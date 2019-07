Cazul diaconului care a maltratat un câine: demersuri la organele legii și o petiție semnată de mii de oameni

Preotul Ghenadie Valuța s-a făcut inițial cunoscut în R. Moldova prin incitări la ură împotriva persoanelor LGBT, apoi prin publicarea unui selfie în care zâmbește în fața unei bătrâne pe moarte, lăudând-o că îl caută măcar în ultimele clipe pe Dumnezeu. Mai nou, Valuța, degradat între timp la rangul de diacon, a stârnit probabil mai multe emoții decât în tot restul vieții sale publice maltratând un animal - o faptă dintre cele care se prezintă în presă cu avertismentul că pot avea „impact emoțional deosebit”.

Din imaginile publicate de martori oculari se poate vedea cum un câine e târât pe asfalt, fiind legat cu un lanţ metalic de automobilul diaconului Ghenadie Valuţa. Incidentul a avut loc duminică seara la Anenii Noi. El a fost oprit de un participant la trafic. Iată cum și-a justificat Valuţa fapta care, între timp, a fost criticată dur pe reţelele de socializare.

Ghenadie Valuţa: „Puteţi să faceţi orice interpretări. Noi am mers foarte încet, am legat câinele acolo pentru singurul motiv ca să nu murdărim maşina şi să nu muşte pe nimeni. Am ieşit de la capătul satului, nu-s nici 3 km. Cauza e că acest câine este violent, a muşcat şi un copil de aceea vrem să protejăm toată gospodăria.”

Martor: „Nu este normal să târâi un câine legat de maşină şi să-l târâi de asfalt. Puteai să-l legi să nu te muşte, dar nu să-l târâii de asfalt.”

Ghenadie Valuţa: „Dacă matale eşti erou, leagă-l acum de picior şi îl du.”

Ghenadie Valuţa a recunoscut că a procedat şi în trecut aşa şi că animalele ajungeau la o fabrică de mezeluri, unde paznicii le adăposteau şi le hrăneau. Un internaut care a aflat despre caz a dus câinele, ale cărui labe sângerau, la veterinar pentru îngrijiri.

Asociația obștească pentru Protecția Animalelor fără Adăpost ALGA a depus o plângere la Poliție şi la Mitropolia Moldovei. Iar deputatul blocului ACUM, Radu Marian, a anunțat că a trimis un demers la Procuratură pentru a pedepsi „acest act de cruzime față de animale”. Deocamdată, doar Poliţia a reacţionat, pornind un dosar contravențional pe numele lui Valuţa, care riscă o amendă de până la 1200 lei.

Potrivit Codului Penal, cruzimea față de animale se pedepsește cu amendă în valoare minimă de 25 de mii de lei, cu muncă neremunerată în folosul comunității sau cu închisoare de până la 1 an, iar în caz de sadism pedeapsa poate ajunge la trei ani de închisoare.

Jurnalistul Dorin Scobioală a lansat o petiţie online în care se cere tragerea la răspundere a diaconului Ghenadie Valuţa, privarea de libertate pe 3 ani și lipsirea pe viață de dreptul de a mai sluji în biserici. Mii de persoane au semnat deja această petiţie.

Cunoscut pentru organizarea manifestărilor împotriva minorităților sexuale, diaconul Valuţa a fost „oprit de a săvârși cele sfinte” în 2015 de către Mitropolia Moldovei din cauza „instigării la vrajbă, ură, clevetire” între alte acțiuni.

La începutul lunii iulie, Ghenadie Valuța a fost obligat de Curtea Supremă de Justiţie să-și ceară scuze public de la reprezentanții comunității LGBT și să achite 12 mii de lei sub formă de prejudiciu moral, inclusiv cheltuieli de judecată. Valuța a fost găsit vinovat de instigare la discriminare pe criteriul orientare sexuală și convingeri, deoarece a stropit-o cu agheasmă pe activista LBGT Angela Frolov de la centrul Genderdoc-M.

Făcând aluzie la incidentul cu Angela Frolov, diaconul Valuța a postat la începutul anului un selfie în care zâmbește în fața unei bătrâne pe moarte, spunând că până şi ea aşteaptă să fie stropită cu agheasmă. Gestul a fost criticat pe reţelele de socializare.