Într-o postare pe rețelele sociale, Saar a afirmat că estoniana Kallas ar fi „comparat Israelul cu regimul rasist al apartheidului” în timpul unei vizite în Mexic și că, în consecință, el întrerupe orice contact cu aceasta până când ea își va retrage comentariile.

Biroul lui Kallas nu a avut vreo reacție imediată.

În postări ulterioare pe X, Saar a distribuit ca „dovadă” postări de pe alte conturi legate de un articol din 12 iunie al site-ului european de știri Euractiv. Acesta cita oficiali și diplomați anonimi care afirmau că, în timpul vizitei sale în Mexic de luna trecută, Kallas ar fi comparat tratamentul aplicat de Israel palestinienilor din Cisiordania și Gaza cu politicile Africii de Sud din perioada apartheidului, un sistem de segregare rasială impus prin lege.

Uniunea Europeană critică mereu extinderea de către Israel a așezărilor evreiești din Cisiordania, considerată pe plan internațional ca fiind ilegală și un obstacol în calea păcii dintre Israel și palestinieni, precum și a înființării unui stat palestinian.

În luna mai, UE a sancționat trei persoane și patru entități pe care le-a considerat responsabile de „încălcări grave și sistematice ale drepturilor omului împotriva palestinienilor din Cisiordania”. Ca răspuns, Saar a declarat la momentul respectiv că Israelul respinge ferm această decizie.

UE a criticat, de asemenea, comportamentul Israelului în războiul din Gaza, reafirmând totodată dreptul acestuia de a se apăra. Însă cele 27 de state membre ale blocului sunt divizate, unele fiind extrem de critice față de Israel, iar altele (mai ales Germania și țările central și est-europene) menținând legături strânse cu acesta.

Joi, Saar a acuzat-o pe Kallas că „acționează obsesiv și cu o nedreptate flagrantă față de Statul Israel”, pe care el l-a numit „singurul stat evreiesc din lume și singura democrație din Orientul Mijlociu”.

După atacul Hamas din Gaza din octombrie 2023, urmat de distrugerea în mare proporție a Fâșiei Gaza de către armata israeliană, guvernul de dreapta israelian a atacat verbal mereu personalități și guverne din Europa și din alte regiuni care i-au criticat acțiunile, reproșându-le de obicei că ar fi „antisemite”.

Relațiile Israelului au ajuns la un nivel istoric de scăzut cu câteva țări europene care au recunoscut statul palestinian (Spania, Slovenia, Norvegia, Irlanda și altele), ca și cu Africa de Sud, care a trimis Israelul în fața Curții Penale Internaționale sub acuzația de genocid.

Când recunoașterea statului palestinian a început să capete avânt în Europa, ambasadorii în Israel ai țărilor care se pregăteau de acest pas au fost obligați de ministerul israelian de externe să vizioneze videouri cu imagini needitate ale atacului Hamas din 7 octombrie 2023.

Recent, Israelul și-a tensionat mult relațiile cu guvernul de dreapta al Italiei după ce au apărut informații despre batjocorirea de către un ministru israelian a unor activiști pro-palestinieni, inclusiv italieni, capturați de Israel pe mare.

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