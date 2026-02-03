Spania vrea să interzică rețelele sociale minorilor până la 16 ani

Spania se alătură astfel altor țări, precum Marea Britanie și Franța, care iau în considerare adoptarea unor poziții mai dure față de rețelele sociale, după ce Australia a devenit în decembrie prima țară din lume care a interzis accesul la astfel de platforme pentru copiii sub 16 ani.

Guvernele și autoritățile de reglementare din întreaga lume analizează, de asemenea, impactul timpului petrecut de copii în fața ecranelor asupra dezvoltării și sănătății lor mentale.

„Copiii noștri sunt expuși unui spațiu în care nu ar trebui să navigheze singuri... Nu vom mai accepta acest lucru”, a declarat Sánchez în discursul său la Summitul Guvernelor Mondiale din Dubai, îndemnând alte țări europene să implementeze măsuri similare.

„Îi vom proteja de Vestul Sălbatic digital”, a adăugat el.

Reprezentanții X, Google, TikTok, Snapchat și Meta nu au răspuns imediat la solicitările de comentarii cu privire la măsurile propuse de Spania, notează Reuters.

În prezent, Uniunea Europeană impune marilor platforme, prin intermediul Regulamentului privind serviciile digitale (DSA), responsabilități pentru conținutul pe care îl difuzează, amintește ziarul El Pais.

Aplicarea acestei reglementări a dus deja la impunerea primelor amenzi, cum ar fi cea aplicată companiei X, care va trebui să plătească 120 de milioane de euro pentru nerespectarea obligațiilor de transparență în ceea ce privește arhiva de reclame publicitare.

Noutatea semnalată de premierul socialist spaniol Sánchez este atribuirea responsabilității legale pentru aceste încălcări directorilor de platforme.

O altă măsură anunțată de Sánchez constă în implementarea „unui sistem, o amprentă a urii și polarizării care va urmări, cuantifica și dezvălui modul în care platformele digitale alimentează diviziunea și amplifică ura”.

Potrivit acestuia, „prea mult timp s-a considerat că ura este ceva invizibil și imposibil de cuantificat. Vom schimba acest lucru cu un instrument care va sta la baza definirii sancțiunilor viitoare, deoarece răspândirea urii trebuie să aibă un cost: un cost legal, desigur, dar și un cost economic și un cost etic pe care platformele nu își vor mai putea permite să le ignore”.

