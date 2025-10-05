Experți britanici susțin că Rusia ajută China să se pregătească pentru cucerirea Taiwanului

Analiza relevă între altele că Moscova a convenit în 2023 să vândă Beijingului vehicule blindate, tunuri antitanc și echipamente de parașutiști, oferind totodată instruire și tehnologii. Sprijinul are ca scop îmbunătățirea capacităților aeriene și maritime ale Chinei, esențiale pentru capturarea principalelor obiective de infrastructură ale insulei. Experții cred că Rusia urmărește să provoace un conflict care să implice SUA și aliații săi, escaladând tensiunile în regiunea Indo-Pacific. Oleksandr V. Daniliuk, cercetător asociat la RUSI, a vorbit cu Europa Liberă despre semnificația descoperirilor și despre motivele pentru care Rusia ar putea fi de acord cu o invazie chineză în Taiwan, insula autonomă cu 23 de milioane de locuitori pe care Beijingul o revendică drept teritoriu al său. Interviul de mai jos a fost condensat și editat pentru mai multă claritate.

Europa Liberă: Puteți explica pe scurt care sunt elementele cheie ale acestor acorduri și de ce sunt importante pentru Beijing în ceea ce privește o potențială invazie a Taiwanului?

Oleksandr V. Daniliuk: Pe scurt, acordul vizează achiziționarea unor echipamente foarte specifice, necesare pentru operațiunile de debarcare aeriană.

Este vorba despre un set de echipamente pentru debarcarea unui batalion aeropurtat greu și, de asemenea, echipamente specifice pentru forțele speciale. Ambele seturi sunt necesare pentru o invazie aeriană, care, la rândul său, ar pregăti terenul pentru o invazie maritimă a armatei chineze.

Ideea este de a avea o echipă de forțe speciale pe teren și, folosind acest echipament rusesc, aceștia ar putea să sară dintr-un avion civil de marfă de la o altitudine foarte mare și să planeze până pe teritoriul taiwanez fără a fi detectați.

De asemenea, ar folosi aceste sisteme automate pentru a livra echipamente – cum ar fi tancuri aeropurtate și vehicule de luptă rusești – astfel încât nu toți soldații forțelor speciale ar trebui să sară cu parașuta în Taiwan – mulți dintre ei ar putea intra legal în Taiwan ca turiști înainte de operațiune.

Credem că acest batalion puternic echipat ar fi doar o parte dintr-un număr mai mare de batalioane, astfel încât probabil un batalion ar folosi echipament rusesc, iar două sau trei ar folosi echipament chinezesc.

Acest lucru este suficient pentru a prelua controlul cel puțin asupra portului Taipei, care, în opinia noastră, este ținta cheie pentru o astfel de operațiune, deoarece oferă Chinei controlul asupra unui port vital pentru o viitoare invazie maritimă a Armatei Populare de Eliberare.

Europa Liberă: Opinia generală a fost întotdeauna că Rusia este foarte reticentă în a exporta echipamente militare din domenii mai avansate către China, de teamă că acestea ar putea fi furate și reproiectate. De ce credeți că acest lucru se schimbă acum și ce înseamnă asta pentru viitor?

Oleksandr V. Daniliuk: Din punct de vedere politic, acest tip de cooperare militară este extrem de important pentru ruși, deoarece nu vor să facă parte din acest club de țări complet izolate.

Putem spune că există un fel de axă a țărilor cu viziuni similare [Nota editorului: analiștii au început să se refere la coordonarea politică și militară dintre China, Rusia, Iran și Coreea de Nord ca la „Axa destabilizării”] și că, pentru ruși, cel mai important element al acestei axe este China.

Rusia a investit, de asemenea, foarte multe resurse în mijloace de război, iar singura modalitate prin care poate transforma aceste mijloace într-o putere geopolitică adecvată este printr-un război global mai amplu. Iar teatrul cel mai dezirabil pentru acest război este Indo-Pacificul.

Așadar, rușii par dispuși să facă orice pentru a împinge China să invadeze Taiwanul, mai ales dacă acest lucru ar duce la un conflict real între Statele Unite și China.

Și cred că rușii nu sunt interesați de un scenariu de tip Crimeea pentru invadarea Taiwanului, unde rezistența este limitată și reacția internațională negativă nu este prea mare.

Mai degrabă, rușii ar dori ca China să invadeze, dar ca atacul blitzkrieg să se împotmolească și să se prelungească cât mai mult posibil, deoarece acest lucru ar crea de fapt posibilitatea unei escaladări.

Acest lucru ar putea atrage în război Statele Unite și alte națiuni, precum Japonia, ceea ce cred că este ceea ce își doresc.

Europa Liberă: Spuneți că aceste documente nu numai că vă indică faptul că Moscova ar sprijini invadarea Taiwanului de către China, ci și caută modalități de a influența situația pentru ca acest lucru să se întâmple?

Oleksandr V. Daniliuk: Da, absolut, așa este.

În acest moment, nu poți influența societatea chineză în același mod în care poți influența una democratică și m-aș aștepta ca Rusia să aibă unele pârghii de influență asupra guvernului chinez, deși nu știu acest lucru.

Dar cea mai ușoară modalitate pentru Rusia de a crea aceste condiții prealabile pentru ca războiul și invazia Taiwanului să pară inevitabile este să influențeze societatea taiwaneză și, să fim sinceri, societatea americană și politica americană.

În ceea ce privește aceste condiții prealabile în Taiwan, uitați-vă la ce se întâmplă în politica taiwaneză. Adevărata etapă zero nu este infiltrarea forțelor speciale, ci destabilizarea politică.

Situația politică actuală din Taiwan, unde parlamentul este controlat de KMT, iar președintele Lai Ching-te aparține Partidului Democrat Progresist (DPP), a dus la diviziuni și la blocarea proiectelor de lege și a numirilor în Curtea Constituțională pe parcursul ultimului an, ceea ce a provocat conflicte în parlament și proteste în masă.

Aceasta este o condiție prealabilă ideală pentru a încerca să stârnească o criză politică, necesară pentru destabilizarea sistemului de comandă și control din Taiwan, atât din punct de vedere politic, cât și militar.

Europa Liberă: Deci, dincolo de această capacitate aeriană descrisă în documentele pe care le-ați examinat, care sunt alte domenii în care credeți că armata chineză ar trebui să se orienteze către Rusia pentru a se îmbunătăți în ceea ce privește o potențială invazie a Taiwanului?

Oleksandr V. Daniliuk: Una evidentă ar fi unele informații despre atacurile cu rachete și drone rusești.

Deci, cum suprimă apărarea aeriană și cum îi epuizează muniția? Rusia are o experiență recentă și directă în acest sens, care poate fi transferată în totalitate într-un scenariu din Taiwan.

Europa Liberă: Având în vedere acest tip de cooperare militară despre care am vorbit, ce alt scenariu mai aveți în vedere în ceea ce privește Taiwanul?

Oleksandr V. Daniliuk: Cred că întrebarea cheie este în ce măsură societatea taiwaneză poate evita confruntarea și polarizarea și dacă se poate uni în jurul necesității de a proteja insula, ceea ce este o sarcină și mai dificilă.

Reacția firească a Washingtonului la această situație este de a oferi Taiwanului mai multe capacități militare, dar, în opinia mea, acesta dispune deja de suficiente capacități. Problema este mai degrabă dacă poate fi unit și hotărât să reziste și să lupte împotriva unei invazii.

O invazie a Taiwanului ar fi extrem de costisitoare pentru chinezi, astfel încât adevărata soluție împotriva invaziei Taiwanului se află în domeniul moralului și al unității, precum și în capacitatea Statelor Unite de a oferi un mesaj clar de sprijin.

Pentru că realitatea este destul de simplă: China devine din ce în ce mai puternică, iar Europa se află încă în criză. Așadar, vom vedea.

În traducerea Europa Liberă România

