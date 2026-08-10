Moldovenii cheltuie într-un an pe jocurile de noroc de cinci ori bugetul apărării. Loteria Națională și-a triplat profitul după pandemie

Premierul Vasile Tofan a introdus în proiectul politicii fiscale pentru anul 2027 o taxă de 6% pentru jocurile de noroc – o premieră pentru R. Moldova.

Prim-ministrul spune că a rămas surprins când a aflat că moldovenii cheltuie anual în jur de 10 miliarde de lei, adică aproximativ 2,5% din PIB, pe loterie, cazinou sau „păcănele”.

Cifrele consultate de Europa Liberă confirmă explozia interesului pentru jocurile de noroc.

După pandemie, compania care deține monopol în Moldova pe jocurile de noroc – Loteria Națională – a înregistrat o creștere spectaculoasă a veniturilor. Mai exact, o triplare – de la 4,5 miliarde de lei în 2021, la 13,2 miliarde de lei în 2025.

Pentru a înțelege mai bine cifrele: în 2025, cheltuielile Ministerul Apărării au fost puțin sub 2 miliarde de lei.

Cifra prezentată de premier nu cuprinde și banii cheltuiți pe platformele neautorizate. În lista autorităților moldovene sunt peste 7.000 de astfel de platforme ilegale, peste 100 fiind cu domeniu web de Republica Moldova (.md).

Din punct de vedere fiscal, majoritatea acestor platforme sunt înregistrate în paradisuri fiscale precum Curaçao.

Nimeni nu știe câți moldoveni pariază pe aceste platforme sau ce sume se cheltuiesc.

„Dependența nu alege naționalitatea, statutul sau vârsta”

Jocurile de noroc nu înseamnă doar bani, spun specialiștii în adicții consultați de Europa Liberă. Pot însemna și depresie, faliment, divorț sau chiar – în cazuri extreme – suicid.

Anastasia Sahatova de la Centrul de Reabilitare Fenix Rehab spune că dependența de jocurile de noroc este, în continuare, un subiect tabu în R. Moldova.

Mulți dintre cei care cad pradă acestui viciu evită să caute ajutor. Fie de rușine, fie că ajung într-un punct în care nu mai văd luminița de la capătul tunelului.

De cele mai multe ori, cei care caută ajutor sunt rudele dependenților, spune Anastasia Sahatova.

„Doar 15% dintre persoanele dependente de jocurile de noroc caută ajutor”. Experta explică: unii dependenți se înglodează uneori în datorii pe care nu le mai pot plăti și „din cauza depresiei se gândesc la suicid”.

„Statistica arată că 70% dintre cei care se sinucid sunt dependenți de jocurile de noroc”, menționează Sahatova.

Problema din spatele dependenței, spune specialista, este cauzată de „pierderea legăturii cu realitatea”.

„Când vede că a câștigat, la el în corp se schimbă biochimia, începe să aibă adrenalină, dopamină și serotonină. În acele momente se simte fericit. Dar când începe să piardă, se întoarce mereu la ideea că a câștigat cândva și înseamnă că va mai reuși”, precizează specialista de la Centrul de Reabilitare Fenix Rehab.

În 2025, datele Agenției Naționale pentru Sănătate Publică arată că în R. Moldova au fost înregistrate 258 de cazuri de suicid.

Majoritatea celor care au recurs la acest gest extrem au fost bărbații – 210.

Loteria Națională și-a triplat profitul în ultimii ani

Loteria Națională a Moldovei, controlată de stat, este singura entitate care gestionează jocurile de noroc – loteriile, pariurile sportive, sălile cu automate de joc. În acest domeniu, are monopol de stat.

Doar cazinourile fizice nu fac parte din monopolul de stat și au nevoie de licențiere pentru a activa.

Nu doar veniturile Loteriei s-au triplat în ultimii cinci ani, ci și profitul: de la 105 milioane de lei în 2021, la 290 de milioane de lei – în 2025. O creștere constantă, fără pierderi, în ultimii cinci ani.

Loteria Națională a ajuns astfel una dintre cele mai profitabile societăți de stat din R. Moldova. Cele 13,2 miliarde de lei venituri din 2025 înseamnă 3,7% din Produsul Intern Brut (PIB) al R. Moldova.

Europa Liberă a încercat să obțină un punct de vedere de la directorul Loteriei Naționale a Moldovei, Vadim Dermenji, despre motivele pentru care moldovenii cheltuie atât de mulți bani pe jocurile de noroc. Nu am primit un răspuns.

Reprezentanți instituției ne-au precizat doar că „nu comentează aspectele politicii fiscale” prezentată de premierul Vasile Tofan.

Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor (ISSPNPC), care supraveghează și jocurile de noroc, a comunicat Europei Libere că a recepționat 23 de plângeri de la jucători în perioada 2024-2026. Majoritatea au fost depuse de un singur jucător.

Reclamanții au fost nemulțumiți, de regulă, de rezultatul jocurilor de noroc – că nu au câștigat.

📰 Europa Liberă Moldova este și pe Google News. Abonează-te.