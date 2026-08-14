Caracatița sloturilor online din Moldova. Două platforme cu origini rusești concurează pe piața ilegală a pariurilor

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Astfel de mesaje – însoțite de regulă de imagini colorate și emoticonuri precum acesta 🎁– au inundat în ultimii ani rețelele sociale și site-urile din Republica Moldova în căutarea de amatori de păcănele și pariuri sportive.

Subiectul jocurilor de noroc a devenit de interes recent, după ce guvernul a anunțat taxarea cu 6% a depunerilor pe platformele legale din țară. Premierul Vasile Tofan a rostit, mirat, și o cifră: 10 miliarde de lei, bani pe care moldovenii i-ar cheltui anual pe acest tip de divertisment care poate crea dependență. Adică 2,5% din PIB sau de cinci ori bugetul pe un an al apărării.

Internetul nu are însă hotare și, în ultimii ani, în mediul online, mii de clone care te duc pe platformele unor jocuri de noroc au apărut în feedurile de pe social media sau pe site-urile accesate de cetățenii Republicii Moldova.

Nu mai puțin de 7.600 de astfel de domenii web se află pe o listă gestionată de Agenția Servicii Publice (ASP). Teoretic, accesul la ele este interzis. Practic – autoritățile recunosc că este imposibil să impună cu adevărat restricții care să nu poată fi ocolite foarte ușor.

Dintre aceste pagini web, 149 au domeniul Republicii Moldova (.md) și țintesc explicit publicul moldovean. Targetarea are loc în special pe rețelele sociale, unde Europa Liberă a identificat nenumărate reclame plătite pe platformele Meta, sau pe Telegram.

Online – aceste platforme pot fi accesate, teoretic, de oriunde. Fiscal – majoritatea sunt înregistrate în paradisuri fiscale precum Curaçao.

Nimeni nu știe, de fapt, câți moldoveni pariază pe aceste platforme sau ce sume se cheltuiesc.

Pânza de păianjen 1Win

1Win este o platformă globală de jocuri de noroc care oferă servicii de pariuri sportive online și jocuri de cazino. În spatele platformei se află două companii – una înregistrată în Curaçao și alta în Cipru.

O investigație a autorităților din Kazahstan leagă compania de patru persoane, toate date în urmărire internațională: rusul Serghei Cernih, ucraineanca Marina Iudina și doi cetățeni din Kazahstan – Pavel Nesterenko și Tursyn Musalieva.

Ei sunt învinuiți că ar fi organizat cazinoul online ilegal 1Win în Kazahstan, care oferea servicii de pariuri fără licență. Banii erau acceptați pe site fără autentificare, ceea ce permitea inclusiv minorilor să participe la jocuri de noroc.

Anchetatorii din Kazahstan le-au confiscat celor patru, la începutul anului 2026, bunuri în valoare de peste 850.000 de dolari.

Însă 1Win nu funcționează după regulile clasice din industria de gamblig – unde o companie licențiată are unul sau mai multe domenii web cunoscute și unde fiecare jucător este nevoit să treacă printr-un proces de autentificare pentru a demonstra că este major și are dreptul să joace „la aparate”.

Modelul de business al 1Win este pe bază de clone. Mai exact, platforma a împânzit internetul cu mii de domenii web ale căror nume nu te duc neapărat cu gândul la o platformă de jocuri de noroc.

Dintre cele 7.600 de pagini web de pe lista interzisă a ASP, în jur de o sută au în denumire, în diferite forme, sintagma „1win”. Iar dintre cele 139 de platforme care au domeniu .md – 33 duc direct sau indirect către aceeași platformă.

În cazul acestor site-ul înregistrate în R. Moldova, din denumirea domeniului n-ai zice că ai de-a face cu o platformă de jocuri de noroc. Unele au nume precum „invest găgăuzia”, „gara de nord” sau chiar „stop violența”. În realitate, când intri pe ele, ești redirecționat pe platforma 1Win sau pe o pagină web care o promovează.

Dintre cele câteva zeci de astfel de site-uri analizate de Europa Liberă se desprinde un tipar: clienți sunt momiți cu bonusuri de până la 500% din suma depusă pentru a juca; 1Win oferă mai multe metode de plată: carduri, portofele electronice și criptomonede. Taxa minimă de intrare în joc este de 100-200 de lei.

1win nu e singura platformă de acest fel pe care am identificat-o cercetând lista celor 7.600 de pagini web interzise din R. Moldova.

O altă platformă cu sute de clone este 1XBet, platformă lansată în 2007. Brandul operează prin diferite entități juridice, inclusiv din Curaçao.

Europa Liberă a identificat peste 600 de domenii web de pe lista interzisă a ASP care au în denumire „1X”; cele mai multe te redirecționează pe platforma 1XBet, unde se pot depune bani și juca la sloturi sau pariuri.

Casa de pariuri 1XBet a fost interzisă pe 7 septembrie 2022 în Ucraina, iar doi ani mai târziu, în 2024, autoritățile ucrainene au confiscat 1,8 miliarde de grivne (aproximativ 700 de milioane de lei) de la o societate care avea legături cu 1XBet.

Jurnaliștii site-ului ucrainean Informnapalm.org au aflat că proprietarii finali ai „1XBet” ar fi Roman Semiohin, Dmitri Kazorin și Serghei Karșkov, cel din urmă a decedat în 2023. Prima platformă de pariuri „1XBet” a fost creată de cei trei în orașul Breansk, Rusia.

1XBet este interzisă în mai multe țări: SUA, Marea Britanie, Australia, Franța, Spania, inclusiv în Republica Moldova.

Cât de mult contează interdicția?

Sute de clone 1Win sau 1XBet se află pe lista celor 7.600 de site-uri interzise a Agenției Servicii Publice (ASP).

După ce ASP completează această listă, o altă instituție a statului – Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații (ARCOM) – este responsabilă să solicite operatorilor de comunicații electronice (Moldtelecom, Orange sau Moldcell) să blocheze accesul cetățenilor la ele.

Unul dintre cei mai mari furnizori de internet din R. Moldova, Moldtelecom, recunoaște pentru Europa Liberă că, deși blochează accesul utilizatorilor la aceste site-urile, jucătorii găsesc soluții pentru a ocoli restricțiile.

Printre soluțiile enumerate de Moldtelecom: serviciile de VPN/Proxy, platformele concentratoare (care centralizează traficul de date de la mai multe terminale sau servere) sau utilizarea unor servicii DNS terțe.

„Aceste instrumente și platforme nu sunt, în sine, interzise și, în anumite situații, pot fi utilizate în scopuri legale”, spune Moldtelecom.

Compania de stat avertizează utilizatorii care recurg la asemenea metode că „trebuie să conștientizeze riscurile de securitate la care se expun”, pentru că există probabilitatea să fie afectați de „furtul de identitate, compromiterea datelor cu caracter personal sau a datelor bancare, precum și diverse forme de fraudă și escrocherie”.

Precedente există: în 2024, de pildă, în jur de 100 de milioane de conturi de pe platformele 1Win au fost compromise: hackerii au sustras numele utilizatorilor, adrese, numere de telefon sau chiar parole.

O altă instituție a statului moldovean – Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică (STISC) – are funcția de registrator național al domeniului .md, adică și pentru cele 149 de pagini web cu jocuri de noroc neautorizate din lista ASP, care funcționează cu domeniul moldovenesc.

Teoretic, STISC poate bloca toate cele 149 de pagini web cu jocuri de noroc. Nu o face, spun reprezentanții instituției pentru Europa Liberă, pentru că asta ar fi o măsură care „nu se aplică din oficiu prin simpla includere a unei pagini web în lista ASP”, ci este „necesară existența unui temei juridic distinct”.

ASP a confirmat pentru Europa Liberă că cele mai mari probleme cu care se confruntă este folosirea VPN sau DNS-urile alternative, care permit utilizatorilor să ocolească blocajele și să acceseze site-urile.

A doua provocare ține de migrarea rapidă a domeniilor, deoarece „proprietarii site-urilor creează instant pagini în oglindă sau subdomenii noi”, iar asta face ca paginile blocate să reapară sub altă adresă în câteva ore.

„Procesul de retragere sau suspendare definitivă a numelor de domeniu .md active de la registratori poate fi anevoios” și „necesită o coordonare juridică extinsă între ARCOM, Agenția Servicii Publice și registratorii de domenii”, mai spune ASP

Expert: veriga slabă și ce soluții sunt

Expertul în probleme de securitate Andrei Curăraru vorbește nu doar despre riscurile de securitate pe care accesarea acestor site-uri le implică, ci și de faptul că unele platforme pot refuza plata unor câștiguri sau retragerea de fonduri.

„Aceste site-uri au mii de clone și fac publicitate agresivă, pentru a atrage jucătorii pe platformele lor, iar soluția de blocare a unei liste nu este cea mai eficientă”, spune Andrei Curăraru.

Soluția pe care o propune expertul este un mecanism de „blocare dinamică”.

De exemplu, când ASP stabilește că mai multe domenii sunt clone ale aceleiași platforme, noile domenii să poată fi incluse rapid pe listă, fără ca statul „să reia practic procedura de la zero pentru fiecare adresă”.

Cu toate acestea, Curăraru spune că „mai lipsește o verigă” – publicitatea.

Dacă operatorul ilegal își poate cumpăra constant reclamă și muta utilizatorii de pe un domeniu nou pe altul, statul blochează permanent doar URL-uri.

O soluție legislativă mai eficientă, consideră Andrei Curăraru, ar fi ca notificarea ASP să producă efecte nu doar pentru furnizorii de internet (Moldtelecom, Orange, Moldcell etc), ci și pentru intermediarii care distribuie publicitatea, inclusiv pe marile platforme online de tip Google sau Meta.

Meta nu-și asumă responsabilitatea pentru publicitate

Prin Meta, compania care deține Facebook, WhatsApp și Instagram, sunt distribuite nenumărate postări care te ademenesc să te înregistrezi pe 1Win, 1XBet sau alte platforme ilegale în Moldova.

Meta spune în propriul regulament că reclamele care promovează jocurile de noroc și gamingul online sunt permise numai după ce un cont de publicitate a obținut autorizarea în acest sens.

Conform regulilor Meta, advertiserii nu trebuie să promoveze reclame cu jocuri de noroc dacă conținutul acestora nu este permis la nivel local într-o anumită țară.

În realitate, acest lucru nu se întâmplă.

Compania spune că „nu este responsabilă pentru modul în care conturile de publicitate autorizate respectă legile și reglementările locale privind jocurile de noroc”.

O investigație Reuters a scos la iveală că, în 2024, Meta a obținut 10% din veniturile sale anuale – adică 16 miliarde de dolari – din publicitate la escrocherii, produse interzise și cazinouri online.

În Republica Moldova singura entitate care gestionează jocurile de noroc – loteriile, pariurile sportive, sălile cu automate de joc – este Loteria Națională a Moldovei, care deține monopol de stat în acest domeniu.

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