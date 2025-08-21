„Nimeni nu doarme în Gaza”. Israelul spune că termină ce a început, lumea se teme de o catastrofă

Israelul a bombardat orașul Gaza (Gaza City) și periferia acestuia în timpul nopții, au declarat joi locuitorii, în timp ce armata, cunoscută cu prescurtarea IDF, a anunțat că a luat „primele măsuri” în cadrul operațiunii de capturare a ultimului bastion important al mișcării Hamas, considerată teroristă.

Planul cel nou al comandanților israelieni, amintește AFP, autorizează mobilizarea a aproximativ 60.000 de rezerviști, alimentând temerile că această campanie va agrava criza umanitară deja catastrofală din Fâșia Gaza.

„Nu mai așteptăm. Am început acțiunile preliminare și, deja, trupele IDF controlează periferia orașului Gaza”, a declarat armata israeliană.

Planurile Israelului de a extinde luptele și de a ocupa orașul Gaza au stârnit proteste internaționale, precum și opoziție internă. Crucea Roșie s-a alăturat altor voci care au condamnat planul joi, calificându-l drept „intolerabil”.

Înaintea ofensivei, armata israeliană a declarat că mobilizarea rezerviștilor va începe în septembrie.

Locuitorii orașului Gaza au relatat despre bombardamente neîncetate pe timpul nopții.

„Casa se cutremură toată noaptea – zgomotul exploziilor, al artileriei, al avioanelor de război, al ambulanțelor și al strigătelor de ajutor ne omoară”, a declarat unul dintre ei, Ahmad al-Shanti, pentru AFP. „Zgomotele se apropie, dar unde să mergem?”

O altă locuitoare, Amal Abdel-Aal, s-a declarat copleșită de atacurile violente, la o săptămână după ce a fost strămutată din casa sa din cartierul Al-Sabra din orașul Gaza.

„Nimeni nu doarme în Gaza – nici noaptea trecută, nici în ultima săptămână. Artileria și atacurile aeriene din est nu încetează niciodată. Cerul este luminat toată noaptea”, a adăugat ea.

Tăind în două Cisiordania

În timp ce atenția lumii este îndreptată asupra situației din Gaza, unde se prefigurează potrivit criticilor Israelului o catastrofă umanitară, celălalt teritoriu palestinian ocupat, Cisiordania (malul de vest al Iordanului) se pregătește de transformări care i-ar putea pecetlui viitorul ca parte integrantă a „statului evreiesc”.

Miercuri, o comisie de planificare a ministerului israelian al apărării a aprobat un plan de construire a aproximativ 3.400 de locuințe în așa-numita zonă E1, o fâșie de teren strategică între Ierusalimul de Est și colonia Maale Adumim.

Dpa notează că proiectul ar diviza efectiv Cisiordania în două părți, nordică și sudică, făcând dificilă, dacă nu imposibilă, crearea unui stat palestinian contiguu.

Decizia Israelului vine în contextul în care mai multe țări, printre care Franța, Canada și Australia, s-au angajat să recunoască un stat palestinian la Adunarea Generală a ONU din septembrie.

Secretarul general al ONU, António Guterres, a îndemnat miercuri Israelul să oprească planul „ruperii” Cisiordaniei, afirmând că el încalcă dreptul internațional și contravine rezoluțiilor ONU.

Planul „ar separa nordul și sudul Cisiordaniei și ar avea consecințe grave pentru continuitatea teritorială a teritoriului palestinian ocupat”, a declarat Stéphane Dujarric, purtătorul de cuvânt al lui Guterres, într-un comunicat.

Soluția celor două state, promovată intens în ultimele decenii pe plan internațional, îmbrățișată în continuare de multe țări democratice, se referă la un stat palestinian independent care coexistă pașnic alături de Israel.

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu, sprijinit de SUA, respinge însă soluția celor două state, la fel ca și organizația militantă palestiniană Hamas din Fâșia Gaza. Iar colegii lui Netanyahu și mai de dreapta din coaliția de guvernare vorbesc deschis în ultima vreme despre necesitatea ocupării totale și definitive a teritoriilor palestiniene, eventual cu expulzarea localnicilor în alte țări, arabe.

