Australia, prima țară din lume care interzice accesul minorilor sub 16 ani pe rețelele sociale

Autoritățile australiene spun că legea vizează protejarea sănătății mintale a tinerilor, care sunt expuși pe rețelele sociale la dezinformare, hărțuire și imagini dăunătoare ale corpului.

Guvernul australian obligă platformele sociale să folosească o combinație de metode pentru verificarea vârstei, inclusiv estimarea vârstei bazată pe comportament, estimarea vârstei prin selfie-uri, documente de identitate încărcate sau detalii legate de conturi bancare.

Companiile au transmis că aproximativ 200.000 de conturi TikTok au fost dezactivate doar în prima zi, iar alte sute de mii urmează să fie blocate în zilele următoare.

Printre platformele afectate se numără și X (fostul Twitter) al lui Elon Musk, care a anunțat conformarea la lege. „X elimină automat pe oricine nu îndeplinește cerințele de vârstă”, a spus Elon Musk.

Guvernul de la Canberra estimează că aproximativ un milion de copii sunt afectați de interdicție, în condițiile în care 86% dintre australienii cu vârste între 8 și 15 ani au conturi de social media.

Platformele susțin că veniturile din publicitate de la utilizatorii sub 16 ani sunt minime, dar că interdicția ar putea perturba fluxul de utilizatori viitori, ceea ce va duce la o stagnare a numărului de utilizatori și scăderea timpului petrecut pe rețelele sociale.

Reacții oficiale

Premierul australian, Anthony Albanese, a descris legea ca pe „una dintre cele mai mari schimbări sociale și culturale cu care s-a confruntat națiunea noastră”, care „va face o diferență enormă”.

Într-un mesaj video, el a îndemnat copiii „să înceapă un nou sport, să studieze un nou instrument muzical sau să citească acea carte care stă de ceva timp pe raftul lor”, mai ales înainte de vacanța de vară școlară care începe în decembrie.

Julie Inman Grant, oficialul care supraveghează interdicția, a declarat pentru Reuters că mulți părinți americani doresc măsuri similare: „Aud de la părinți, activiști și oameni obișnuiți din America: «ne dorim un guvern care să pună siguranța copiilor și adolescenților înaintea profiturilor»”.

Ea a recunoscut că interdicția nu va fi perfectă, că va avea „probleme tehnice inițiale” și că conturile nu vor „dispărea ca prim magie” peste noapte.

Ministrul Comunicațiilor, Anika Wells, a subliniat că platformele trebuie să verifice periodic conturile sub 16 ani: „Doar pentru că au evitat-o astăzi nu înseamnă că o vor putea evita peste o săptămână sau o lună”.

Impactul asupra copiilor și adolescenților

Mulți copii sub 16 ani au exprimat sentimente mixte. Unii au acceptat interdicția, alții au postat mesaje de adio pe platforme: „Nu mai avem rețele sociale... nu mai e contact cu restul lumii” și au creat un tag #seeyouwhenim16 (Ne vedem când am 16 ani).

Alți copii și adolescenți au avertizat că interdicția ar putea izola anumite grupuri.

„Va fi mai rău pentru persoanele queer și cei cu interese de nișă, cred, pentru că asta e singura cale prin care își găsesc comunitatea... Așa că simt că va fi bine pentru unii, dar pentru alții va înrăutăți sănătatea mintală”, a declarat Annie, în vârstă de 14 ani, pentru Reuters.

Presa australiană relatează deja despre metode de ocolire a interdicției.

Tyson, de 15 ani, a prezis pentru televiziunea ABC că tinerii vor găsi modalități de ocolire. „Cred că oamenii pe care încercați să-i scoateți de pe platforme vor fi primii care găsesc o cale de ocolire”, a spus tânărul.

De asemenea, mulți copii au reușit să păstreze accesul ca urmarea a unor erori de verificare a vârstei.

Specialiștii spun că tehnologia actuală de scanare facială are o marjă de eroare de 1-3 ani, ceea ce face posibil ca un copil de 14 să fie considerat că are 17 ani și să poată avea cont.

Presa australiană relatează despre asemenea cazuri de erori de evaluare a vârstei minorilor.

Un părinte a spus că fiul său de 13 ani a trecut scanarea ascunzându-și dinții și încrețindu-și fața. Programul a estimat vârsta minorului la peste 30 de ani.

Alte ocoliri includ VPN-uri, ID-uri false, machiaj pentru a părea mai în vârstă sau folosirea scanărilor de la persoane peste 16 ani.

O mamă a spus că fiica ei de 12 ani și prietenii au fost identificați ca având peste 17 ani cu machiaj și gene false. O alta a descris cum fiul ei de 14 ani a trecut verificarea pe Snapchat schimbându-și vârsta la 23.

Utilizatori sub 16 ani au postat pe TikTok și au inundat contului premierului Albanese cu comentarii precum „Nu a funcționat, amice”, „Deci suntem toți încă aici?”, „Niciunul nu a fost interzis, frățioare” sau „Nu mă poți prinde”.

În ciuda dificultăților inițiale, guvernul australian insistă că interdicția va schimba vieți.

„Nu vă înșelați — această reformă va schimba vieți”, a spus premierul Anthony Albanese. Lista platformelor cărora li se aplică interdicția ar putea fi extinsă la aplicații emergente precum Lemon8, Yope și Coverstar, care au urcat în topurile magazinelor de aplicații.

Implicații globale și reacții internaționale

Interdicția reprezintă un test pentru guvernele frustrate de lentoarea platformelor de social media în aplicarea măsurilor de protecție a minorilor.

Țări precum Danemarca, Noua Zeelandă și Malaysia analizează modelul australian.

Rahm Emanuel, fost șef de personal al președintelui Barack Obama, a îndemnat SUA să urmeze exemplul.

„Cred că e timpul ca America să-și ridice nivelul și să facă la fel. Trebuie să ajutăm părinții. Copiii noștri sunt prea vulnerabili. E prea adictiv, prea atrăgător”, spune fostul oficial.

Vedeta de televiziune, Oprah Winfrey, aflată în turneu în Australia, a lăudat măsura: „Cred că veți schimba viețile unei întregi generații de copii care vor avea vieți mai bune”.

În Marea Britanie, fostul ministru John Nash a spus că Australia are „o poziție curajoasă” și că Marea Britanie riscă să rămână în urmă dacă nu ia măsuri asemănătoare.

Articol redactat cu informații de la Reuters, AFP, ABC, The Australian.

