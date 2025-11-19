China și Japonia își escaladează disputa diplomatică. Beijingul amenință cu interdicții la importuri nipone

La 7 noiembrie, șefa cabinetului de la Tokio, conservatoarea Sanae Takaichi, a sugerat că țara ei ar putea interveni militar dacă Beijingul atacă Taiwanul, stat insular pe care chinezii îl consideră o provincie renegată și pe care-l amenință periodic cu anexarea.

Takaichi, o fană declarată a „Doamnei de Fier” britanice Margaret Thatcher, a spus că o intervenție militară niponă ar fi posibilă dacă supraviețuirea Japoniei ar fi pusă în pericol, dar chiar și cu această „nuanțare”, răul era făcut.

China l-a convocat imediat pe ambasadorul Japoniei la Beijing, a sfătuit cetățenii chinezi să nu călătorească în Japonia, iar pe cei care studiază acolo să fie precauți.

Beijingul i-a cerut prim-ministrei Takaichi să-și retragă afirmațiile, avertizând că dacă nu o face, consecințele se vor agrava, treptat.

Japonia și-a sfătuit la rândul ei cetățenii să aibă grijă în China, evitând mulțimile, și să fie atenți la eventuale „comportamente suspecte” ale chinezilor din jur.

Chiar când erau din nou speranțe

Interdicția chineză a importurilor de pește și fructe de mare japoneze, care nu a fost deocamdată confirmată de niciunul din cele două guverne, ar veni în cel mai rău moment posibil pentru exportatorii niponi.

Cu doar câteva luni în urmă, Beijingul a relaxat parțial restricțiile impuse asupra produselor din pește și fructe de mare japoneze, ca urmare a deciziei luate de Tokio în urmă cu doi ani de a deversa în ocean apele uzate tratate provenite de la centrala nucleară de la Fukushima, unde în 2011 a avut loc o catastrofă nucleară în urma unui cutremur și tsunami de proporții.

În iunie, China a anunțat că va importa din nou pește și fructe de mare din aproape toate prefecturile japoneze (37 din 47).

Reimpunerea va fi o lovitură dureroasă pentru multe companii dornice să reintre pe o piață care anterior reprezenta mai mult de o cincime din totalul exporturilor de produse din pește și fructe de mare ale Japoniei.



Înainte de interdicția din 2023, China era principalul cumpărător de scoici din Japonia și un important importator de castraveți de mare.

Turismul și schimburile culturale, amenințate

Pe termen scurt, boicotul călătoriilor din China ar putea avea consecințe de anvergură asupra economiei fragile a Japoniei.



Turismul reprezintă aproximativ 7% din produsul intern brut total al Japoniei, potrivit Consiliului Mondial pentru Călătorii și Turism, și a fost un motor important al creșterii economice în ultimii ani. Vizitatorii din China continentală și Hong Kong reprezintă aproximativ o cincime din totalul sosirilor, arată cifrele oficiale.

10 companii aeriene chineze au oferit rambursări pentru zborurile către Japonia până la 31 decembrie, un analist din domeniul aviației estimând că aproximativ 500.000 de bilete au fost deja anulate.

Un angajat dintr-o bancă chineză de stat a declarat pentru Reuters sub condiția anonimatului, marți, că lucrătorilor li s-a spus de către management că nu se aprobă, pentru moment, cereri de călătorie către Japonia.

Tensiunile diplomatice dintre Japonia și China afectează și legăturile culturale.

Spectacolele comedianților japonezi la un festival care urma sa se desfășoare in Șanhai au fost anulate din cauza unor „circumstanțe inevitabile”, a declarat marți compania de divertisment Yoshimoto Kogyo.



Lansarea a cel puțin două filme japoneze va fi amânată în China, potrivit mass-media de stat.

O trupă pop japoneză și-a anulat o întâlnire cu fanii la Guangzhou, invocând „un caz de forță majoră”.

Alte vedete japoneze populare în China au încercat să prevină eventualele reacții negative prin mesaje în care își exprimau sprijinul pentru China - cu Taiwan cu tot.

„China este pentru mine ca o a doua patrie, iar toți prietenii mei din China sunt familia mea dragă — voi sprijini întotdeauna principiul unei singure Chine”, a scris marți cântăreața japoneză MARiA pe Weibo.

Scris cu informații de la Reuters și AFP.



