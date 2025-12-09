UE continuă să ia în vizor giganții americani pe net: după X, Google cercetat pentru posibile abuzuri

E vorba, mai precis, despre oferta pe care deja utilizatorii o cunosc bine, când Google îți propune în locul căutării clasice cu un cuvânt cheie, sau mai multe, o căutare „în mod IA”.

„Ancheta va examina în special dacă Google denaturează concurența prin impunerea de termeni și condiții inechitabile editorilor și creatorilor de conținut sau prin acordarea unui acces privilegiat la astfel de conținut, punând astfel dezvoltatorii de modele de IA concurente într-o poziție dezavantajoasă”, a declarat Comisia Europeană marți.

Executivul UE s-a declarat îngrijorat de faptul că Google ar fi putut utiliza conținutul editorilor web pentru a genera servicii bazate pe inteligență artificială pe paginile sale de rezultate ale căutării, fără a oferi compensații adecvate editorilor și fără a le oferi acestora posibilitatea de a refuza o astfel de utilizare a conținutului lor.

Comisia spune că este îngrijorată și de faptul că Google ar fi utilizat conținutul încărcat pe YouTube pentru a-și „antrena” propriile modele de IA generative, fără a oferi creatorilor compensații sau posibilitatea de a refuza.

„Europa ar trebui să fie atentă” (Trump)

Ancheta europeană vine doar la câteva zile după ce UE a amendat platforma X a miliardarului Elon Musk, înfuriindu-l nu doar pe el, ci chiar pe președintele SUA, Donald Trump.

Trump a calificat luni amenda impusă companiei de social media a lui Musk de către autoritățile de reglementare din domeniul tehnologiei ale Uniunii Europene drept „urâtă” și a declarat că nu înțelege cum pot europenii justifica această măsură.

X a fost amendată săptămâna trecută cu 120 de milioane de euro (140 de milioane de dolari) de către autoritățile de reglementare din domeniul tehnologiei ale UE pentru încălcarea normelor privind conținutul online.

„Europa se îndreaptă într-o direcție greșită”, a declarat Trump reporterilor la un eveniment organizat luni la Casa Albă, adăugând că se așteaptă să primească un raport complet privind amenda aplicată de UE.

„Europa trebuie să fie foarte atentă”, a adăugat el.

Săptămâna trecută, Musk a respins sancțiunea pe platforma sa, scriind: „Prostii” sub o postare a Comisiei Europene în care se anunța amenda și repostând mesaje care criticau decizia.

„Libertatea de exprimare este fundamentul democrației. Singura modalitate de a ști pentru ce votezi”, a scris el.

Oficialii americani, printre care secretarul de stat Marco Rubio și președintele FCC Brendan Carr, au denunțat la rândul lor această măsură ca fiind un atac la adresa companiilor americane.

Autoritățile de reglementare ale UE au declarat că X a încălcat obligațiile de transparență, inclusiv prin faptul că nu a permis cercetătorilor accesul la datele publice, a menținut un registru publicitar incomplet și a utilizat un design înșelător pentru sistemul său de verificare cu bifă albastră.

Șefa departamentului tehnologic al UE, Henna Virkkunen, a apărat amenda ca fiind proporțională și a subliniat că DSA „nu are nimic de-a face cu cenzura”. Comisia Europeană a declarat că legile sale nu vizează nicio țară anume și că apără doar standardele sale digitale și democratice.

TikTok, acuzat în luna mai pentru că nu a menținut un registru public de reclame pentru a ajuta la detectarea reclamelor frauduloase, a evitat o amendă prin angajamentul de a-și îmbunătăți biblioteca de reclame și a îndemnat autoritățile de reglementare să aplice regulile în mod consecvent pe toate platformele.

