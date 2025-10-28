Japonia și SUA semnează un nou acord comercial, înaintea întâlnirii la vârf Trump-Xi

Președintele american, Donald Trump, și prim-ministra japoneză, Sanae Takaichi, au semnat marți un acord-cadru pentru asigurarea aprovizionării cu pământuri rare utilizate în toate domeniile, de la automobile la avioane de vânătoare.

Ei au semnat documentele, care includ și mineralele critice, la Palatul Akasaka din Tokyo, în stil neo-baroc, sub trei candelabre împodobite cu ornamente aurii, în aplauzele asistenței.

Cei doi lideri nu au făcut nicio referire publică directă la China, care prelucrează peste 90% din pământurile rare ale lumii, dând emoții multor țări prin felul cum își controlează lanțul său de aprovizionare cu minerale. Beijingul a extins recent restricțiile la export.

Trump și președintele chinez Xi Jinping urmează să se întâlnească joi, în marja Cooperării Economice Asia-Pacific din Coreea de Sud, pentru a discuta un acord care ar suspenda tarifele mărite ale SUA pe mărfuri din China și controalele chineze asupra exporturilor de pământuri rare.

Japonia și Statele Unite vor utiliza instrumente de politică economică și investiții coordonate pentru a accelera „dezvoltarea unor piețe diversificate, lichide și echitabile pentru minerale critice și pământuri rare”, a declarat Casa Albă într-un comunicat.

Cele două țări își mai propun să ofere sprijin financiar pentru proiecte selectate în următoarele șase luni și vor lua în considerare un acord de stocare complementar, cooperând cu partenerii internaționali pentru a asigura securitatea lanțului de aprovizionare, se mai arată în document.

China domină extracția globală de pământuri rare, iar Statele Unite și Myanmar controlează 12% și, respectiv, 8%, potrivit Eurasia Group.

China, optimistă în legătură cu noua conducere de la Tokyo

Șeful diplomației chineze i-a spus marți omologului său japonez că vede „semnale pozitive” din partea noii conduceri de la Tokyo, după ce acolo a fost învestită o prim-ministră (prima femeie în această funcție) considerată mult timp o susținătoare a unei politici dure față de China.

Săptămâna trecută, Japonia a numit-o șefă a executivului pe conservatoarea Sanae Takaichi, care a declarat anterior că Tokyo trebuie să „abordeze amenințarea la adresa securității” reprezentată de Beijing.

Însă ea și-a moderat retorica și săptămâna trecută a calificat China drept un vecin important.

„China a luat notă de unele semnale pozitive transmise de noul cabinet japonez”, a declarat ministrul de Externe chinez Wang Yi, într-o convorbire telefonică cu colegul său japonez Toshimitsu Motegi.

„Schimburile la nivel înalt sunt de o mare importanță pentru dezvoltarea relațiilor sino-japoneze”, a declarat Wang, potrivit unui comunicat al ministerului.

Convorbirea telefonică dintre cei doi miniștri de externe are loc în contextul vizitei lui Donald Trump în Japonia.

Aliat apropiat al Washingtonului, Japonia găzduiește aproximativ 54.000 de militari americani.

Împreună cu Australia și India, ea face parte din grupul Quad, care este alcătuit din aliații SUA din zona Pacificului și este considerat o contrapondere a Beijingului.

China și Japonia sunt parteneri comerciali cheie, dar neîncrederea istorică și fricțiunile legate de rivalitățile teritoriale și cheltuielile militare pun adesea la încercare aceste relații.

„Sperăm că noul cabinet japonez va face un bun prim pas în relația cu China”, se mai arată în declarația chineză de marți.

Scris cu informații de la Reuters și AFP.

