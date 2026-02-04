Comisia Europeană respinge acuzațiile că ar influența prin „cenzură” pe net evoluții politice, inclusiv în Moldova

Purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene pe probleme de dezinformare, Thomas Regnier, a afirmat că Europa susține deplin libertatea de exprimare, poziție care este clară față de „omologii americani”, el precizând și că acuzațiile de cenzură sunt „complet absurde și nefondate” - potrivit site-ului românesc G4media.ro.

România și vecina ei R. Moldova sunt menționate, alături de alte țări europene, de către autorii republicani ai raportului prezentat în Comisia Juridică din Camera Reprezentanților, ca exemple de presupusă interferență din partea Comisiei Europene.

Documentul amintește, de pildă, un seminar ținut cu o lună înaintea alegerilor prezidențiale moldovene din 2024, câștigate de Maia Sandu, la care ar fi vorbit și premierul Dorin Recean și la care europenii i-ar fi instruit pe moldoveni cum să „cenzureze” internetul astfel ca tocmai candidatul pro-european să câștige.

Raportul, care a stârnit deja ecouri în presa din România și Moldova, se concentrează mai ales pe „șicana” la care Comisia Europeană ar supune platformele sociale - proprietatea unor mari companii americane, în frunte cu Meta.

Extrem de criticată în raport este fosta comisară UE pentru protecția consumatorului, cehoaica Vera Jourova, care a fost lidera efortului european de a face companiile de pe net mai responsabile de conținutul pe care îl publică.

Jourova nu a comentat raportul, după cum nu au existat reacții imediate din partea guvernelor menționate ca „victime” ale cenzurii europene, din Moldova până în România, Franța sau Irlanda.

Documentul a ajuns la presă la doar o zi după ce procurorii francezi l-au invitat la audieri pe multimiliardarul american Elon Musk, pe care îl învinuiesc de o serie de delicte în calitatea lui de proprietar al platformei X, inclusiv de complicitate la deținerea de pornografie infantilă.

Tot săptămâna aceasta, Spania a lansat un proiect de lege care i-ar face răspunzători juridic în mod direct și personal pe șefi de rețele ca Musk pentru conținutul de ură.

Musk a replicat numindu-l „fascist” pe premierul socialist spaniol Pedro Sanchez, care a prezentat inițiativa.

