Papa Leon, prim-ministra italiană Meloni, regizorul spaniol Almodovar cer Israelului să facă armistițiu în Gaza

Papa Leon al XIV-lea a cerut miercuri ca Israelul să înceteze „pedepsele colective” și strămutarea forțată a palestinienilor din Gaza, pledând pentru un armistițiu imediat și permanent în teritoriul asediat, în contextul pregătirilor Israelului pentru o nouă ofensivă militară.



Associated Press a relatat că Leon a fost întrerupt de două ori de aplauze în timp ce citea cu voce tare ultimul său apel pentru încetarea războiului care durează de 22 de luni, în cadrul audienței generale săptămânale la care au participat mii de oameni, în auditoriul Vaticanului.

Primul papă originar din SUA din istorie a cerut, de asemenea, eliberarea ostaticilor luați de Hamas în sudul Israelului – 50 dintre ei rămân în Gaza – și ca ambele părți și puterile internaționale să pună capăt războiului „care a provocat atâta teroare, distrugere și moarte”.



„Cer cu insistență să se ajungă la un armistițiu permanent, să se faciliteze intrarea în siguranță a ajutoarelor umanitare și să se respecte pe deplin dreptul umanitar”, a spus Leo. El a citat dreptul internațional care impune obligația de a proteja civilii și „interzicerea pedepselor colective, a utilizării indiscriminate a forței și a strămutării forțate a populației”.



Palestinienii din Gaza se pregătesc pentru o ofensivă extinsă promisă de Israel în unele dintre cele mai populate zone ale teritoriului, inclusiv în orașul Gaza, unde a fost documentată și declarată foametea.



Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că ofensiva este cea mai bună modalitate de a slăbi Hamas și de a recupera ostaticii, dar familiile ostaticilor și susținătorii lor s-au opus, spunând că ofensiva îi va pune și mai mult în pericol.



Hamas a luat 251 de ostatici pe 7 octombrie 2023, în atacul care a ucis aproximativ 1.200 de persoane și a declanșat războiul.

Italia condamnă uciderea jurnaliștilor

Prim-ministra italiană Giorgia Meloni a declarat miercuri într-un discurs că guvernul său condamnă uciderea „nejustificată” a jurnaliștilor din Gaza.

Luni, Israelul a atacat spitalul Nasser din sudul Fâșiei Gaza, ucigând cel puțin 20 de persoane, printre care cinci jurnaliști care lucrau pentru Reuters, Associated Press, Al Jazeera și alte instituții de presă.

„Este un atac inacceptabil asupra libertății presei și asupra tuturor celor care își riscă cu curaj viața pentru a relata despre tragedia războiului”, a declarat ea la o conferință în orașul Rimini. Meloni - scrie Reuters - este unul dintre ultimii lideri occidentali care a condamnat atacul de luni, deplâns pe scară internațională. Israelul a declarat că jurnaliștii nu au fost ținta atacului asupra spitalului Nasser, iar cel puțin un guvern occidental - al Germaniei - i-a dat dreptate.

„Noi nu am ezitat să apărăm Israelul, dar, în același timp, nu putem rămâne tăcuți în fața unei reacții care a depășit cu mult principiul proporționalității, ucigând victime nevinovate și amenințând comunitățile creștine, punând în pericol soluția istorică (a celor două state)”, a spus Meloni miercuri despre războiul din Gaza.

Ea a cerut Israelului să pună capăt ocupației militare a Gazei, să permită accesul ajutoarelor în enclava palestiniană și să oprească extinderea așezărilor din Cisiordania.

Pedro Almodovar: „Opriți genocidul!”

Unul din cei mai cunoscuți regizori de film din lume, spaniolul Pedro Almodovar („Totul despre mama”, „Vorbește cu ea”, „Femei în pragul unei crize de nervi” etc.) și-a alăturat miercuri din nou vocea corului crescând al celor care condamnă Israelul pentru campania din Gaza, folosind cuvântul „genocid”.

Regizorul premiat cu Oscar a făcut apel la guvernul spaniol să rupă toate legăturile economice și diplomatice cu Israelul, relatează AFP.

Almodovar l-a îndemnat pe premierul spaniol Pedro Sanchez - unul din cei mai critici lideri europeni cu Israelul - să ceară și colegilor săi din alte țări să facă la fel.

„Solicit guvernului nostru să întrerupă relațiile diplomatice, comerciale și de orice altă natură cu statul Israel, ca semn de respingere a genocidului pe care îl comite împotriva populației din Gaza sub ochii întregii lumi”, a mai declarat el.



Almodovar a semnat anterior o scrisoare împreună cu alți artiști spanioli, printre care Javier Bardem, în care denunța „tăcerea” cu privire la Gaza în timpul festivalului de film de la Cannes din luna mai.

Spania a recunoscut în mai 2024 statul palestinian, cam în același timp cu Norvegia și Irlanda. De atunci, alte țări, inclusiv Franța și Marea Britanie, au spus că se pregătesc să facă același lucru.

