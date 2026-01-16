Cât de important este Iranul pentru efortul de război al Rusiei?

Vânzările de rachete iraniene către Rusia, inclusiv rachete de apărare aeriană și rachete balistice, au totalizat 2,7 miliarde de dolari din octombrie 2021, potrivit agenției Bloomberg, care citează un oficial occidental anonim din domeniul securității.

Volumul comerțului nu este dezvăluit public de Moscova, iar Iranul neagă că ar furniza ceva Rusiei.

„Atât timp cât conflictul persistă între părți, Iranul se va abține de la a oferi orice formă de asistență militară oricăreia dintre părți”, a declarat misiunea permanentă a Iranului la Națiunile Unite într-un comunicat din luna mai.

Numai că dovezile arată contrariul, mai ales în ceea ce privește utilizarea pe scară largă de către Rusia a dronelor de atac iraniene Shahed în primele etape ale războiului total dus de Kremlin în Ucraina. Însă, valoarea acestui sprijin pare acum mult diminuată.

Drone

„Chiar dacă încă există unele transferuri de drone iraniene, cel puțin până anul trecut, cu unele modele mai noi de drone care erau încă transferate din Iran cred că a fost depășit demult vârful transferurilor iraniene de apărare către Rusia”, a declarat pe 14 ianuarie, pentru RFE/RL, Hanna Notte, șefa programului Eurasia de la Centrul James Martin pentru Studii de Neproliferare.

Ruslan Suleimanov, analist la Centrul pentru Noi Strategii Eurasiatice, a făcut o declarație similară.

„Rusia nu mai este la fel de dependentă de armele iraniene ca acum patru ani. Aceleași drone Shahed sunt produse pe teritoriul rusesc sub numele de Geran și aproximativ 90% din întregul ciclu de producție al acestor drone este deja amplasat în Rusia, fără asistența Iranului”, a declarat el pe 13 ianuarie pentru Current Time.

Iranul a furnizat Rusiei tehnologie și instruire, iar o fabrică din Alabuga, regiunea rusească Tatarstan, produce Geran.

Potrivit Ucrainei, Rusia produce lunar aproximativ 5.000 de drone cu rază lungă de acțiune de diferite tipuri. Printre acestea se numără drona de atac Geran și Gerbera, o dronă fără focos folosită ca momeală pentru a satura apărarea aeriană a Ucrainei.

Rachete

În aprilie, generalul Christopher Cavoli, șeful Comandamentului Central al SUA la acea vreme, a declarat în fața comisiei pentru Forțele Armate ale Senatului SUA că „Iranul a continuat, de asemenea, să sprijine material Rusia, donând peste 400 de rachete balistice cu rază scurtă de acțiune și sute de mii de obuze de artilerie”.

În luna mai, Reuters a relatat că Iranul va trimite și lansatoare de rachete Fath-360, deși Teheranul a negat acest lucru. În septembrie 2024, purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Pat Ryder, a declarat că au fost livrate rachete Fath 360.

Livrările au fost urmate, în octombrie 2024, de sancțiuni americane împotriva a două companii maritime pentru livrarea de echipamente și muniții pentru drone destinate folosirii lor în Ucraina.

„Departamentul de Stat ia măsuri astăzi pentru a limita în continuare activitățile destabilizatoare ale Iranului, inclusiv transferul de rachete balistice către Rusia”, se arată într-un comunicat.

Uniunea Europeană i-a urmat exemplul câteva zile mai târziu, impunând sancțiuni împotriva a trei companii aeriene iraniene și a două firme de achiziții „în urma transferurilor de rachete și drone ale Iranului către Rusia”.

Însă nu au existat informații despre utilizarea lansatoarelor Fath 360 în Ucraina. Notte a spus că acest lucru s-ar putea datora faptului că lansatoarele Fath 360 nu au fost livrate niciodată sau că Rusia nu a avut nevoie să le folosească, pentru că a intensificat producția internă și a acceptat livrări din Coreea de Nord.

Un raport din februarie anul trecut al RUSI, un think tank cu sediul la Londra, menționa că Ministerul Apărării din Rusia plănuia să producă aproximativ 750 de rachete balistice și 560 de rachete de croazieră în 2025. De atunci, serviciile de informații militare ucrainene au făcut estimări mai mari privind producția.

„Poate că rușii pur și simplu nu au avut nevoie să folosească aceste rachete iraniene”, a spus Notte.

Muniții

Se estimează că Iranul a trimis Rusiei rezerve extinse de muniție și obuze încă din 2022. O investigație a Wall Street Journal din 2023 a estimat că Iranul a trimis Rusiei 300.000 de obuze de artilerie și aproximativ 1 milion de cartușe.

Atacurile cu drone ucrainene din 2025 sugerează că livrările militare au continuat. În aprilie, presa rusă a relatat despre primele atacuri ucrainene asupra portului caspic Olea, urmate de relatări despre alte atacuri în august. Or, Olea a fost identificată ca un important centru rusesc pentru transporturile militare iraniene, port din regiunea rusească Astrahan.

Un raport al Școlii de Economie din Kiev, realizat anul trecut, a evaluat volumele de explozibili transportați pe calea ferată și maritimă de la începutul războiului, atât din Iran, cât și din Coreea de Nord. Potrivit experților, livrările nord-coreene au reprezentat 58% din importurile rusești de explozibili.

Notte a spus că, de asemenea, obuzele și cartușele nord-coreene au depășit ca volum livrările iraniene.

„Ucrainenii au estimat anul trecut că 50% din toată muniția folosită de Rusia în Ucraina provenea din RPDC (Coreea de Nord). Așadar, impresia mea este că, odată ce RPDC a devenit o sursă majoră de apărare pentru Rusia, probabil că nu a mai fost nevoie să se obțină muniție iraniană”, spune Notte.

Articol preluat de la Europa Liberă România

