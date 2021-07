Cei mai tineri parlamentari aleși pe lista PAS

Noul Parlament, ales pe 11 iulie, are o medie de vârstă de 47 de ani, relatează Moldpres, iar 14 deputați noi sunt sub 35 de ani. Cel mai tânăr deputat, Eugeniu Sinchevici, are 22 de ani, este student în Franța la Științe Politice și a fost ales pe listele PAS, la fel cu alți 3 deputați, toți sub 30 de ani.

Pe pagina noastră de internet, la moldova.europaliberă.org puteți citi un interviu cu Eugeniu Sinchevici, care precizează – între altele – că-și va continua studiile în Franța online, pentru a se dedica muncii parlamentare.

Sinchevici se așteaptă să devină membru al comisiei parlamentare pentru educație.