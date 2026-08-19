Declarațiile făcute de Itamar Ben Gvir într-un podcast „sunt intolerabile și inumane”, a afirmat ministrul de externe francez, Jean-Noel Barrot, citat de AFP.

Cancelarul german Friedrich Merz a condamnat tot miercuri declarațiile ministrului de extremă dreapta.

„Cancelarul condamnă cu fermitate apelurile inumane lansate de ministrul (Itamar) Ben Gvir, care încalcă dreptul internațional”, a declarat purtătorul de cuvânt Sebastian Hille. „Ele sunt inacceptabile.”

Declarațiile lui Ben Gvir, făcute într-un podcast al unui fost ostatic din Gaza, au stârnit critici ample în Germania, care este, în mod tradițional, unul dintre cei mai fideli aliați internaționali ai Israelului.

Lars Klingbeil, vicecancelarul german și ministrul finanțelor, a declarat marți într-un interviu televizat că remarcile lui Ben Gvir „trebuie să aibă consecințe”, adăugând că se discută despre sancțiuni la nivel european.

Tot marți, președintele Consiliului Central al Evreilor din Germania, Josef Schuster, a criticat cu asprime declarațiile lui Itamar Ben Gvir, calificând comportamentul acestuia drept „profund rușinos și iresponsabil”.

Schuster a afirmat că incidentul ilustrează pericolul reprezentat de forțele de extremă dreapta, oriunde în lume.

Remarcile lui Ben Gvir au fost condamnate și în alte țări, inclusiv în Statele Unite.

Brad Schneider, membru democrat al Congresului, a numit declarațiile ministrului „dezumanizante” și a cerut ca el să fie demis.

„Sunt oameni care nu merită să trăiască”

Ben-Gvir a afirmat în podcastul incriminat că nu se referă doar la militanții palestinieni care reprezintă o amenințare imediată. În Gaza, a spus el, există oameni care pur și simplu nu merită să trăiască.

Ministrul israelian de extremă-dreapta a mai stârnit în trecut critici internaționale.

Franța și Italia au deschis în luna iunie anchete împotriva lui, după ce s-a filmat umilind activiști pro-palestinieni sosiți cu o flotilă de ajutoare în Gaza și capturați de armata israeliană. Separat, sunt în desfășurare anchete despre posibile rele tratamente aplicate membrilor expediției, inclusiv pe baza unor acuzații de viol.

Odată cu noile remarci ale ministrului israelian despre „nevoia uciderii de palestinieni”, Germania a condamnat, de asemenea, planurile israeliene de extindere a coloniilor în așa-numita zonă E1 din Cisiordania ocupată, afirmând că acestea pun în pericol perspectiva unei soluții cu două state.

„Mesajul nostru este clar: nu trebuie să se mai ia măsuri suplimentare în direcția anexării Cisiordaniei”, a declarat purtătorul de cuvânt guvernamental Hille.

„Nici măsuri oficiale, dar nici măsuri politice, structurale sau de altă natură al căror impact conduce în mod evident și din ce în ce mai mult spre anexare. Acestea contravin soluției bazate pe două state”, a mai spus el.

Palestinieni marcați cu numere

Marți, Forțele de Apărare ale Israelului (IDF) au recunoscut că soldații au marcat cu numere suspecții palestinieni reținuți în timpul unor raiduri militare desfășurate cu o zi înainte în satul Qabatiya, din nordul Cisiordaniei, în ciuda faptului că recunoscuseră anterior că această practică este inadecvată.

Într-o declarație adresată ziarului „The Times of Israel”, armata a afirmat că comandanții au subliniat gravitatea acestui comportament în fața trupelor implicate și că „s-au tras învățăminte”.

Imaginile publicate luni arătau un bărbat palestinian vorbind cu presa locală, având numărul 44 scris pe frunte, după ce fusese interogat de soldații israelieni în timpul raidului.

Ziarul „Haaretz” a relatat marți că mai mulți palestinieni reținuți și interogați în timpul operațiunii aveau numere scrise pe frunte sau în alte părți ale corpului. Surse palestiniene citate de ziar au afirmat că unii dintre cei reținuți de armată au fost bătuți.

Incidentul a fost condamnat în presa liberală israeliană.

„Parcă spuneam că istoria nu trebuie să se repete”, titrează un articol din „Haaretz”, într-o trimitere la taberele de concentrare naziste, unde victimele Holocaustului, în majoritate evrei, erau însemnate cu numere înainte să fie exterminate.

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