Israelul aprobă planul ocupării Gaza City, într-o escaladare a războiului

„IDF se va pregăti să preia controlul asupra orașului Gaza, oferind în același timp ajutor umanitar populației civile din afara zonelor de luptă”, a declarat biroul prim-ministrului Benjamin Netanyahu într-un comunicat, referindu-se la Forțele de Apărare Israeliene.

Netanyahu a declarat joi că Israelul intenționează să preia controlul militar asupra întregii Fâșii Gaza, dar planul aprobat vineri se concentrează în mod specific asupra Gaza City, cel mai mare oraș din enclavă, situat în nordul acesteia.

Reporterul publicației Axios, Barak Ravid, citând un oficial israelian, a declarat că planul prevede evacuarea civililor palestinieni din orașul Gaza și lansarea unei ofensive terestre în acea zonă.

Întrebat dacă Israelul va prelua controlul asupra întregii enclave, Netanyahu a declarat joi, într-un interviu acordat lui Bill Hemmer de la Fox News Channel: „Intenționăm să o facem”.

El a precizat însă că Israelul dorește să predea teritoriul „forțelor arabe” care vor administra Gaza. El nu a dat detalii despre modalitățile de guvernare sau despre țările arabe care ar putea fi implicate.

„Nu vrem să-l păstrăm. Vrem să avem un perimetru de securitate. Nu vrem să-l guvernăm. Nu vrem să fim acolo ca organ de guvernare”, a spus el.





„Război total”

Controlul total asupra teritoriului ar inversa o decizie din 2005 a Israelului, prin care acesta a retras cetățenii și soldații israelieni din Gaza, păstrând însă controlul asupra frontierelor, spațiului aerian și utilităților.

Partidele de dreapta dau vina tocmai pe această decizie de retragere pentru faptul că gruparea militantă palestiniană Hamas a ajuns la putere în urma alegerilor din 2006.

Israelul a afirmat în repetate rânduri că își propune să desființeze Hamas și să elibereze ostaticii israelieni.

Hamas a calificat într-o declarație comentariile lui Netanyahu drept „o lovitură de stat flagrantă” împotriva procesului de negociere.

Țările arabe „vor sprijini doar ceea ce palestinienii vor conveni și vor decide”, a declarat pentru Reuters o sursă oficială iordaniană, adăugând că securitatea în Gaza ar trebui asigurată de „instituțiile palestiniene legitime”.

Osama Hamdan, oficial Hamas, a declarat pentru Al Jazeera că gruparea va trata orice forță formată pentru a guverna Gaza ca pe o forță „de ocupație” legată de Israel.

Casa Albă nu a făcut niciun comentariu imediat. Președintele Donald Trump a refuzat să spună dacă susține sau se opune unei eventuale preluări militare complete a Gazei de către Israel.

Guvernul Netanyahu a insistat asupra victoriei totale asupra Hamas, care a declanșat războiul cu raidul său sângeros asupra Israelului din Gaza în octombrie 2023.

ONU a calificat drept „profund alarmante”, dacă sunt adevărate, informațiile privind o posibilă extindere a operațiunilor militare israeliene în Gaza.

Ideea, promovată în special de miniștrii de extremă dreapta din coaliția lui Netanyahu, ca forțele israeliene să avanseze în zone pe care nu le controlează încă în enclava, a generat, de asemenea, îngrijorare în Israel.

În Gaza sunt încă 50 de ostatici, dintre care oficialii israelieni cred că 20 sunt în viață. Cei mai mulți dintre cei eliberați până acum au fost eliberați în urma negocierilor diplomatice. Discuțiile pentru un armistițiu care ar fi putut duce la eliberarea mai multor ostatici s-au prăbușit în iulie.

Gaza City aproape nu mai există

După aproape doi ani de război, nu a mai rămas mare lucru din orașul Gaza.

Israelul a bombardat în repetate rânduri orașul și a lansat operațiuni terestre de amploare în câteva săptămâni de la atacul Hamas din 7 octombrie 2023, care a declanșat războiul.

Mai multe cartiere și infrastructuri cheie au fost aproape complet distruse.

Era cel mai populat oraș din Gaza în ajunul războiului, cu aproximativ 700.000 de locuitori.

Sute de mii de oameni au fugit în urma ordinelor de evacuare date de Israel la începutul războiului, dar mulți s-au întors în timpul unui armistițiu la începutul acestui an.

Israelul controlează deja și a distrus în mare parte aproximativ 75% din enclava Gaza, majoritatea populației de aproximativ 2 milioane de palestinieni adăpostindu-se acum în orașul Gaza, în centrul orașului Deir al-Balah și în taberele de refugiați din zona Muwasi de-a lungul coastei.

Ofensiva israeliană a ucis deja peste 61.000 de palestinieni, potrivit Ministerului Sănătății din Gaza, care nu precizează câți dintre aceștia erau combatanți sau civili. Ministerul face parte din guvernul condus de Hamas și este format din personal medical.

ONU și experți independenți consideră că cifrele sale sunt cele mai fiabile estimări ale victimelor războiului. Israelul le contestă, dar nu a furnizat propriile cifre.

Articol bazat pe relatări Reuters și AP.

📰 Europa Liberă Moldova este și pe Google News. Abonează-te