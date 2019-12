Comisia de la Veneția va emite un aviz referitor la proiectul ce vizează Consiliul Superior al Magistraturii

Comisia de la Veneția va emite, la solicitarea Ministerului Justiției de la Chișinău, un aviz referitor la proiectul de modificare a Legii cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii. Președintele Comisiei, Gianni Buquicchio, aflat într-o vizită în Moldova, s-a declarat surprins de faptul că proiectul în privința căruia se solicită avizul ar urma sa fie votat în lectură finală chiar astăzi, 20 decembrie, transmite IPN.

Într-o conferință de presă, Gianni Buquicchio a declarat că în această dimineață, că: „Trebuie să recunosc că am fost surprins când ieri, la Parlament, am aflat că acest proiect de amendament urmează să fie adoptat astăzi. Și m-am întrebat la ce mai servește un aviz al Comisiei de la Veneția dacă acest proiect de amendament este deja adoptat. Dar ministrul m-a asigurat că acest aviz al Comisiei este la fel de important, pentru că se va ține cont de el pentru o eventuală ameliorare a legii”, a spus președintele Comisiei de la Veneția. Gianni Buchicchio susține că Republica Moldova are nevoie de o reformă serioasă a sistemului judiciar și că această reformă este urgentă. Însă este necesară o reformă de calitate pentru care este nevoie de timp.

Ministrul justiției, Fadei Nagacevschi, a declarat că președintelui Comisei de la Veneția i s-a adus la cunoștință ceea ce își dorește politicul să facă pentru îmbunătățirea actului de justiție din Republica Moldova. Ministrul a spus că viziunile lui Gianni Buquicchio sunt extrem de importante pentru reformarea sistemului judecătoresc și, cu siguranță, se va ține cont de toate opiniile oficialului și de avizele emise de Comisie, dar că nu a fost amânat votul în lectură finală, din motive de urgență, care, spune ministrul, ar fi fost explicate partenerilor externi.