești valoroasă și te atacă, dar tu cu demnitate trebuie să răspunzi la aceste atacuri și să te plasezi mai sus de toate aceste mesaje misogine, și pentru asta vei fi apreciată, inclusiv de către alegători.”

Europa Liberă: Buturuga mică răstoarnă carul mare...

Liliana Palihovici: „Sigur că!”