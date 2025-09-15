Premierul Spaniei cere excluderea Israelului din competițiile sportive, ca răspuns la operațiunea din Gaza

Mii de demonstranți au blocat duminică centrul capitalei spaniole, obligându-i pe organizatori să anuleze ultima etapă a turului ciclistic și ceremonia de premiere a învingătorilor.

Ei au purtat pancarte de sprijin pentru palestinienii din Gaza, care au murit cu zecile de mii în operațiunile militare începute de Israel după atacul organizației teroriste Hamas, la 7 octombrie 2023.

Incidentul a fost condamnat de organizatori, de unii participanți la cursa sportivă și de opoziția de dreapta spaniolă, dar premierul socialist Sánchez, unul din liderii internaționali care folosesc cuvântul „genocid” în legătură cu campania israeliană din Gaza, a declarat că-i înțelege pe protestatari.

„Cred că organizațiile sportive trebuie să se întrebe dacă este etic ca Israelul să continue să participe la competiții internaționale. De ce a fost expulzată Rusia după invazia Ucrainei și nu este expulzat Israelul după invazia Gazei?”, a declarat Sánchez în cadrul reuniunii interparlamentare a Grupului său Socialist din Congres, citat de ziarul El Pais.

„Poziția noastră este clară și categorică: până când nu încetează barbaria, nici Rusia, nici Israelul nu ar trebui să participe la nicio competiție internațională”, a insistat el.

Poliția madrilenă a făcut mai multe arestări la incidentele de duminică, la care nu s-au înregistrat răniți. Demonstranții au mai perturbat în ultimele zile alte etape ale „Vueltei”.

„Respingem întotdeauna violența. Simțim o admirație și un respect profund pentru sportivii noștri, pentru cicliștii din Turul Spaniei. De aceea, siguranța lor a fost pusă mai presus de oricare altă chestiune. Dar simțim, de asemenea, un respect imens și o admirație profundă pentru o societate spaniolă care se mobilizează împotriva nedreptății și își apără ideile în mod pașnic”, a declarat premierul.

Ministrul de externe al Israelului, Gideon Saar, l-a criticat de mai multe ori pe Sánchez pentru solidaritatea sa explicită cu palestinienii, pe care spaniolul i-a numit „un popor lipsit de apărare”. Duminică, israelianul l-a acuzat pe premierul de la Madrid că a instigat la violență luând partea protestatarilor.

Spania este una din puținele țări vest-europene care au anunțat că recunosc statul palestinian, pe fondul operațiunii militare israeliene din Gaza, ca și Norvegia, Irlanda și Slovenia, atrăgându-și critici aspre din partea Israelului și a dreptei politice din SUA. Gesturi de recunoaștere similare ar putea veni în această toamnă de la guvernele Marii Britanii sau Franței.

Grație legăturilor istorice cu Europa și tensiunilor cronice cu vecinii săi arabi, Israelul, țară aflată geografic în Orientul Mijlociu, este cooptată în general în competițiile sportive europene.

