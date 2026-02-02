Organizatorii manifestației, mișcarea civică independentă Un Milion de Momente pentru Democrație, susțin că la demonstrația la care participanți au fluturat drapele cehe, europene și ucrainene, au participat până la 90.000 de oameni.

Babiš a revenit în funcția de premier după alegerile generale din octombrie anul trecut și conduce un guvern format din partidul său ANO, cu orientare politică vagă, și două partide eurosceptice: formațiunea de extremă dreapta SPD și partidul anti-ecologist de dreapta, Motorists, care apără folosirea motoarelor cu ardere internă, fiind împotriva mașinilor electrice.

Dar se află în conflict cu președintele Petr Pavel, din cauză că-i cere să numească în guvern un ministru controversat, care este investigat pentru viol, și dorește să oprească sprijinul acordat de Cehia Ucrainei devastate de război.

Împotriva „prostiei primitive”

Vorbind în fața mulțimii adunate duminică în Piața Orașului Vechi din Praga și pe străzile adiacente, liderul mișcării Un Milion de Momente, Mikuláš Minář, a spus că la miting participă toți cei care „nu vor să urmărească în tăcere distrugerea Republicii Cehe și prostia primitivă” a membrilor guvernului.

El i-a îndemnat pe oamenii din piață să semneze petiția „Suntem alături de președinte”, lansată de mișcarea sa după formarea coaliției guvernamentale a lui Babiš, la sfârșitul anului trecut.

Demonstrația la care participanții au spus presei cehe că vor să arate președintelui „că nu este singur” a avut loc după ce Petr Pavel a publicat în timpul săptămânii mai multe mesaje trimise de ministrul de Externe Petr Macinka, care este și președintele partidului Motorists cu un rol cheie în coaliția de guvernare.

Macinka îl amenința pe președinte cu represalii și „surprize” dacă va continua să refuze numirea candidatului Motorists, Filip Turek, în funcția de ministru al Mediului.

Turek, un fost europarlamentar, este anchetat pentru violență domestică și viol, în urma unei plângeri depuse de o fostă parteneră.

Presa cehă a publicat postări ale lui Turek pe rețelele sociale, descriindu-le drept rasiste și misogine, iar poliția a investigat și acuzații potrivit cărora acesta ar fi deținut obiecte cu simboluri naziste și ar fi făcut salutul nazist.

Pavel a refuzat să-l numească pe Turek, afirmând că acțiunile acestuia „ridică semne de întrebare privind loialitatea sa față de valorile consacrate în Constituția Cehiei”.

Macinka, care deține în prezent atât portofoliul de Externe, cât și pe cel al Mediului, a declarat duminică la televiziunea publică cehă că îl va „ignora” pe președinte, despre care a spus că nu ar trebui să reprezinte țara la următorul summit NATO.

Opoziția parlamentară a inițiat și un vot de neîncredere în guvernul Babiš, dar este aproape sigur că acesta va câștiga votul.

Un Milion de Momente pentru Democrație

Mișcarea civică purtând acest nume, organizatoare a protestului de duminică, a scos lumea în stradă împotriva Guvernului Babiš și pe timpul primului mandat al premierului miliardar, în 2017-2021.

Condusă de Minář, la acea vreme student la filosofie și teologie, denumirea mișcării lansată în 2018 vine de la scopul de a aduna unui milion de semnături pentru demiterea lui Babiš. Anchetat în trecut pentru delapidare de fonduri europene, acesta a fost recunoscut în Slovacia, unde este născut, drept agent al fostei poliții politice cehoslovace din perioada comunismului.

În 2019, mișcarea scos în stradă 250.000 de oameni, cel mai mare protest din Cehia de după căderea comunismului. Acum, petiția în sprijinul președintelui Pavel (și împotriva lui Babiš) a adunat peste 622.000 de semnături.

Într-o postare pe platforma X, președintele ceh a spus că apreciază oamenii „care sunt gata să apere decența, adevărul, solidaritatea și respectul reciproc”.

„Apreciez profund pe toți cei care nu rămân indiferenți față de ceea ce se întâmplă în jurul lor și care se simt responsabili pentru starea țării noastre”, a scris Pavel.

El și Babiš se află în conflict și pe tema livrării de avioane de luptă cehești către Ucraina: în timp ce președintele nu vede nicio problemă în trimiterea a patru aeronave L-159, guvernul se opune ajutorului militar pentru Ucraina și insistă că Cehia are ea nevoie de aceste avioane.

