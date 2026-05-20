Italia califică „inacceptabil” modul cum tratează Israel activiștii arestați, din flotila pentru Gaza

Într-o declarație fermă, prim-ministrul Giorgia Meloni și ministrul de externe Antonio Tajani au spus că Italia „solicită scuze pentru tratamentul” aplicat activiștilor și pentru „lipsa totală de respect” față de solicitările guvernului italian.

Declarația vine după ce ministrul israelian al securității naționale, politicianul de extremă-dreapta Itamar Ben-Gvir, a postat pe rețele un video în care batjocorește câteva zeci de activiști din mai multe țări, arestați de Israel în apele internaționale și duși în portul israelian Așdod.

În imaginile publicate de Ben-Gvir, el poate fi văzut intrând în hala unde sunt deținuți activiștii fluturând un steag israelian, în timp ce strigă, potrivit traducerii ziarului Haaretz: „Bine ați venit în Israel. Noi suntem stăpânii locului!”, urmat de: „Bravo. Așa se face!”. De asemenea, el este văzut spunând „bravo” în timp ce trece pe lângă polițiști mascați care imobilizează o femeie.

Înregistrarea video arată, de asemenea, cum activiștii sunt obligați să îngenuncheze pe o podea metalică într-o zonă neumbrită, în timp ce se aude imnul Israelului, înconjurați de containere și sârmă ghimpată, sub privirile membrilor înarmați ai Poliției de Frontieră. La finalul înregistrării, se aude o femeie implorând și țipând, iar Ben-Gvir spune către cameră: „Nu vă lăsați impresionați de țipetele lor”.

„Imaginile cu ministrul israelian Ben Gvir sunt inacceptabile. Este inadmisibil ca acești manifestanți, printre care se află și mulți cetățeni italieni, să fie supuși unui astfel de tratament care lezează demnitatea umană", se spune în declarația de miercuri a guvernului de la Roma, citată de agenția de presă Ansa.

Forțele israeliene au început luni să intercepteze navele din „Global Sumud Flotilla” în apele internaționale din largul coastelor Ciprului, au declarat organizatorii acțiunii.

Marți seară, guvernul israelian a anunțat că „noua acțiune de relații cu publicul”, cum numește de obicei asemenea flotile, s-a terminat.

„O altă flotilă de PR a ajuns la final. Toți cei 430 de activiști au fost transferați pe nave israeliene și se îndreaptă spre Israel, unde vor putea să se întâlnească cu reprezentanții consulari”, a declarat un purtător de cuvânt al ministerului.

Israelul a mai spus că activiștii internaționali ar face jocul extremiștilor palestinieni din mișcarea Hamas, promovând terorismul.

Potrivit organizatorilor flotilei, cel puțin 87 de persoane reținute de forțele israeliene au început o grevă a foamei.

Oamenii fac greva „în semn de protest față de răpirea lor ilegală și în semn de solidaritate cu cei peste 9.500 de ostatici palestinieni ținuți în temnițele israeliene”, a scris miercuri „Global Sumud Flotilla” pe X.

Gestul lui Ben Gvir a fost condamnat chiar de un membru de frunte al guvernului israelian.

Ministrul de Externe al Israelului, Gideon Saar, i-a transmis miercuri: „Ați cauzat în mod conștient prejudicii statului nostru prin această manifestare rușinoasă – și nu pentru prima dată. Ați anulat eforturile enorme, profesionale și încununate de succes depuse de atât de mulți oameni – de la soldații IDF la personalul Ministerului Afacerilor Externe și mulți alții. Nu, dumneavoastră nu reprezentați imaginea Israelului”, a declarat Saar pe X.

