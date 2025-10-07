Israelienii marchează a doua aniversare a atacului Hamas. Moldova își reiterează solidaritatea

„Au trecut doi ani de la tragicul eveniment din 7 octombrie 2023 din Israel. Onorăm memoria tuturor victimelor, suntem solidari cu familiile lor și ne exprimăm speranța pentru întoarcerea rapidă și în siguranță a tuturor ostaticilor”, a scris pe X ministrul de externe moldovean Mihai Popșoi, adăugând că „Moldova rămâne fermă în sprijinul pentru pace în regiune”.

Acum doi ani, la sfârșitul festivalului evreiesc Sukkot, militanții conduși de Hamas au lansat un atac masiv asupra Israelului.

Într-un atac care a șocat lumea, luptătorii palestinieni au penetrat la 7 octombrie 2023 granița dintre Gaza și Israel, atacând comunitățile din sudul Israelului și un festival de muzică din deșert cu focuri de armă, rachete și grenade.

Atacul a dus la moartea a peste 1.200 de persoane, în majoritate civili.

Militanții au luat, de asemenea, 251 de ostatici, pe care i-au dus în Gaza. Dintre ei, 47 rămân captivi, inclusiv 25 despre care armata israeliană spune că sunt morți.

R. Moldova, lăudată mereu ca o „prietenă” de guvernul israelian al lui Benjamin Netanyahu, una din puținele țări est-europene care nu recunosc statul palestinian, a adoptat la scurt timp după atac, în Parlament, o declarație de sprijin pentru Israel.

„Parcă ar fi alături de mine”

În Israel, zeci de rude și prieteni ai celor uciși la festivalul de muzică Nova au aprins marți lumânări și au ținut un minut de reculegere la locul atacului, unde militanții au ucis peste 370 de persoane și au luat zeci de ostatici.

Orit Baron, a cărei fiică Yuval a fost ucisă la festival împreună cu logodnicul ei, Moshe Shuva, a declarat pentru AFP că 7 octombrie a fost o zi „neagră” pentru familia ei.

„Au trecut doi ani. Și sunt aici pentru a fi alături de ea, pentru că aceasta este ultima dată când a fost în viață”, a spus mama în vârstă de 57 de ani la locul atacului, adăugând că simte „că în acest moment ea este aici, alături de mine”.

O altă ceremonie era programată în Piața Ostaticilor din Tel Aviv, unde la mitinguri săptămânale rudele și prietenii au continuat să ceară eliberarea captivilor.

O comemorare de stat este planificată pentru 16 octombrie, după sărbătorile Sukkot.

Manifestări pioase au fost programate și în mari orașe occidentale ca Paris, Londra sau Berlin.

„Am pierdut totul”, spun palestinienii

Campania militară de represalii a Israelului în Gaza a ucis cel puțin 67.160 de persoane, potrivit ministerului sănătății din teritoriul controlat de Hamas, cifre pe care Națiunile Unite le consideră credibile.

Datele lor nu fac distincție între civili și combatanți, dar indică faptul că peste jumătate dintre morți sunt femei și copii.

Bombardamentele aeriene, terestre și maritime au distrus cartiere întregi, lăsând în ruine case, spitale, școli și rețele de alimentare cu apă.

Sute de mii de locuitori din Gaza, rămași fără loc de trai, se adăpostesc acum în tabere supraaglomerate și în zone deschise, cu acces limitat la hrană, apă sau servicii de salubritate.

„Am pierdut totul în acest război, casele, membrii familiei, prietenii, vecinii”, a declarat pentru AFP Hanan Mohammed, în vârstă de 36 de ani, care a fost strămutată din casa sa din Jabalia.

În unele țări occidentale, a doua aniversare a atacului Hamas a prilejuit și manifestări de solidaritate cu palestinienii - dar și condamnări ale acestor manifestații din partea liderilor politici.

Prim-ministrul britanic Keir Starmer, de exemplu, a îndemnat studenții să nu participe la protestele pro-palestiniene planificate pentru marți la Londra și în alte mari orașe, sugerând că acestea sunt lipsite de respect, la aniversare.

Negocieri la Marea Roșie, apeluri la pace

Președintele SUA, Donald Trump, a prezentat recent un plan de pace în 20 de puncte care prevede încetarea focului, eliberarea tuturor ostaticilor, dezarmarea Hamas și retragerea treptată a Israelului din Gaza.

Propunerea a dus la inițierea unor discuții în Egipt, negociatorii israelieni și Hamas purtând luni discuții indirecte „pozitive”, potrivit a două surse apropiate echipei de negociatori a militanților palestinieni.

Sursele palestiniene au declarat că discuțiile, care au durat patru ore în prima zi, vor fi reluate marți la prânz în orașul Sharm El-Sheikh de la Marea Roșie.

Efortul este urmărit cu atenție de partenerii externi ai palestinienilor și Israelului.

Marți, secretarul general al Organizației Națiunilor Unite, Antonio Guterres, a cerut eliberarea imediată și necondiționată a tuturor ostaticilor reținuți în Gaza și încetarea ostilităților în teritoriul palestinian devastat de război, în Israel și în regiune. „După doi ani de traume, trebuie să alegem speranța”, a insistat el.

Tot marți, oficiali germani și ai UE au reiterat sprijinul pentru efortul de pace condus de președintele SUA, ca și dorința europenilor de a participa la aranjamentele de pace și reconstrucție în Gaza.

