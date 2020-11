Nicolae Negru: „Nu trebuie Dodon s-o transforme pe Maia Sandu într-o mămucă a națiunii ”

Președintele în exercițiu, Igor Dodon, este gata să cedeze guvernarea noului președinte ales, Maia Sandu, sugerând că nu va fi niciun fel de blocaj din partea sa, dar spune că executivul condus de Ion Chicu nu-și va da demisia, mai ales în plină criză pandemică, fără un buget de stat pentru anul viitor adoptat în parlament. Haos și derută domnește în capul lui, așa comentează analistul și editorialistul Nicolae Negru ultima declarație a lui Igor Dodon.

Nicolae Negru: „Primul semnal e haosul, e deruta care domnește în capul lui Dodon, pentru că acum câteva zile zicea cu totul altfel, că actualul guvern rămâne în picioare, că trebuie sprijinit, că alegerile parlamentare anticipate vor fi organizate la toamna viitoare, prin octombrie. Nu asta spunea el? Au trecut câteva zile și de acum spune altceva. Dar, în al doilea rând, eu cred că e o mișcare electorală, el se gândește la alegerile parlamentare anticipate și se teme de răspunderea care îi revine în procesul guvernării. Fiindcă nu a guvernat prea strălucit nici pandemia, nu administrat-o în acțiunile antipandemie, anticovid, și nici din punct de vedere economic nu a strălucit, nu a ajutat businessul, nici mic, nici mijlociu, poate doar pe cel mare, într-un fel, l-a corcolit. Și prin această mișcare el vrea să pună tot dezastrul pe care l-a creat, tot răul pe care l-a făcut el, toate insuccesele partidului socialiștilor, ale guvernării, deci, a guvernului Chicu, vrea să le pună pe umerii Maiei Sandu. E un fel de șmecherie, e o stratagemă, aceasta, foarte primitivă, la drept vorbind.”

Europa Liberă: Reprezentanții partidului Maiei sandu au venit deja cu o reacție și au spus că pe moment de la Igor Dodon s-ar cere un singur lucru, să asigure transferul de putere și să spună adio cu guvernul lui Ion Chicu.

Nicolae Negru: „În fond, asta e, fiindcă cetățenii R. Moldova și-au spus cuvântul, în privința așa-zisei politici externe echilibrate, și în privința modului cum s-a comportat Dodon în pandemie, și în privința, în primul rând a kuliokului, pe care l-a luat de la Plahotniuc, sau mai bine zis a kulioacelor, pe care le-a purtat Dodon de la Plahotniuc. Și, da, Dodon ar trebui să plece, nici măcar nu ar trebui să se întoarcă la Partidul Socialiștilor, fiindcă o să-l tragă la fund, acest partid. Și dacă ar fi partid în adevăratul sens al cuvântului, sigur că PSRM nu și-ar dori ca Dodon să se întoarcă în fruntea partidului. Dar, iarăși, e corect acuma să fie format bugetul, ar fi o greșeală dacă această guvernare ar fi stopată în momentul cel mai important, formarea bugetului pentru 2021, a politicii fiscal-bugetare, sunt lucruri de discutat. Am avut un deficit bugetar record anul acesta. Cum se va forma bugetul pe anul viitor? Lucrurile astea desigur că nu pot fi lăsate la mijloc de proces, la mijlocul drumului și hai să pornim la facerea unui nou guvern.”

Europa Liberă: Dar de ce nu admiteți că ar fi și o dorință autentică din partea lui Igor dodon de a lucra, de a conlucra, cu bună credință, cu maia sandu și cu deputații din parlament?

Dodon ar trebui să se tempereze... e prea înfierbântat acuma

Nicolae Negru: „Eu mă mir că el își schimbă de-atâtea ori punctele de vedere. Dacă omul trage niște concluzii, a încheiat o perioadă foarte complicată, acum trebuie să se gândească puțin, să tragă această linie, să vadă ce face mai departe. El, pur și simplu, se aruncă ba într-o parte, ba în alta, ba cauză de fraudare a alegerilor, ba vine cu inițiative de destabilizare a situației, că astfel numai pot fi privite aceste inițiative, legate de limba rusă, de redeschiderea ușii pentru propaganda rus, ș.a.m.d. Deci, el ar trebui să se tempereze, să zicem așa, e prea înfierbântat acuma.”

Europa Liberă: Dar Maia Sandu va trebui să dialogheze și cu deputații socialiști din parlament și cu alte partide, pentru că, oricum, dacă ne uităm la Constituție, Maia Sandu ar trebui să fie un mediator și ar trebui să găsească un compromis, un consens, pe marginea celor mai arzătoare probleme cu care se confruntă cetățenii.

Nicolae Negru: „Cu siguranță așa e, asta spune Constituția, totuși avem o republică parlamentară. Ea este un mediator, desigur, dar nu ea va guverna. Dodon pune lucrurile în așa fel, încât ea, Maia Sandu, va guverna de acum înainte cu sprijinul lui Dodon și el e dispus să-i acorde orice sprijin și-ar dori el. Lucrurile nu stau chiar așa. Repet, suntem republică parlamentară, trebuie format un guvern, evident, cu implicarea președintelui R. Moldova, el are un rol în formarea noului guvern, așa cum este trasat de Constituția R. Moldova. Nu trebuie Dodon s-o transforme pe Maia Sandu într-o mămucă a națiunii. Așa cum era, cum se vedea el, un tătuc, așa acum vrea să facă din Maia Sandu o mămucă. Maia Sandu are în fața ei Constituția și știe ce trebuie, ce poate și ce nu poate să facă. Nu e nevoie de Dodon, el nu are astâmpăr! Să se astâmpere! Maia Sandu nu are nevoie de sfaturile lui! ”

Europa Liberă: Au venit și reacții de la Bruxelles, doi europarlamentari români, Siegfried Mureșan și Dragoș Tudorache, se arată sceptici față de acest sprijin anunțat de Igor Dodon față de noul executiv, eventual și chiar dacă-l propune Maia Sandu, și Siegfried Mureșan spunea că că ar fi un dialog toxic dintre Maia Sandu și Igor Dodon.

Nicolae Negru: „Bine, dar se vede de la bun început, Maia Sandu se uită într-o direcție și Igor Dodon se uită în altă direcție. Dodon este acum obsedat de salvarea partidului său, de recâștigarea, să spunem așa, a simpatiei electoratului vorbitor de limbă rusă și face tot posibilul, vine cu inițiative, unele, să zicem așa, cu totul exotice, inițiative destabilizatoare pentru R. Moldova. Și în aceste condiții nu se poate pretinde partener al Maiei Sandu. Ceea de ce are nevoie dna Sandu e ca Dodon să nu încurce. Dar mă tem că el o să-i încurce în continuare, mă tem că i-a rămas prea multă energie, n-a folosit-o, el era setat încă pe patru ani de guvernare, și acuma această toată energie el o pune în serviciul, ca și cum, al Maiei Sandu! Maia Sandu, încă o dată repet, nu are nevoie de serviciile lui, are nevoie ca Dodon să se comporte ca un politician civilizat, democrat, ca un politician care ține la interesele R. Moldova mai mult decât la propriile interese. R.Moldova, pentru Dodon și pentru partidul său, este Dodon, dar R.Moldova nu este Dodon! Și Dodon ar face bine dacă s-ar retrage acum, fiindcă el este compromis și ceea ce face el compromite numai R. Moldova!”

Europa Liberă: Dar va reuși Maia Sandu să reziste acestor piedici, impedimente, capcane, pe care ar putea să le întindă socialiștii și Igor Dodon?

Nicolae Negru: „Aici e o problemă, desigur, pentru că, așa cum se vedea până nu demult, exista o alianță neformală, să zicem, între Șor și Dodon, și Plahotniuc, între deputații care-i reprezentau pe Șor și Plahotniuc. Acuma, parcă, ei declară că nu vor face nicio alianță cu Dodon. Vom vedea, dar nu este exclus că această alianță să rămână încă în vigoare și, da, poate crea foarte mari probleme, inclusiv cu alegerile anticipate. Fiindcă eu nu cred în sinceritatea lui Dodon, când el zice că partidul său e dispus să meargă la alegeri anticipate. Acuma situația s-a schimbat. El și până la alegerile prezidențiale nu voia să organizeze alegeri anticipate, iar acuma – nici atâta! Acuma când, cum spuneam mai înainte, simpatiile unui segment electoral s-au îndepărtat de Partidul Socialiștilor, de Dodon, acuma, când el a suferit înfrângere, o înfrângere zdrobitoare, o înfrângere convingătoare, și rezultatul alegerilor anticipate ar putea să nu fie plăcut pentru socialiști și pentru Dodon. De aceea, da, el va pune piedici, dacă va putea, dar asta va depinde și de Șor, și de Plahotniuc.”