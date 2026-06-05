Camioane-zebră: de ce folosește Rusia camuflajul „Dazzle” în Ucraina

Vehiculele militare ruse au început să fie vopsite în modele grafice contrastante - dungi negre şi albe, spirale, forme haotice - amintind de camuflajul „Dazzle” din Primul Război Mondial. Nu e un capriciu estetic. Este un răspuns la o amenințare concretă: dronele kamikaze ucrainene echipate cu sisteme de recunoaștere bazate pe inteligență artificială (AI). Astfel, războiul în Ucraina trece la o nouă etapă, semănând cu un joc de-a ascunselea, purtat cu pensule și algoritmi. Experții spun că vehiculele militare ruse sunt vopsite cu dungi stridente pentru a deruta sistemele AI ale dronelor lansate de Ucraina. Tactica de „mascare” a declanșat un adevărat joc de-a ascunselea pe șoselele de pe teritoriul ucrainean aflat sub ocupație rusă. Imaginile au apărut în spațiul public în ultimele zile, pe fondul intensificării campaniei ucrainene de lovituri la distanță medie. Împotriva echipamentelor logistice ruse aflate până la 200 de kilometri de linia frontului, Ucraina folosește drone kamikaze – inclusiv pe cele americane de tip Hornet, care costă în jur de 6.000 de dolari bucata. Dronele atacă șoselele folosite atât de vehicule militare cât și de cele civile.

Logica din spatele camuflajului-zebră ține de felul în care funcționează AI-ul de detectare. Geert De Cubber, specialist în sisteme autonome la Academia Militară din Belgia, afirmă că sistemele militare de inteligență artificială sunt antrenate cu imagini ale unor ținte ușor de recunoscut înainte de a fi trimise pe câmpul de luptă. „Algoritmul este alimentat cu un număr foarte mare de imagini etichetate, iar acesta va învăța singur cum să asocieze caracteristicile imaginii – precum culorile, modelele, texturile și nuanțele – cu etichetele”, a declarat el pentru RFE/RL. În cazul Ucrainei, culorile verde-militar și simbolul „Z" asociat invaziei sunt exact tipul de indicii vizuale pe care aceste sisteme le identifică. Astfel, modelele cu dungi alb-negre care au început să apară în ultimele zile și pe camioane sunt menite să inducă în eroare anumite sisteme optice de detectare. „Dacă aceste modele nu se regăsesc în baza de date [a dronei], ele vor afecta cu siguranță eficiența lor”, spune Cubber. În aplicațiile militare, opțiunile de ghidare ale inteligenței artificiale trebuie să rămână însă strict limitate. „Dacă elaborați algoritmul pe autobuze militare, nu ați dori, probabil, ca acesta să extindă capacitatea lor de detectare și asupra autobuzelor școlare”, subliniază expertul.

Todd E. Humphreys, expert în domeniul aerospațial și inteligență artificială de la Universitatea din Texas, este de acord că tactica poate fi mai eficientă decât pare la prima vedere. Un vehicul astfel vopsit iese din tiparele pe care AI-ul le recunoaște - practic, nu mai seamănă cu ceea ce a văzut în antrenament, susține expertul. Problema este că efectul e temporar. „Oamenii observă imediat camuflajul. În schimb, clasificatorul AI ar trebui „reeducat” cu mii de imagini noi - după care modelul de camuflaj ar putea fi schimbat din nou (de inamic) și ciclul ar trebui luat de la capăt”, explică Humphreys.

Faptul că această evoluție este deja în curs o arată imaginile recente: unele camioane au renunțat la dungile clasice de „zebră” (care puteau fi văzute pe rețelele de socializare) în favoarea unor spirale în alb-negru. Un reprezentant al Brave1, inițiativa ucraineană care stă la baza multor inovații pe câmpul de luptă din Ucraina, a declarat pentru RFE/RL că trupele ruse „testează în permanență noi mijloace de camuflaj, iar noi ne adaptăm la rândul nostru în mod constant pentru a asigura eficiența operațiunilor militare”, adăugând că „nu va comenta detalii concrete”. Unii experți presupun că drona Hornet, utilizată de Ucraina, este capabilă să identifice și să lovească ținte în mod complet autonom. Reprezentantul Brave1 afirmă însă că atacurile cu drone „sunt întotdeauna autorizate de un om”, adăugând că „AI poate ajuta în anumite etape ale procesului, dar omul este în cele din urmă cel care ia decizia finală”.

Ucraina utilizează încă din primăvară drone de atac Hornet fabricare în SUA. Conform datelor disponibile, prețul unui astfel de aparat este de cca 6.000 de dolari. Dronele din polistiren par să asigure o succesiune de atac de tip „alege și uită”. Acesta permite unui operator uman să selecteze o țintă anume (posibil, marcată de AI) ca apoi drona să fie lansată în atac. O astfel de posibilitate ar putea permite unui singur operator să controleze simultan mai multe drone, în timp ce acestea caută ținte. Nu este prima dată când Rusia folosește tehnici de camuflare în cadrul războiului împotriva Ucrainei. În 2023, imagini cu avioane strategice ruse acoperite cu anvelope pe aripi au uluit atunci mai mulți observatori. Ulterior, Schuyler Moore, directorul tehnologic al Comandamentului Central al SUA la acea vreme, a adus în discuție subiectul dat în cadrul unei dezbateri privind ajutorul AI în identificarea țintelor, prezentându-l drept exemplu de camuflaj „clasic, dar neclasificat”. „Când un avion are cauciucuri auto pe aripi, sistemele de identificare AI au dificultăți în a-l recunoaște drept avion”, a explicat oficialul.