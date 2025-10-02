Israelul a interceptat flotila internațională cu ajutoare pentru Gaza, declanșând proteste și tensiuni diplomatice

Flotila este formată din 40 de vase civile cu aproximativ 500 de pasageri – printre care parlamentari, avocați, activiști și personalități, precum activista suedeză Greta Thunberg – și a plecat la sfârșitul lunii august din diverse porturi de la Marea Mediterană.

Convoiul Sumud (cuvântul „Sumud” vine din limba arabă și înseamnă „reziliență” sau „demnitate de a rezista”) transporta medicamente și alimente destinate palestinienilor din Fâșia Gaza, într-o manifestare simbolică de opoziție față de blocada navală impusă de Israel asupra enclavei.

Potrivit transmisiunilor live verificate de Reuters, soldații israelieni de elită au urcat la bordul navelor. În acest timp, pasagerii, purtând veste de salvare, stăteau cu mâinile ridicate.

Un videoclip al Ministerului de Externe israelian o arată pe activista Greta Thunberg stând pe punte, înconjurată de soldați.

Ministerul israelian de Externe a declarat pe platforma X că vasele au fost oprite în siguranță, iar pasagerii, inclusiv Greta Thunberg, sunt în stare bună și sănătoși, fiind transferați către un port israelian pentru proceduri de deportare.

Israelul a avertizat anterior flotila că se apropie de o zonă de luptă activă și încalcă o blocadă legală, oferindu-se să transfere ajutoarele prin canale sigure către Gaza.

Oficialii israelieni au catalogat misiunea ca fiind una provocatoare, nu una umanitară.

De cealaltă parte, organizatorii flotilei au acuzat Israelul de acte de piraterie și încălcări ale dreptului internațional, după ce inclusiv transmisiunile lor live au fost perturbate. Potrivit site-ului flotilei, un singur vas continua să navigheze joi dimineața către Gaza.

Reacții internaționale și diplomatice

Interceptarea a declanșat un val de critici și acțiuni diplomatice din partea mai multor țări.

Ministerul de Externe din Turcia a spus despre acțiunea Israelului că este „un act de terorism” care încalcă dreptul internațional și pune în pericol vieți nevinovate. Procuratura din Istanbul a lansat o anchetă privind detenția a 24 de cetățeni turci, acuzând Israelul de privare de libertate, sechestrare de vehicule și daune materiale. În țară au fost anunțate proteste.

Președintele Africii de Sud, Cyril Ramaphosa, a descris interceptarea ca „o gravă ofensă” împotriva solidarității globale și a cerut eliberarea imediată a sud-africanilor, inclusiv a nepotului lui Nelson Mandela, Nkosi Zwelivelile Mandela, care se afla pe unul dintre vasele interceptate.

Președintele Columbiei, Gustavo Petro, a ordonat expulzarea întregului corp diplomatic israelian după reținerea a doi columbieni și a anulat acordul de liber schimb cu Israelul.

Prim-ministrul Malaeziei, Anwar Ibrahim, a condamnat acțiunile Israelului, menționând detenția a 23 de malaezieni.

Prim-ministrul Italiei Giorgia Meloni a criticat flotila ca fiind „periculoasă și iresponsabilă”, fără beneficii pentru palestinieni, dar a promis că va face eforturi pentru repatrierea celor 22 de italieni reținuți, inclusiv doi parlamentari și doi europarlamentari.

Sindicatele italiene au convocat o grevă generală vineri, iar proteste au avut loc în Roma și Napoli.

Din Germania, Ministerul de Externe a cerut Israelului să garanteze siguranța pasagerilor și a confirmat că aceștia au ajuns pe uscat în siguranță, fără violențe.

Blocada navală israeliană asupra Fâșia Gaza datează din 2007, când Hamas a preluat controlul enclavei.

Aceasta nu este prima tentativă de spargere a blocadei.

În încercări similare, precum cea din 2010 (când nouă activiști au fost uciși) sau din iunie anul acesta (când Greta Thunberg a fost deportată), participanții au fost reținuți, au intrat într-o detenție scurtă, au fost audiați la tribunal și ulterior au fost deportați.

